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Mikel Arteta’nın teknik ekibindeki yeniden yapılanma süreci devam ederken, Arsenal’in spor bilimi sorumlusu kurum içi incelemenin ardından görevinden ayrıldı
Emirates’te çok ses getiren bir ayrılış
BBC Sport’a göre, Arsenal bu yaz Arteta’nın yardımcılarından birinin daha ayrıldığını gördü; kulübün spor bilimi ve performans sorumlusu Allen görevinden ayrılıyor. Bu ayrılış, Kuzey Londra’da kulislerde önemli bir kadro değişikliğini temsil ediyor; zira Gunners, oyuncuların sahaya çıkabilirliği ve fiziksel kondisyon konusundaki yaklaşımlarını daha da iyileştirmeyi hedefliyor.
Allen’ın ayrılışı, geçen ay tıbbi direktör Dr. Zafar Iqbal’ın sürpriz bir şekilde görevden alınmasının ardından geldi ve Mikel Arteta’nın teknik ekibinden bir başka yüksek profilli ayrılığa işaret ediyor. 2017 yılında Aston Villa’dan transfer olan Allen, Emirates Stadyumu’ndaki dokuz yıllık önemli görev süresini sonlandırıyor; bu süre, Arsene Wenger döneminin son günlerini Arteta’nın tüm görev süresiyle birleştiren bir dönemdi.
- Getty Images Sport
İç denetim, köklü değişikliklere yol açıyor
Kulüp yönetiminin son dönemdeki sakatlık geçmişine ilişkin titiz bir iç inceleme başlatmasının ardından, bu köklü kadroda köklü bir değişiklik yapma kararı alındı. Birkaç kilit oyuncuyu etkileyen sürekli fiziksel sorunlarla karşı karşıya kalan Arsenal yöneticileri, önleyici stratejilerini yeniden değerlendirmek zorunda hissettiler. Bu incelemeye öncülük etmesi için Arteta, güvenilir bir tanıdığı olan İspanyol fizyoterapist Joaquín Acedo’yu çağırarak kapsamlı ve bağımsız bir değerlendirme yapmasını istedi.
Geçtiğimiz sezonlar, kilit oyuncuların yokluğunun kulübün kupa kazanma hedeflerini ne kadar kolay rayından çıkarabileceğini göstermiş ve bu durum, kulüp yönetiminin tıp ve spor bilimi departmanlarını en üst seviyeye çıkarma konusunda kararlı hale gelmesine neden olmuştur. Son dönemde Premier Lig’de elde edilen başarılara rağmen, yorucu bir sezonun fiziksel olarak yarattığı büyük yük, modernizasyon ihtiyacını ve kadronun kondisyonuna yeni bir bakış açısı getirilmesi gerekliliğini açıkça ortaya koymuştur.
Koçların ayrılık haberleri doğrulandı
Allen, Kuzey Londra’dan ayrılan tek etkili isim değil; A takım teknik kadrosunun bir diğer son derece popüler üyesi Sam Wilson da kulüpten ayrılıyor. Baş fiziksel performans antrenörü olarak görev yapan Wilson, Arsenal’de geçirdiği dikkat çekici 12 yıllık dönemi noktalıyor. The Telegraph’a göre, Wilson’ın kariyerine Avrupa’daki bir kulüpte devam etmesi bekleniyor.
Arteta’nın yüksek tempolu taktiksel yaklaşımı, birçok rakibine kıyasla daha sıkı bir kadro rotasyonu tercih etmesiyle birleşince, doğal olarak oyuncularına yüklenen fiziksel yükü artırıyor. Sonuç olarak kulüp, sakatlık risklerini azaltmak için mümkün olan her türlü önleyici tedbiri almaya istekli. Bu yoğun oyun tarzının zayıf yönleri, geçen sezon yaşanan büyük sakatlıklarla gün yüzüne çıktı; Kai Havertz, Bukayo Saka ve Martin Ødegaard uzun süre sahalardan uzak kalırken, Jurrien Timber ise Şampiyonlar Ligi finaline yetişemedi ve sonuçta Dünya Kupası’nı kaçırmak zorunda kaldı.
- Getty Images Sport
Arteta daha fazla hırs istiyor
Arsenal, 22 yıl sonra ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazandıkları tarihi bir sezonun ardından şimdi bu başarıyı daha da ileriye taşımayı hedefliyor. En önemlisi, Gunners sezonun sonlarında yaşadıkları sarsıntıyı aşabileceklerini kanıtlayarak, yıllardır süren kıl payı kaçırmalar ve kritik anlarda yaşanan çöküşlere son verdiler. Ancak, Şampiyonlar Ligi finalinde PSG’ye yenildikten sonra, unutulmaz bir iç saha ve Avrupa dublesi hayalleri suya düştü.
Erken bir golle öne geçmesine rağmen Arsenal, Şampiyonlar Ligi finalini penaltılarda PSG’ye kaptırdı; bazı yorumcular, Gunners’ın temkinli savunma yaklaşımını eleştirdi. Bu yenilgi, hücum hattına daha fazla kalite katılması gerektiği yönünde tartışmaları hemen alevlendirdi; bu görüşü paylaşan Arteta, takımı daha da ileriye taşımak için kararlı adımlar atılması gerektiğini kabul etti. Yaklaşan değişiklikler hakkında düşüncelerini paylaşan teknik direktör, şöyle konuştu: "Bazı çok önemli kararlar almaya başlayacağız; bir üst seviyeye ulaşmak istiyoruz. Bu hırsı göstermemiz gerekecek çünkü oyuncularımız bunu başarabilecek kapasitede, ancak bu, bizim çok, çok hırslı, çok hızlı ve çok akıllı olmamızı gerektirecek."