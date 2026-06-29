Mikel Arteta’nın teknik ekibindeki yeniden yapılanma süreci devam ederken, Arsenal’in spor bilimi sorumlusu kurum içi incelemenin ardından görevinden ayrıldı

BBC Sport’a göre, Arsenal bu yaz Arteta’nın yardımcılarından birinin daha ayrıldığını gördü; kulübün spor bilimi ve performans sorumlusu Allen görevinden ayrılıyor. Bu ayrılış, Kuzey Londra’da kulislerde önemli bir kadro değişikliğini temsil ediyor; zira Gunners, oyuncuların sahaya çıkabilirliği ve fiziksel kondisyon konusundaki yaklaşımlarını daha da iyileştirmeyi hedefliyor.

Allen’ın ayrılışı, geçen ay tıbbi direktör Dr. Zafar Iqbal’ın sürpriz bir şekilde görevden alınmasının ardından geldi ve Mikel Arteta’nın teknik ekibinden bir başka yüksek profilli ayrılığa işaret ediyor. 2017 yılında Aston Villa’dan transfer olan Allen, Emirates Stadyumu’ndaki dokuz yıllık önemli görev süresini sonlandırıyor; bu süre, Arsene Wenger döneminin son günlerini Arteta’nın tüm görev süresiyle birleştiren bir dönemdi.