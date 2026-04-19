Getty Images Sport
Çeviri:
Mikel Arteta'nın kovulacağına dair söylentiler "çok saygısızca" olsa da, bir Premier Lig şampiyonluğu daha kaçırılması durumunda Arsenal'de "cevaplanması gereken pek çok soru" ortaya çıkacaktır
Winterburn, Arteta'yı kovulma söylentilerine karşı savunuyor
Arsenal’de, Premier Lig’in zirvesindeki hakimiyetini sarsan istikrarsız performansın ardından gerginlik doruk noktasına ulaştı. Özellikle üst üste üç sezon ikincilikle bitirildikten sonra, Bournemouth’a karşı alınan son 2-1’lik yenilgi, eleştirmenlerin Arteta’nın kulübü şampiyonluğa taşıyacak doğru kişi olup olmadığını sorgulamasına neden oldu.
Ancak Winterburn, menajeri savunmaya atladı ve Arteta'nın geleceği hakkındaki tartışmaları uygunsuz olarak nitelendirdi. HFM X Arsenal'e konuşan 62 yaşındaki Winterburn, düşüncelerini net bir şekilde dile getirdi: "Bana göre bu, üzerinde durmak bile istemediğim bir konu çünkü bunun Arteta'ya büyük bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, Arsenal'e uzun zamandır sahip olmadıkları bir şey sunabilecek bir teknik direktör hakkında konuşmak, kulübe de saygısızlık olduğunu düşünüyorum."
- Getty Images Entertainment
Gunners bir kez daha başarısız olursa iç denetim kaçınılmaz olacak
Winterburn mevcut teknik direktörü destekliyor olsa da, bir başka başarısızlık durumunda kulübün eksikliklerinin derinlemesine incelenmesi gerekeceğini kabul ediyor. Arsenal, üst üste dördüncü kez şampiyonluk şansını kaçırırsa, kulüp yönetimi projenin gidişatı ve ilgili personel konusunda zorlu kararlar almak zorunda kalacak. Winterburn, "Bence çoğu kulüp sezon sonunda bir değerlendirme yapacaktır" diye ekledi. "Arsenal'in bir şey kazanıp kazanmayacağına ve ne yapacağına bağlı olarak, her zamanki gibi sadece teknik kadroya değil, oyunculara ve nerelerde iyileştirme yapılabileceğine de bakacaklar.
"Yani, Arsenal hafta sonu kazanırsa, çoğu kişi şampiyonluğun fiilen onların olduğunu söyleyecektir. Bu yüzden, üç hafta önce insanların nasıl düşündüklerinden şu anda nasıl düşündüklerine bakmak çok ilginç. Arteta hakkında yapılan her türlü konuşma, bence sezonun bu aşamasında çok saygısızca. Sezonun sonuna kadar bekleyin. Eğer şampiyonluk gelmezse, o zaman katılıyorum, neden yanlış gittiğine dair cevaplanması gereken birçok soru olacak. Ama bunun olup olmayacağını bilmiyoruz. Bu, şu anda tartışmayı reddettiğim bir konu."
1989'daki tarihi zaferle karşılaştırmalar
Winterburn, 1989 yılında Anfield’da dramatik bir şekilde şampiyonluğu kazanan efsanevi kadronun bir parçası olarak, heyecan dolu şampiyonluk yarışları konusunda bir iki şey biliyor. Emirates Stadyumu’nu saran mevcut gerginlik ile Michael Thomas’ın efsanevi son dakika golüyle kupayı garantilemeden önce takımının karşılaştığı şüpheler arasında paralellikler görüyor.
"Bu sezon bana ligi kazandığımız 1989 yılını biraz hatırlatıyor," dedi. "Şampiyonluğu kazanmadan önceki iki maçta, evimizde Derby'ye yenildik ve ardından Wimbledon ile berabere kaldık. Kimse bize Anfield'da Liverpool'a gidip iki gol farkla kazanacağımızı söylememişti. Çoğu kişi bunun imkansız olduğunu söylüyordu. O zamanlar sosyal medya olsaydı nasıl olurdu, bir düşünün."
- Getty Images
Manchester City'yi önemli bir karşılaşma bekliyor
Arteta ve takımının önündeki en acil hedef, Manchester City ile oynayacakları devasa karşılaşma. Bir yenilgi yıkıcı olur ve Pep Guardiola’nın takımının, şu anda bir maç eksiği olan City’nin gol farkıyla Arsenal’i geçmesine yol açabilir. Winterburn’e göre oyuncuların yapması gereken şey basit: Dışarıdan gelen sesleri görmezden gelip önlerindeki 90 dakikaya odaklanmak.
"Ben de benzer bir durum yaşamıştım," diye sözlerini tamamladı eski sol bek. "O da Arsenal'de kazandığım ilk kupa olmuştu. Neler olduğunu çok iyi anlıyorum ve sadece önünüzdekilere odaklanmanız gerekiyor. Oyuncular ve teknik direktör, başka hiçbir şeye bakmayacaklar. Pazar günü gösterilecek büyük bir performans, uzun süredir elimizden kaçan Premier League şampiyonluğunu kazanma yolunda onları çok ama çok ileriye taşıyacaktır."