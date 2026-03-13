Mikel Arteta, Pep Guardiola ve Arsene Wenger'e sırtını dönerek Arsenal'de David Moyes tarzı futbolu benimsedi

Arteta, Arsene Wenger'in ayrılmasının ardından 2018 yılında ilk kez Arsenal'in potansiyel teknik direktörü olarak gösterildi. Fransız teknik adamın altında beş yıl forma giyen Arteta, Arsenal'in kaptanlığını yaptı ve hem taraftarların hem de takım arkadaşlarının gözdesi oldu. 2016 yılında emekli olduktan sonra Arteta, Katalan teknik adam Guardiola'nın Manchester City'ye katılmasıyla onun ekibine katılmaya karar verdi. Yardımcı antrenör olarak, City'nin elektrikli kanat ikilisi Raheem Sterling ve Leroy Sane'nin gelişiminde büyük rol oynadı ve her iki oyuncu da Arteta'nın altında çalıştıkları üç yıl içinde PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı.
Ancak, son anda Arsenal yönetimi, Arteta gibi kendini kanıtlamamış bir teknik direktörle riske girmekten vazgeçti ve yerine deneyimli Emery'yi getirdi. Eski PSG teknik direktörü bir sezondan biraz fazla görevde kaldıktan sonra, Gunners devrim için doğru zamanın geldiğine karar verdi ve eski orta saha oyuncusuna geri döndü.
Arteta'nın Arsenal menajeri olarak geçirdiği ilk birkaç yıl boyunca, Wenger ve Guardiola'nın felsefesine etkisi açıkça görülüyordu. Gunners, tipik top hakimiyetiyle, bir ve iki dokunuşlu futbolla oyunu ilerletiyordu. Arsenal, 2022-23 sezonunda şampiyonluk yarışına girdiğinde, ülkedeki en eğlenceli takımdı.
Arteta, bu sezon Wenger hakkında "O orada. Sürekli benimle birlikte yaşıyor" dedi. "O olmasaydı, onun yaşadıkları ve bana aşıladığı, bu futbol kulübünde yaşamamı sağlayan şeyler olmasaydı, ben burada olmazdım.
"Arsene, insan olarak, sizinle birlikte yaşayan bir aura ve kişiliğe sahiptir. O sürekli buradadır. Bazı şeyleri düşünmem ve yansıtmam gerektiğinde, her zaman o döneme geri dönerim: O bunu nasıl yapardı? Neyi analiz edip o kararı verirdi?
"Ve sonra Pep'in bana öğrettikleri. Babamın ve annemin bana öğrettikleri. Hepimiz bu deneyimlerden ve hayattaki bu referanslardan oluşuyoruz. Eşim de aynı şekilde. Ben de sizin yerinizde olmak isterdim, size aynı şekilde davranmak ve sandalyeleri değiştirsek de aynı şekilde hissetmenizi sağlamak isterdim.
"Bir oyuncu hakkında düşünürken, şöyle düşünürdüm: onun yerine oturayım, ne düşündüğünü görelim. Ve muhtemelen durum hakkında daha iyi bir fikir sahibi olursun."