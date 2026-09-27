Getty Images Sport
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Mikel Arteta'nın eski yardımcısı Carlos Cuesta, büyük proje anlaşmazlıklarının ardından karşılıklı anlaşmayla Parma'dan ayrıldı
Karşılıklı fesih doğrulandı
Parma, Cuesta'nın ayrılığını resmen duyurdu. Böylece Cuesta, eylül ayının başlarında Fabio Grosso'nun Fiorentina tarafından görevden alınmasının ardından bu sezon görevinden ayrılan ikinci Serie A teknik direktörü oldu.
Bu karar, takımın mevcut sezona kötü başlamasının ardından geldi. Parma, ligdeki ilk beş maçında yalnızca dört puan toplarken Coppa Italia'ya da erken veda etti. Acil bir toplantının ardından taraflar derhal ayrılık konusunda anlaşmaya vardı ve böylece Arsenal'de beş sezon geçiren teknik direktörün görev süresi ani şekilde sona erdi.
- Getty Images Sport
Gelecekteki proje konusunda anlaşmazlıklar
Cuesta'nın Parma yönetimiyle ilişkilerinin hızla bozulmasının, gelecekteki proje konusunda yaşanan büyük görüş ayrılıklarından kaynaklandığı bildirildi. Son transfer dönemi stratejisiyle ilgili anlaşmazlıklar, nihayetinde karşılıklı feshe yol açtı. Kulüp, ayrılığa ilişkin bir açıklama yayımlayarak bu ani kararın gerekçesini anlattı.
Resmî açıklamada, "Son birkaç saat içinde yapılan bir görüşmenin ardından, taraflar arasında profesyonel ilişkinin sürdürülmesi için artık koşulların mevcut olmadığı konusunda anlaşmaya varıldı" denildi ve Cuesta'nın İtalya'daki görevinin derhal sona erdiği doğrulandı.
Tarihi bir teknik direktörlük dönemi
Cuesta, İtalya'ya gelmeden önce Ağustos 2020'den Haziran 2025'e kadar Arsenal'da yardımcı antrenör olarak Arteta'nın yanında beş sezon boyunca yakın şekilde çalıştı. Kısa süre sonra Parma'nın başına geçen Cuesta, tüm kulvarlarda 48 maça çıktıktan sonra görevinden ayrılıyor. Takımın başında bulunduğu süreçte 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. Cuesta, geçen sezon takımı 12. sıraya taşıyarak tarihe geçti ve İtalya birinci lig tarihinin en genç ikinci teknik direktörü oldu. Görev süresi, bu sezon Genoa karşısında alınan son galibiyetin ardından sona eriyor.
- Getty Images
Cuesta için sırada ne var?
Mevcut sezona zorlu bir başlangıç yapmasına rağmen Cuesta, Avrupa genelinde hâlâ büyük saygı gören genç bir teknik adam olmaya devam ediyor. Yaz aylarında İtalya'da kalmak için yurt dışındaki kulüplerden gelen birkaç teklifi geri çevirdiği bildirildi. Şu anda serbest durumda olan eski Arsenal yardımcı antrenörü, yeni bir sayfa açmaya ve yeni teknik direktörlük fırsatlarını değerlendirmeye açık.
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