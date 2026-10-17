Getty Images Sport
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Mikel Arteta, Premier League şampiyonluğunun ardından Arsenal'da planlanan işten çıkarmalara yanıt verdi
Saha dışında büyük çaplı yeniden yapılanma
Arsenal, saha dışı faaliyetlerinde kapsamlı bir yeniden yapılanma kapsamında çeşitli departmanlarda 60 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. CEO Richard Garlick, kulübün 871 daimi çalışanının yüzde yedisine kadarını etkileyecek işten çıkarmalar hakkında bu hafta personele bilgi verdi.
Karar, Arsenal'ın 2024-25 sezonunda 691 milyon sterlinlik (920 milyon dolar) rekor ciro elde etmesine rağmen alındı. İşten çıkarmalar, erkek ve kadın takımlarındaki futbolcuları ve teknik ekipleri etkilemeyecek.
Haber, teknik direktör Arteta'nın sezon başına 20 milyon sterline (27 milyon dolar) kadar kazanacağı dört yıllık yeni bir sözleşme imzalamasından kısa süre sonra duyuldu. İspanyol teknik adam kısa süre önce kulübü 2004'ten bu yana ilk Premier League şampiyonluğuna taşıdı.
- Getty Images
Arteta sessizliğini bozdu
Pazar günü Nottingham Forest ile oynanacak lig maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Arteta, konuya doğrudan değindi. Teknik direktör, kararla ilgili soruların yönetim kuruluna yöneltilmesinin daha doğru olacağını vurguladı.
Arteta, ESPN'in aktardığına göre, "Öncelikle bu soru bana sorulmamalı. Yapılan çalışma ve kulüp genelinde gerçekleştirilen analiz bana açıklandı. Amaç her zaman gelişmek ve daha iyiye gitmek.
"Bazı kararlar, insanları doğru görevlere getirmek ve istediğimiz hedeflere, yaratmak istediğimiz başarıya ulaşmak için yatırım yapmaya devam etmek adına alınmalı. Bana yapılan açıklama buydu." dedi.
Yalnızca yönetime odaklanın.
Arteta, sorumluluklarının kulüp personelini yönetmek değil, yalnızca saha içiyle sınırlı olduğunu açıkça belirtti. İdari konulardaki sınırlı rolüne anlayış gösterilmesini istedi.
Arteta, "Açıkçası bu soruya yanıt verecek doğru kişi ben değilim," dedi. "Bu kesin. Umarım herkes buna saygı gösterir."
- Getty Images Sport
Ufukta kritik maçlar
Arsenal, yoğun maç takvimine hazırlanırken saha dışındaki dikkat dağıtıcı gelişmeyi bir kenara bırakmak zorunda. Pazar günü öğleden sonra Premier League'de Nottingham Forest'ı konuk edecek.
Arsenal, lig maçının ardından Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'le karşılaşmak için Almanya'ya zorlu bir deplasmana gidecek. Arteta, oyuncularının sahada yakaladıkları güçlü ivmeyi sürdürmeye tamamen odaklanmasını isteyecek.
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