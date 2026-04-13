Bu sezon uzun süre üstün bir performans sergileyen Arsenal, son dört resmi maçında üç yenilgi aldı. Böylece FA Cup’ta şampiyonluk şansını kaçırdı ve ligde takipçisi Manchester City’ye karşı olan avantajını kaybetti. Mundo Deportivo’ya göre, kulüp Premier League ve Şampiyonlar Ligi’nde de sonunda hiçbir kupa kazanamazsa, Arteta yedi yılın ardından yaz aylarında görevinden ayrılmak zorunda kalacak.
Mikel Arteta'nın yerine eski bir tanıdık geçebilir: Arsenal'de teknik direktör değişikliği söylentileri giderek güçleniyor
Arteta'nın sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor. Uzatma görüşmeleri uzun süredir devam ediyor ve şampiyonluksuz bir sezonun ardından durumun "radikal bir şekilde değişeceği" belirtiliyor.
Mundo Deportivo ayrıca, Arsenal kulüp yönetiminin Arteta'nın "ideal halefi"ni çoktan belirlediğini yazıyor: Arteta'nın İspanyol vatandaşı Cesc Fabregas (38), Como 1907'den Londra'ya geri getirilecek. Eski profesyonel futbolcu, aktif kariyeri boyunca sekiz yıl boyunca orada oynamıştı. 2010 Dünya Şampiyonu, İtalya'daki başarılı çalışmaları ve Como'nun çekici oyun stili nedeniyle karar vericiler nezdinde büyük saygı görüyor.
Arsenal, Bournemouth karşısında tökezledi: Mikel Arteta bıktı
Fabregas, 2028 yılına kadar Como ile sözleşmeli. Geçtiğimiz yaz Bundesliga ekibi RB Leipzig'in yeni teknik direktörü olarak adı geçmişti ve son haftalarda bir başka eski kulübü olan Chelsea'nin de kendisiyle ilgilendiği yönünde söylentiler ortaya çıktı.
Bu arada Arsenal, Bournemouth'a evinde 1-2 yenildikten sonra İngiltere'nin üst liginde City'nin 6 puan önünde yer alıyor. Ancak Skyblues'un bir maçı daha var ve önümüzdeki hafta sonu Etihad Stadyumu'nda iki şampiyonluk adayı arasında merakla beklenen zirve karşılaşması gerçekleşecek.
Cherries'e karşı evinde aldığı yenilginin ardından Arteta, TNT Sports'ta takımını sert bir şekilde eleştirdi: "Bugün yüzümüze bir tokat yedik. Şimdi önemli olan nasıl tepki vereceğimiz. (...) Bugün pek çok tuhaf şey yaptık diyebilirim. Seviyemizden çok uzaktaydık."
Pazar öğleden sonra ManCity ile oynanacak büyük maç öncesinde Arsenal, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanş maçında Sporting CP ile karşılaşacak. Lizbon'da oynanan ilk maç, Alman forvet Kai Havertz'in son dakikalarda attığı golle Arteta'nın takımının 1-0 galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Arsenal yarı finale yükselirse, burada Atletico Madrid ile FC Barcelona arasındaki maçın galibi onu bekliyor olacak.
Mikel Arteta'nın Arsenal teknik direktörü olarak sergilediği performans
Oyunlar 342 Galibiyet 211 Beraberlik 58 Mağlubiyet 73 Gol farkı 683:348 Puan ortalaması 2,02 Şampiyonluk 3