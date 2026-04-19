Mikel Arteta'nın kovulacağına dair söylentiler "çok saygısızca" olsa da, bir Premier Lig şampiyonluğu daha kaçırılması durumunda Arsenal'de "cevaplanması gereken pek çok soru" ortaya çıkacaktır

Winterburn mevcut teknik direktörü destekliyor olsa da, bir başka başarısızlık durumunda kulübün eksikliklerinin derinlemesine incelenmesi gerekeceğini kabul ediyor. Arsenal, üst üste dördüncü kez şampiyonluk şansını kaçırırsa, kulüp yönetimi projenin gidişatı ve ilgili personel konusunda zorlu kararlar almak zorunda kalacak. Winterburn, "Bence çoğu kulüp sezon sonunda bir değerlendirme yapacaktır" diye ekledi. "Arsenal'in bir şey kazanıp kazanmayacağına ve ne yapacağına bağlı olarak, her zamanki gibi sadece teknik kadroya değil, oyunculara ve nerelerde iyileştirme yapılabileceğine de bakacaklar.

"Yani, Arsenal hafta sonu kazanırsa, çoğu kişi şampiyonluğun fiilen onların olduğunu söyleyecektir. Bu yüzden, üç hafta önce insanların nasıl düşündüklerinden şu anda nasıl düşündüklerine bakmak çok ilginç. Arteta hakkında yapılan her türlü konuşma, bence sezonun bu aşamasında çok saygısızca. Sezonun sonuna kadar bekleyin. Eğer şampiyonluk gelmezse, o zaman katılıyorum, neden yanlış gittiğine dair cevaplanması gereken birçok soru olacak. Ama bunun olup olmayacağını bilmiyoruz. Bu, şu anda tartışmayı reddettiğim bir konu."