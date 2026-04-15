Mikel Arteta'nın "yemeğinizi getirin" sloganı, Arsenal teknik direktörünün son başarısız girişimi oldu - Takım, taraftarlarını hayal kırıklığına uğratıyor; tam tersi değil

Arteta, Highbury günlerinden beri görülmemiş bir şekilde Arsenal'i bir araya getirme çabasının her yönüne damgasını vurdu; bu onun başarısıdır ve kulüple olan bağını da ortaya koymaktadır. Ancak bu durum, kendi aleyhine dönme tehlikesi taşıyor.
Kulübün yeni marşı olarak "The Angel"i seçmek tarafsızları rahatsız etse de, bu stadyum atmosferini iyileştirmek içindi, tıpkı Avrupa'da olduğu gibi spikere golcünün adını tekrar etmesini istemek gibi. Marjinal kazançlar, vesaire, vesaire.
Arteta'nın takımı 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında ilk kez şampiyonluk yarışına girdiğinde, oynadıkları futbol eğlenceliydi ve Arsenal ismine yakışır nitelikteydi. Öncelikle işi sonuna kadar götürme konusunda deneyim eksikliği, ardından da sezona çok yavaş başlamaları nedeniyle başarısız oldular. Geçen sezon kadro derinliğinin eksikliği ortaya çıktı, ancak bu durum 2025 yazında düzeltildi. Şimdi devasa bir kadroya sahipler, ancak Avrupa'nın en yüksek bilet fiyatlarını ödeyen taraftarlar, sonunda bir kupa kazanma umuduyla ligin en kötü futbolunu sindirmek zorunda kaldılar.
İnsanlar, Bournemouth yenilgisinin ardından takımlarını yuhalayan Arsenal taraftarlarını haklı buldu, ancak sonuçta bunu yapmalarının nedeni de buydu. Her ne pahasına olursa olsun kazanmak için oluşturulmuş pragmatik ve çirkin bir futbol oynuyorsanız, gerçekten kazanmanız gerekir. Nesiller boyu aynı insanlar, takımlarının yine çöküşünü izliyorlar, ancak bu sefer izledikleri şeyde bir stil bile yok. İşe, bara veya başka bir yere gidip, bir servet kazanan oyuncuların ve teknik direktörün sadece telefon ekranlarından görebildikleri tüm alaylara katlanmak zorunda olanlar onlar.
Bu, diğer her şey kadar, Emirates Stadyumu'nun atmosferini besliyor. Gerginlik ve ısrarlı inlemeler, stadyum spikerinin maç öncesi şarkıları veya ritüellerinden daha fazla kulübün DNA'sına işlemiş durumda. Bu, Arteta'nın çözmesi gereken son sorun ve sadece Premier Lig veya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak bunu çözebilir.