Pazar günü Nottingham Forest ile oynanacak lig maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Arteta, konuya doğrudan değindi. Teknik direktör, kararla ilgili soruların yönetim kuruluna yöneltilmesinin daha doğru olacağını vurguladı.

Arteta, ESPN'in aktardığına göre, "Öncelikle bu soru bana sorulmamalı. Yapılan çalışma ve kulüp genelinde gerçekleştirilen analiz bana açıklandı. Amaç her zaman gelişmek ve daha iyiye gitmek.

"Bazı kararlar, insanları doğru görevlere getirmek ve istediğimiz hedeflere, yaratmak istediğimiz başarıya ulaşmak için yatırım yapmaya devam etmek adına alınmalı. Bana yapılan açıklama buydu." dedi.