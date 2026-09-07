Arsenal'ın yeni bir santrfor alma isteği, Viktor Gyokeres'in Emirates Stadyumu'ndaki ilk sezonunun karmaşık geçmesinin ardından ortaya çıktı. Arteta, yükü paylaşacak ve takımın genel hücum üretkenliğini artıracak bir başka güvenilir golcü istiyordu. Kulüp, bu sorunu çözmek için ilk etapta Atletico Madrid yıldızı Julian Alvarez için dev bir teklif yapmaya hazırlanıyordu.

Ancak Arjantinli forvet, Premier League'e geri dönmeye son derece isteksizdi. Alvarez'in aklında yalnızca Barcelona'ya ses getirecek bir transfer vardı ve bu durum Arsenal'ı piyasadaki diğer alternatifleri hızla değerlendirmeye zorladı. Bu can sıkıcı ret, kulübün Pedro için sürpriz bir hamleyi kısa süreliğine düşünmesine yol açtı, ancak daha sonra bu fikirden tamamen vazgeçildi.