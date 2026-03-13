Goal.com
Mikel Arteta, Pep Guardiola ve Arsene Wenger'e sırtını dönerek Arsenal'de David Moyes tarzı futbolu benimsedi

Arsenal'in Premier League zaferine giden yolda bir sonraki durağı, evine dönüp Everton'ı Emirates Stadyumu'nda ağırlaması olacak. Mikel Arteta, eski takımına N5'te ilk kez karşı karşıya gelecek. Everton, Arteta'nın oyuncu olduğu dönemde eski teknik direktörü David Moyes'un yönetiminde Avrupa kupalarına katılma mücadelesini sürdürüyor.

Arteta, Everton'da altı buçuk yıl oyuncu olarak geçirdi, bu süre diğer kulüplerde geçirdiği süreden daha uzundu. Arsenal bu açıdan ikinci sırada yer aldı ve kariyerinin son beş yılını Emirates Stadyumu'nda geçirdi.

Barcelona'nın ünlü La Masia akademi sisteminin bir ürünü olan ve Xabi Alonso, Andoni Iraola ve Unai Emery gibi inanılmaz futbol beyinleri yetiştiren İspanya'nın Bask Bölgesi'nden gelen Arteta, hayatı boyunca taktiksel etkilerle çevriliydi. Ancak, bu versiyon Arsenal'e olan vizyonunu etkileyen, Moyes yönetimindeki Goodison Park'ta geçirdiği zamanlar gibi görünüyor.

2000'lerin ortalarında Everton takımı, Premier League'in işçi sınıfını ve orta kademeyi gerçek anlamda temsil ediyordu. Özellikle kendi sahalarında oynaması zor bir takımdı; bütçeleriyle ellerinden gelenin en iyisini yaparlardı; direkt, azimli ve korkutucuydu. Birçok yönden, bu Arsenal takımına bir model oluşturdular.

    'Birazcık mızmız'

    Arteta, oyuncu olarak geçirdiği hayatının teknik direktör olarak geçirdiği hayattan neredeyse tamamen ayrı olması bakımından benzersiz bir karakterdir. Gençliğinde, ikonik kulüpler arasında bir nevi gezgin gibiydi. Barcelona'da başladı (ama hiç oynamadı), Ronaldinho, Mauricio Pochettino ve Jay-Jay Okocha gibi isimlerle birlikte Paris Saint-Germain'de kiralık olarak oynadı, İskoç futbolu Avrupa'da hala güçlüydüken Rangers'a katıldı ve ardından Real Sociedad'a geri döndü.

    Ancak Arteta, çocukluk kulübünde pek şans bulamadı ve 2004-05 sezonunun ortasında, Toffees'in Premier League'de ilk dörtte bitirdiği sezonda, satın alma opsiyonlu olarak Everton'a kiralandı.

    "Sociedad'dan ayrılmak beni üzüyor. Oraya tüm umutlarımla gittim, ancak teknik direktörün bana güvenmediği açık ve bu durumun devam etmesine izin veremem" dedi Arteta, San Sebastian'dan ayrılırken. "Sezon başında iyi oynamadım, ancak o zamandan beri bana şans verilmedi. Para alıp futbol oynamamak hoşuma gitmiyor ve umarım Everton'a transfer olmak bana bu şansı verecektir."

    La Real'in kaybı Everton'ın kazancı oldu ve Arteta kısa sürede Goodison Park'ta bir kahraman haline geldi. 2025'te Moyes, Arteta'nın yetiştirilme tarzından ve bunun karakterini nasıl şekillendirdiğinden övgüyle bahsetti.

    "Mikel [oyuncu olarak] futbol konusunda zekiydi. Nasıl oynamak istediğini de biliyordu," dedi Moyes. "Başladığı kulüplere, PSG'deki dönemlerine, Barcelona'daki dönemlerine, Real Sociedad'daki dönemlerine bakarsanız, gerçekten iyi bir yetiştirilme sürecinden geçmiş. Buraya gelmeden önce Glasgow Rangers'a gitmiş ve sonra buraya [Everton'a] gelmişti.

    "Aslında birçok kulüpte bulunmuş ve çok sayıda gerçekten iyi kulüp, iyi yapılandırılmış kulüp görmüştü. Mikel bazen biraz mızmızlanıyordu. Ve bu bazen iyi bir işarettir. İşlerin doğru yapılmasını, iyi yapılmasını, takımın daha iyi oynamasını istiyordu.

    "Ama bizim için iyi bir oyuncuydu. Harika bir kaptan, harika bir oyuncu. O zamanlar gerçekten harika bir transferdi."

    İnsan etkisi

    Moyes ve Arteta'nın ilişkisinde, ikiliyi duygusal düzeyde derinden etkileyen bir şey olduğu açıktı. Bu, ikilinin birbirleri hakkında konuştukları neredeyse her röportajda açıkça görülüyor.

    Arteta, 2021'de Moyes hakkında "Beni daha iyi bir insan yaptı, kariyerimin ilk aşamalarında olgunlaşmamı sağladı" dedi. "Gerçekten çok talepkar ve zorluydu, ama aynı zamanda gerçekten çok destekleyiciydi. Grubun yanı sıra bireyleri de yönetme şeklini çok beğendim. Kulüpte her zaman birlikte olmak, birbirimizi kollamak ve hiç kimsenin takımdan daha önemli olmadığına dair gerçek bir inanç yerleştirdi. Birlikte olduğumuzda gerçekten özel bir atmosfer yarattı.

    "O zor bir dönemden geçerken ben de acı çektim, çünkü bazı yerlerde ona zaman tanınmamasının adil olmadığını düşünüyordum. Onun niteliklerini biliyorum ve şimdi keyif aldığını ve gerçekten iyi olduğu şeyi yaptığını görmekten mutluyum. Takımının onun gibi olduğunu ve onun sevdiği şeyi yaptığını görebiliyorum."

    Sadece birkaç ay önce, Arteta'ya Moyes'a karşı hislerini nasıl tanımlayacağı soruldu. "Sanırım kullanacağım kelime, minnettarlık ve hayranlık," diye cevapladı. "Bana futbola olan sevgisini ve futbolun her ne pahasına olursa olsun gerektirdiği dürüstlüğü öğretti. Bence olağanüstü bir adam, kulübü, insanları, oyuncularını yönetme şekli olağanüstü ve benim için, Everton için yaptığı her şey için ona çok minnettarım.

    "Ama genel olarak İngiliz futbolu için de minnettarım, çünkü o iyi ve zor anlarda nasıl davranılması gerektiğini gösteren bir örnek oldu. İnsanların nasıl davrandığını görmek önemli değil, bence David bunu başardı, bu olağanüstü bir şey."

    Ona meydan okuyan koç

    2023 yılında Arteta, Moyes'un futbol dünyasında en sevdiği kişilerden biri olduğunu açıkladı. Çünkü birbirlerine olan bu 'sevgi'ye rağmen, İskoçyalı teknik adam onu rahatlık alanından çıkaran ve oyunun yeni yönlerini öğrenmesini sağlayan kişi oydu.

    "Bu saygıdan daha fazlası, bence hayranlık. Onun altında oynamayı çok sevdim. O benim menajerimken, o takımdaki herkes gibi onun için bir tuğla duvardan bile geçerdim," dedi Arteta.

    "O gerçekten çok iyi bir koç, grubu yönetme ve bireylerle ilgilenme konusunda olağanüstü, çok özel bir insan, çok güvenilir ve sözünün eri bir adam. Her zaman sözünü tuttu ve ondan çok şey öğrendim.

    "Bana hayatımda hiç oynamadığım pozisyonlarda oynamamı istedi. Bana meydan okuduğu, ama aynı zamanda bana destek, sevgi ve ilgi gösterdiği şekilde - bu doğru bir dengeleydi ve benim ihtiyacım olan şeydi, ve o benden en iyi şekilde yararlandı. Yani, o gerçekten çok yardımcı oldu."

    İki yönlü tavsiye

    Moyes ve Arteta'nın yolları, 2014 yılında, Moyes'un Manchester United'dan yüksek profilli bir şekilde kovulmasından birkaç ay sonra, Real Sociedad'ın teknik direktörlüğü teklif edildiğinde tekrar kesişti. Arteta, eski teknik direktörüne bu işi kabul etmesini tavsiye etti.

    Arteta, İspanyol basınına "Ona La Real hakkında fikrimi söyledim" diye itiraf etti. "O, dizginleri sıkı tutmayı seven bir teknik direktör, bu grupla iyi iş çıkaracaktır. Çok şey talep eder ve çok çalışır, yedek kulübesinde oturan 'tipik' bir İngiliz teknik direktör değildir.

    "Çok fazla analiz yapar ve takımının nasıl oynamasını istediği konusunda net bir fikri vardır. Olumsuz etki yaratabilecek bazı şeyler var, ancak diğer teklifleri yerine Real Sociedad'ya gelme kararını almasının nedeni, bu takımın ilerleme potansiyelini görmesidir.

    "Takımı başlangıçtan itibaren ileriye taşıyamazsa, bu onu çok üzecektir. Ona en iyisini diliyorum, oyuncularını ateşleyebilen ve oyuncularının onun için ölümüne savaşacağı bir teknik direktör. Bunu hak eden bir teknik direktör."

    Moyes, Sociedad'da tam bir takvim yılına bir gün kala, 364 gün kaldı. Sonuçta, "olumsuz etki yaratabilecek şeyler" dil engeli ve kötü formun tersine çevrilememesi oldu.

    Wenger ve Guardiola ne olacak?

    Arteta, Arsene Wenger'in ayrılmasının ardından 2018 yılında ilk kez Arsenal'in potansiyel teknik direktörü olarak gösterildi. Fransız teknik adamın altında beş yıl forma giyen Arteta, Arsenal'in kaptanlığını yaptı ve hem taraftarların hem de takım arkadaşlarının gözdesi oldu. 2016 yılında emekli olduktan sonra Arteta, Katalan teknik adam Guardiola'nın Manchester City'ye katılmasıyla onun ekibine katılmaya karar verdi. Yardımcı antrenör olarak, City'nin elektrikli kanat ikilisi Raheem Sterling ve Leroy Sane'nin gelişiminde büyük rol oynadı ve her iki oyuncu da Arteta'nın altında çalıştıkları üç yıl içinde PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı.

    Ancak, son anda Arsenal yönetimi, Arteta gibi kendini kanıtlamamış bir teknik direktörle riske girmekten vazgeçti ve yerine deneyimli Emery'yi getirdi. Eski PSG teknik direktörü bir sezondan biraz fazla görevde kaldıktan sonra, Gunners devrim için doğru zamanın geldiğine karar verdi ve eski orta saha oyuncusuna geri döndü.

    Arteta'nın Arsenal menajeri olarak geçirdiği ilk birkaç yıl boyunca, Wenger ve Guardiola'nın felsefesine etkisi açıkça görülüyordu. Gunners, tipik top hakimiyetiyle, bir ve iki dokunuşlu futbolla oyunu ilerletiyordu. Arsenal, 2022-23 sezonunda şampiyonluk yarışına girdiğinde, ülkedeki en eğlenceli takımdı.

    Arteta, bu sezon Wenger hakkında "O orada. Sürekli benimle birlikte yaşıyor" dedi. "O olmasaydı, onun yaşadıkları ve bana aşıladığı, bu futbol kulübünde yaşamamı sağlayan şeyler olmasaydı, ben burada olmazdım.

    "Arsene, insan olarak, sizinle birlikte yaşayan bir aura ve kişiliğe sahiptir. O sürekli buradadır. Bazı şeyleri düşünmem ve yansıtmam gerektiğinde, her zaman o döneme geri dönerim: O bunu nasıl yapardı? Neyi analiz edip o kararı verirdi?

    "Ve sonra Pep'in bana öğrettikleri. Babamın ve annemin bana öğrettikleri. Hepimiz bu deneyimlerden ve hayattaki bu referanslardan oluşuyoruz. Eşim de aynı şekilde. Ben de sizin yerinizde olmak isterdim, size aynı şekilde davranmak ve sandalyeleri değiştirsek de aynı şekilde hissetmenizi sağlamak isterdim.

    "Bir oyuncu hakkında düşünürken, şöyle düşünürdüm: onun yerine oturayım, ne düşündüğünü görelim. Ve muhtemelen durum hakkında daha iyi bir fikir sahibi olursun."

    Premier Lig'in durumu

    Arteta, uzun zamandır dört ana koçluk etkisinin Guardiola, Wenger, Mauricio Pochettino ve Moyes olduğunu iddia ediyor. Peki, neden 2025-26 Arsenal'i ilham kaynağı olarak görünen kişi sonuncusu?

    Cevap, sezonun hikayelerinde yatıyor. Premier Lig her zamankinden daha fiziksel, her zamankinden daha fazla duran toplara bağımlı. Arteta, 2021'de Nicolas Jover'i duran toplar koçu olarak işe aldığında - Guardiola'nın City'sinden, birbirlerini ilk kez tanıdıkları yerden - bunu gerçekten marjları iyileştirmek amacıyla yaptı. Kontrol yoluyla mükemmelliği arayan Arteta'nın Arsenal'i, duran topları en önemli çıkış noktalarından biri, hatta en önemlisi haline getirdi.

    Hala evanjelik bir oyun oynamaya çalışan, ancak bunu savunma sağlamlığından ödün vererek yapan City hariç, bugün Premier League'in neredeyse tamamı 15-20 yıl önceki futbolu oynuyor. Arsenal, Moyes'un ilk Everton'ı gibi, ikili mücadelelerde mükemmel olan uzun boylu oyuncularla dolu. Temel fark, Arteta'nın pahalı ama nihayetinde elit bir kadro oluşturmuş olması, orta sıralarda yer alan bir kadro değil. Ve bu işe yarıyor.

    Arsenal, bu sezon tüm turnuvalarda sadece üç maç kaybetti. Bu mağlubiyetlerin hepsi tek gol farkla oldu. Rakibini çok fazla ezip geçmiyorlar, ancak maçları o kadar sıkı kontrol ediyorlar ki, bu pek önemli olmuyor. Dörtlü kupa hayali hala çok canlı olduğu için, bunun kanıtı da ortada.

    Usta Moyes, daha önce çırağını durdurmuştu. West Ham takımı, 2022-23 sezonundaki çöküşü sırasında Arsenal'e karşı 2-2 berabere kalmak için 2 gol geriden gelmişti. Arteta, eski menajerinin izinden giderek takımını mükemmelleştirdiğini ve Cumartesi günü Premier League şampiyonluğunu kovalayan modern Everton'ı yenebileceğini umuyor.

