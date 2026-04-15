Mikel Arteta'nın "yemeğinizi getirin" sloganı, Arsenal teknik direktörünün son başarısız girişimi oldu - Takım, taraftarlarını hayal kırıklığına uğratıyor; tam tersi değil

Arteta, Arsenal'in başına ilk geçtiğinde, kamuoyunun ona karşı oldukça tarafsız bir bakış açısı vardı. O, futbolculuk günlerinde Gunners'ı temsil eden, ritmi sabit bir orta saha oyuncusu olarak hatırlanıyordu; oysa Everton'da oynadığı dönemde daha geride kalmış bir pozisyonda takımın kilit ismiydi.

Arsenal menajeri olarak geçirdiği ilk iki sezonda bile, Arteta kendini zararsız bir figürden öteye taşıyacak pek bir şey yapmadı. Kulübün bir sıfırlamaya ihtiyacı olduğu genel olarak kabul ediliyordu ve Premier Lig'de üst üste iki sezon sekizinci sırada bitirmesine rağmen, kovulacağına dair neredeyse hiç konuşulmuyordu.

Ancak Arsenal ve Amazon Prime, 2021-22 sezonunu konu alan bir belgesel yayınladığında, hava değişti. Arteta, oyuncularını ilhamlandırmak ve bir motivasyon kaynağı olarak görünmek için çeşitli numaralar ortaya attı, ancak bu taktik ya sevilir ya da nefret edilirdi; ya onun coşkusunu severdiniz ya da David Brent benzeri tavırlarından nefret ederdiniz.

O zamandan beri şampiyonluk için onlarla mücadele eden Pep Guardiola ve Manchester City'nin, kapalı kapılar ardında olsa bile, bu tür numaraları dünyaya nadiren, hatta hiç sergilemedikleri geriye dönüp bakıldığında fark ediliyor.