Lansman, Declan Rice, Chloe Kelly, Riccardo Calafiori, Ian Wright, Little Simz ve Arsenal taraftarlarının yer aldığı bir dizi kısa filmle destekleniyor; bu filmlerin tümü, futbol formaları ardındaki hikayeleri ve bunların neyi temsil ettiğini ele alıyor.

Calafiori şunları söyledi: "Hepimiz bu forma ile oynamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. 'Bruised Banana'nın taraftarlarımız üzerinde yarattığı etkiyi biliyoruz; kulüp için ne kadar önemli olduğunu anlamak için bugün hâlâ kaç kişinin bu formayı giydiğine bakmak yeter. Böylesine köklü bir tarihe sahip bir formayı giymekten gurur duyuyoruz ve ilerlemeye devam ederken bunu ilham kaynağı olarak kullanacağız."







