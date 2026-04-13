Mikel Arteta'nın yerine eski bir tanıdık geçebilir: Arsenal'de teknik direktör değişikliği söylentileri giderek güçleniyor

Fabregas, 2028 yılına kadar Como ile sözleşmeli. Geçtiğimiz yaz Bundesliga ekibi RB Leipzig'in yeni teknik direktörü olarak adı geçmişti ve son haftalarda bir başka eski kulübü olan Chelsea'nin de kendisiyle ilgilendiği yönünde söylentiler ortaya çıktı.

Bu arada Arsenal, Bournemouth'a evinde 1-2 yenildikten sonra İngiltere'nin üst liginde City'nin 6 puan önünde yer alıyor. Ancak Skyblues'un bir maçı daha var ve önümüzdeki hafta sonu Etihad Stadyumu'nda iki şampiyonluk adayı arasında merakla beklenen zirve karşılaşması gerçekleşecek.

Cherries'e karşı evinde aldığı yenilginin ardından Arteta, TNT Sports'ta takımını sert bir şekilde eleştirdi: "Bugün yüzümüze bir tokat yedik. Şimdi önemli olan nasıl tepki vereceğimiz. (...) Bugün pek çok tuhaf şey yaptık diyebilirim. Seviyemizden çok uzaktaydık."

Pazar öğleden sonra ManCity ile oynanacak büyük maç öncesinde Arsenal, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanş maçında Sporting CP ile karşılaşacak. Lizbon'da oynanan ilk maç, Alman forvet Kai Havertz'in son dakikalarda attığı golle Arteta'nın takımının 1-0 galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Arsenal yarı finale yükselirse, burada Atletico Madrid ile FC Barcelona arasındaki maçın galibi onu bekliyor olacak.