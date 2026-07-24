Arsenal
Çeviri:
Mikel Arteta’nın takımı Premier Lig şampiyonluğunu savunmaya hazırlanırken, Ian Wright, Riccardo Calafiori ve Chloe Kelly, Arsenal’in 2026-27 sezonu için 1990’lardan esinlenerek tasarlanan deplasman formalarını sergiledi
Arsenal, ikonik tasarımını yeniden canlandırıyor
Arsenal ve adidas, 2026-27 sezonu için kulübün yeni deplasman forması tanıttı ve futbol tarihinin en tanınmış formalarından birine modern bir yorum getirdi. 1991 ile 1993 yılları arasında giyilen ünlü "Bruised Banana" formasından ilham alan lacivert forma, Arteta'nın Premier Lig şampiyonu ekibinin unvanını korumaya hazırlanırken piyasaya çıktı. Forma, kulübün tarihine saygı gösterirken, adidas Trefoil logosunu çağdaş performans teknolojisiyle birleştiriyor.
Oyuncular bu mirası benimsiyor
Lansman, Declan Rice, Chloe Kelly, Riccardo Calafiori, Ian Wright, Little Simz ve Arsenal taraftarlarının yer aldığı bir dizi kısa filmle destekleniyor; bu filmlerin tümü, futbol formaları ardındaki hikayeleri ve bunların neyi temsil ettiğini ele alıyor.
Calafiori şunları söyledi: "Hepimiz bu forma ile oynamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. 'Bruised Banana'nın taraftarlarımız üzerinde yarattığı etkiyi biliyoruz; kulüp için ne kadar önemli olduğunu anlamak için bugün hâlâ kaç kişinin bu formayı giydiğine bakmak yeter. Böylesine köklü bir tarihe sahip bir formayı giymekten gurur duyuyoruz ve ilerlemeye devam ederken bunu ilham kaynağı olarak kullanacağız."
Bir klasiğin modern yorumu
Yeni forma, orijinal tasarımdan ilham alan özel olarak tasarlanmış geometrik bir grafikle donatılmış lacivert bir zemin üzerine tasarlanmış olup, lacivert ve sarı tonlarını harmanlayarak çağdaş bir görünüm sunuyor. Trefoil yaka kısmında kırmızı ve sarı vurgular yer alırken, Arsenal arması adidas Trefoil logosunun yanında yer alıyor.
Calafiori şunları ekledi: "Kulüpte kendi mirasımızı yaratma sırası bizde. Taraftarlarımızla pek çok muhteşem an yaşadık, ancak daha fazlasını istiyoruz. Kazanmaya devam etmek, birlikte özel anılar yaratmaya devam etmek ve taraftarlarımıza takımla gurur duymaları için daha fazla neden sunmak istiyoruz."
Formada ayrıca, gelişmiş nem yönetimi ve stratejik olarak yerleştirilmiş havalandırma bölgeleri sayesinde vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olmak üzere tasarlanmış adidas’ın CLIMACOOL+ teknolojisi de bulunuyor.
- Arsenal
Bir başka kampanyaya hazır mısınız?
2026-27 sezonuna ait deplasman forması, sahada uyumlu bir görünüm yaratmak üzere kırmızı ve sarı detaylarla süslenmiş, uyumlu lacivert şort ve çoraplarla tamamlanıyor.
Arsenal kulüp mağazaları, seçkin adidas perakende satış noktaları, Arsenal Direct ve adidas'ın çevrimiçi mağazasından hemen satın alınabilen yeni forma, Arteta'nın takımının Premier League zaferini daha da ileriye taşımayı ve kulüp tarihinde yeni bir sayfa açmayı hedeflediği bir başka sezonun başlangıcını simgeliyor.
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