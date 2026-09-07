Getty Images Sport
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Mikel Arteta'nın kaçırdığı fırsat mı? Arsenal'ın Chelsea yıldızı Joao Pedro için başarısız kalan girişiminin ardındaki gerçek
Arsenal, Pedro transfer hamlesinden vazgeçti
Arsenal, Chelsea forveti Pedro'yu yaz transfer dönemi için düşündüğü geniş potansiyel hedefler listesine aldı, ancak kuzey Londra kulübü sonunda resmî bir teklif yapmamaya karar verdi. Arsenal, transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için seçenekleri aktif şekilde değerlendiriyordu. Arteta, şampiyonluk yarışı veren kadrosunu güçlendirmek adına hücuma yeni ateş gücü katmaya tamamen açıktı.
Ancak kulüp, sonunda başkentin diğer yakasındaki Brezilya millî oyuncusunun peşine düşmekten vazgeçti. Oyuncunun açık kalitesini kabul etmesine rağmen, scout ekibi Londra'daki rakibini resmî bir teklifle yoklamak yerine alternatif hedefleri değerlendirmeyi tercih etti.
- Getty Images Sport
Taktik endişeler, Chelsea'nin olası hamlesini durdurdu
Arsenal'ın bu transferden vazgeçme kararının arkasındaki temel etken, taktik uyum oldu. BBC Sport'a göre Arteta, Pedro'nun akıcı hücum sistemine tam olarak nasıl entegre olacağı konusunda belirli “endişeler” taşıyordu.
24 yaşındaki oyuncu, Chelsea kariyerine yaptığı müthiş başlangıcın ardından Emirates Stadyumu'nda çok sayıda “hayran” kazandı. Hücum oyuncusu, Stamford Bridge'deki ilk sezonunda son derece umut verici bir performans sergileyerek tüm kulvarlarda 20 gol attı.
Bu üretken performansına ve tartışmasız yeteneğine rağmen, Arsenal'ın teknik ekibi oyuncunun profilinin kendi katı taktik gereksinimleriyle tam anlamıyla örtüştüğüne ikna olmadı. Bu nedenle odak, yerleşik oyun tarzlarına daha doğal şekilde uyacak bir isim bulmaya hızla kaydı.
Arsenal, Julian Alvarez reddinin ardından rotayı değiştirdi
Arsenal'ın yeni bir santrfor alma isteği, Viktor Gyokeres'in Emirates Stadyumu'ndaki ilk sezonunun karmaşık geçmesinin ardından ortaya çıktı. Arteta, yükü paylaşacak ve takımın genel hücum üretkenliğini artıracak bir başka güvenilir golcü istiyordu. Kulüp, bu sorunu çözmek için ilk etapta Atletico Madrid yıldızı Julian Alvarez için dev bir teklif yapmaya hazırlanıyordu.
Ancak Arjantinli forvet, Premier League'e geri dönmeye son derece isteksizdi. Alvarez'in aklında yalnızca Barcelona'ya ses getirecek bir transfer vardı ve bu durum Arsenal'ı piyasadaki diğer alternatifleri hızla değerlendirmeye zorladı. Bu can sıkıcı ret, kulübün Pedro için sürpriz bir hamleyi kısa süreliğine düşünmesine yol açtı, ancak daha sonra bu fikirden tamamen vazgeçildi.
- Getty Images Sport
Arsenal sahada rövanşı aldı
Ses getiren bir transfer hiçbir zaman gerçekleşmemiş olsa da, iki Londra rakibi kısa süre önce sahada karşı karşıya geldi. Arsenal, pazar günü zorlu geçen maçta Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek rakibinin yeni Premier League sezonundaki kusursuz başlangıcına son verdi. Bu sezon şu ana kadar dört maçta iki gol atan Pedro ise gergin geçen karşılaşmada gözle görülür şekilde daha az etkiliydi. Arsenal'in sağlam savunması Brezilyalı oyuncuyu başarıyla durdurdu ve maç üzerindeki genel etkisini sınırladı.
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