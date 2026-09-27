Mikel Arteta'nın eski yardımcısı Carlos Cuesta, büyük proje anlaşmazlıklarının ardından karşılıklı anlaşmayla Parma'dan ayrıldı

Parma, Cuesta'nın ayrılığını resmen duyurdu. Böylece Cuesta, eylül ayının başlarında Fabio Grosso'nun Fiorentina tarafından görevden alınmasının ardından bu sezon görevinden ayrılan ikinci Serie A teknik direktörü oldu.

Bu karar, takımın mevcut sezona kötü başlamasının ardından geldi. Parma, ligdeki ilk beş maçında yalnızca dört puan toplarken Coppa Italia'ya da erken veda etti. Acil bir toplantının ardından taraflar derhal ayrılık konusunda anlaşmaya vardı ve böylece Arsenal'de beş sezon geçiren teknik direktörün görev süresi ani şekilde sona erdi.