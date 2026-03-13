Mikel Arteta, Pep Guardiola ve Arsene Wenger'e sırtını dönerek Arsenal'de David Moyes tarzı futbolu benimsedi

Arteta, oyuncu olarak geçirdiği hayatının teknik direktör olarak geçirdiği hayattan neredeyse tamamen ayrı olması bakımından benzersiz bir karakterdir. Gençliğinde, ikonik kulüpler arasında bir nevi gezgin gibiydi. Barcelona'da başladı (ama hiç oynamadı), Ronaldinho, Mauricio Pochettino ve Jay-Jay Okocha gibi isimlerle birlikte Paris Saint-Germain'de kiralık olarak oynadı, İskoç futbolu Avrupa'da hala güçlüydüken Rangers'a katıldı ve ardından Real Sociedad'a geri döndü.

Ancak Arteta, çocukluk kulübünde pek şans bulamadı ve 2004-05 sezonunun ortasında, Toffees'in Premier League'de ilk dörtte bitirdiği sezonda, satın alma opsiyonlu olarak Everton'a kiralandı.

"Sociedad'dan ayrılmak beni üzüyor. Oraya tüm umutlarımla gittim, ancak teknik direktörün bana güvenmediği açık ve bu durumun devam etmesine izin veremem" dedi Arteta, San Sebastian'dan ayrılırken. "Sezon başında iyi oynamadım, ancak o zamandan beri bana şans verilmedi. Para alıp futbol oynamamak hoşuma gitmiyor ve umarım Everton'a transfer olmak bana bu şansı verecektir."

La Real'in kaybı Everton'ın kazancı oldu ve Arteta kısa sürede Goodison Park'ta bir kahraman haline geldi. 2025'te Moyes, Arteta'nın yetiştirilme tarzından ve bunun karakterini nasıl şekillendirdiğinden övgüyle bahsetti.

"Mikel [oyuncu olarak] futbol konusunda zekiydi. Nasıl oynamak istediğini de biliyordu," dedi Moyes. "Başladığı kulüplere, PSG'deki dönemlerine, Barcelona'daki dönemlerine, Real Sociedad'daki dönemlerine bakarsanız, gerçekten iyi bir yetiştirilme sürecinden geçmiş. Buraya gelmeden önce Glasgow Rangers'a gitmiş ve sonra buraya [Everton'a] gelmişti.

"Aslında birçok kulüpte bulunmuş ve çok sayıda gerçekten iyi kulüp, iyi yapılandırılmış kulüp görmüştü. Mikel bazen biraz mızmızlanıyordu. Ve bu bazen iyi bir işarettir. İşlerin doğru yapılmasını, iyi yapılmasını, takımın daha iyi oynamasını istiyordu.

"Ama bizim için iyi bir oyuncuydu. Harika bir kaptan, harika bir oyuncu. O zamanlar gerçekten harika bir transferdi."