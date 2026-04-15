Mikel Arteta'nın "yemeğinizi getirin" sloganı, Arsenal teknik direktörünün son başarısız girişimi oldu - Takım, taraftarlarını hayal kırıklığına uğratıyor; tam tersi değil

Arsenal için yine o zaman geldi çattı. Takvim Nisan ayına girdiğinde, tüm dünya bu takımın gerçek gücünü görüyor. Ne yazık ki Gunners için, gözlerimizin önünde tanıdık bir tablo ortaya çıkıyor. Cumartesi günü Bournemouth’a karşı evinde alınan yenilgi, önceki sezonların bu aşamasındaki diğer mağlubiyetleri ürkütücü bir şekilde anımsatıyordu.

Cherries karşısında yaşanan bu aksilik, Andoni Iraola'nın takımının ani bir galibiyetinden çok uzaktı; üstelik Arsenal de son birkaç haftadır şampiyonlara yakışır bir performans sergilemedi. Daha geçen ay, Carabao Kupası finaline kadar elde ettikleri sonuçlar ve FA Kupası ile Şampiyonlar Ligi'ndeki kolay eşleşmeler göz önüne alındığında, dörtlü kupa zaferi sadece mümkün değil, neredeyse kesin gibi görünüyordu.

Arsenal'in sezonu, Premier Lig'in zirvesinde 6 puan farkla lider olmasına rağmen, bir kez daha serbest düşüşe geçti. Bu fark hala 9 puan iken, Emirates Stadyumu'ndaki taraftarlar tarafından yuhalandılar. Ve suçun parmağı, teknik direktör Mikel Arteta'ya yöneltilmelidir.

    Erken başlama endişeleri

    14 Mart'ta Everton'ı dramatik bir şekilde mağlup ettikten sonra Arsenal'in oynayacağı ilk maç olan Bournemouth karşılaşması öncesinde Arteta, cumartesi günkü erken saatteki maçın bir tuzak olabileceğinden endişe ederek taraftarlara moral verici bir çağrıda bulundu.

    Arteta, maç öncesi basın toplantısında, "Sezonun sonuna yaklaştıkça, maçın önemi ve önemi de artıyor, bu çok açık," dedi.

    "Ve yarın bizim için büyük bir gün. Oyuncular bunu biliyor, taraftarlarımız da biliyor. Maç saat 12:30'da başlıyor. Erken bir başlama saati. O yüzden erken kalkın, erken kahvaltı yapın, öğle yemeğinizi, akşam yemeğinizi yanınıza alın, İngiltere'de dedikleri gibi, ve hep birlikte bu maça gidelim çünkü bu büyük bir gün olmalı."

    Bu, Arteta'nın oyuncularına yöneltmesi daha iyi olacağı bir mesajdı, ancak Wayne Rooney'nin sözleriyle ifade etmek gerekirse, sabah dokuzda makarna yutmayı kimse sevmez. Arsenal çoğu alanda ikinci sıradaydı ve açık oyundan sadece 0,18 beklenen gol kaydetti. Set parçalarıyla yaşamak ve ölmek, Gunners'ı yakaladı.

    Bournemouth ile karşılaşmadan önceki son antrenmanlarından birinde Arsenal, Londra Colney'deki antrenman tesisinde, yapay zeka tarafından üretilmiş bir şarkının yer aldığı ve tüm oyuncuların isimlerinin sıralandığı bir TikTok videosunun gösterildiği dev bir ekranın önünde antrenman yaptı. Video daha sonra sosyal medyada paylaşıldı

    Bu, dışarıdan bakanların neden bu Arsenal takımını ve yönetimini sevimli bulmadıklarını mükemmel bir şekilde özetliyordu. Bu, şampiyon adayı bir takıma yakışan bir an olmaktan ziyade, gösterişli ve samimiyetsiz bir teatral an olarak görüldü.


    Arteta'nın "akşam yemeğinizi getirin" şeklindeki sert sözleri, aslında geçen yıl Paris Saint-Germain ile oynanan Şampiyonlar Ligi yarı finali öncesinde Arsenal taraftarlarına söylediği sözlere benziyordu.

    "Taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum: PSG karşısında her topu bizimle birlikte oynamalısınız. Kramponlarınızı, tekmeliklerinizi, şortlarınızı, formalarınızı getirin," demişti ilk maç öncesinde.

    Ardından, sosyal medyada paylaşılan ve maçın başlamasından önce Emirates Stadyumu'ndaki seyircilere gösterilen bir motivasyon videosunda Arteta, taraftarlara bir kez daha seslendi. "Şimdi bizim zamanımız. Bunu gerçekleştirme zamanı," dedi ve kameraya doğrudan bakarak ekledi: "Sana ihtiyacım var, yanındaki kişiye ihtiyacım var. O bağlantıya ihtiyacım var. Her topu bizimle birlikte oynamanızı istiyorum. Her pas, her top kapma, her koşu, her karar. Stadyumun enerjisini ve yanınızdaki insanları hissetmeniz gerekiyor. Size güveniyorum. Haydi bunu gerçekleştirelim."

    Mesaj etkisiz kaldı. Kuzey Tribünü'nde ortaya çıkan, takımın simgesi haline gelen top atma gösterisi en iyi ihtimalle hayal kırıklığı yarattı, en kötü ihtimalle ise utanç vericiydi, ancak yine de taraftarların bunda hiçbir suçu yoktu. Ousmane Dembele'nin 4. dakikada gol attıktan sonra, ev sahibi takımın taraftarları yatıştırmak için pek bir şey yapmaması nedeniyle atmosfer bir daha canlanamadı.


    Arteta'nın itibarı

    Arteta, Arsenal'in başına ilk geçtiğinde, kamuoyunun ona karşı oldukça tarafsız bir bakış açısı vardı. O, futbolculuk günlerinde Gunners'ı temsil eden, ritmi sabit bir orta saha oyuncusu olarak hatırlanıyordu; oysa Everton'da oynadığı dönemde daha geride kalmış bir pozisyonda takımın kilit ismiydi.

    Arsenal menajeri olarak geçirdiği ilk iki sezonda bile, Arteta kendini zararsız bir figürden öteye taşıyacak pek bir şey yapmadı. Kulübün bir sıfırlamaya ihtiyacı olduğu genel olarak kabul ediliyordu ve Premier Lig'de üst üste iki sezon sekizinci sırada bitirmesine rağmen, kovulacağına dair neredeyse hiç konuşulmuyordu.

    Ancak Arsenal ve Amazon Prime, 2021-22 sezonunu konu alan bir belgesel yayınladığında, hava değişti. Arteta, oyuncularını ilhamlandırmak ve bir motivasyon kaynağı olarak görünmek için çeşitli numaralar ortaya attı, ancak bu taktik ya sevilir ya da nefret edilirdi; ya onun coşkusunu severdiniz ya da David Brent benzeri tavırlarından nefret ederdiniz.

    O zamandan beri şampiyonluk için onlarla mücadele eden Pep Guardiola ve Manchester City'nin, kapalı kapılar ardında olsa bile, bu tür numaraları dünyaya nadiren, hatta hiç sergilemedikleri geriye dönüp bakıldığında fark ediliyor.

    Taraftarlar zor günler geçiriyor

    Arteta, Highbury günlerinden beri görülmemiş bir şekilde Arsenal'i bir araya getirme çabasının her yönüne damgasını vurdu; bu onun başarısıdır ve kulüple olan bağını da ortaya koymaktadır. Ancak bu durum, kendi aleyhine dönme tehlikesi taşıyor.

    Kulübün yeni marşı olarak "The Angel"i seçmek tarafsızları rahatsız etse de, bu stadyum atmosferini iyileştirmek içindi, tıpkı Avrupa'da olduğu gibi spikere golcünün adını tekrar etmesini istemek gibi. Marjinal kazançlar, vesaire, vesaire.

    Arteta'nın takımı 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında ilk kez şampiyonluk yarışına girdiğinde, oynadıkları futbol eğlenceliydi ve Arsenal ismine yakışır nitelikteydi. Öncelikle işi sonuna kadar götürme konusunda deneyim eksikliği, ardından da sezona çok yavaş başlamaları nedeniyle başarısız oldular. Geçen sezon kadro derinliğinin eksikliği ortaya çıktı, ancak bu durum 2025 yazında düzeltildi. Şimdi devasa bir kadroya sahipler, ancak Avrupa'nın en yüksek bilet fiyatlarını ödeyen taraftarlar, sonunda bir kupa kazanma umuduyla ligin en kötü futbolunu sindirmek zorunda kaldılar.

    İnsanlar, Bournemouth yenilgisinin ardından takımlarını yuhalayan Arsenal taraftarlarını haklı buldu, ancak sonuçta bunu yapmalarının nedeni de buydu. Her ne pahasına olursa olsun kazanmak için oluşturulmuş pragmatik ve çirkin bir futbol oynuyorsanız, gerçekten kazanmanız gerekir. Nesiller boyu aynı insanlar, takımlarının yine çöküşünü izliyorlar, ancak bu sefer izledikleri şeyde bir stil bile yok. İşe, bara veya başka bir yere gidip, bir servet kazanan oyuncuların ve teknik direktörün sadece telefon ekranlarından görebildikleri tüm alaylara katlanmak zorunda olanlar onlar.

    Bu, diğer her şey kadar, Emirates Stadyumu'nun atmosferini besliyor. Gerginlik ve ısrarlı inlemeler, stadyum spikerinin maç öncesi şarkıları veya ritüellerinden daha fazla kulübün DNA'sına işlemiş durumda. Bu, Arteta'nın çözmesi gereken son sorun ve sadece Premier Lig veya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak bunu çözebilir.

    Spor için bir sıçrama tahtası

    Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen, Arsenal’in sezonu henüz bitmiş sayılmaz. Arteta’nın Bournemouth maçından sonra da belirttiği gibi, kulüpteki herkes sezon öncesinde bu konumda olmayı kesinlikle kabul ederdi.

    Çarşamba gecesi Sporting ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı çok önemli bir maç. Gunners, tarihlerinde sadece iki kez Avrupa Kupası'nda son dört takım arasına kalmış olsa da, üst üste iki sezon bu başarıyı elde etmenin eşiğinde. Sezonun başında 4-0 yendikleri Atletico Madrid ile yarı finalde karşılaşmak en çok beklenen sonuç.

    Paradoksal olarak, Arsenal'in bunu sıradan bir maç gibi ele alması gerekiyor. Abartı yok, gösteriş yok. İşi halledin ve taraftarları sizi çizgiye itmeleri için yalvarmayın - onları harekete geçirmek sizin işiniz, tersi değil.

