Mikel Arteta'nın 7 milyon sterlinlik Arsenal ayrılığına verdiği GİZLİ tavsiye ortaya çıktı!

Son Premier League şampiyonundan yalnızca 12 ay sonra ayrılmak zor bir karar gibi görünse de Norgaard, Arteta'nın bu transferi yapması için kendisini aktif şekilde teşvik ettiğini açıkladı. İspanyol teknik adam, futbolculuk kariyerinde Moyes yönetiminde Merseyside'da son derece başarılı bir dönem geçirmişti.

"O dönemde bu olası transfer hakkında onunla epey konuştum ve Everton ile David Moyes hakkında sadece olumlu şeyler söyledi," diyen Norgaard, resmi tanıtımında açıklamalarda bulundu.

"Uzun süre onun yönetiminde oynadı ve Everton oyuncusu olarak yaşadığı tüm deneyim bana burada harika zaman geçirmiş gibi geldi. Ayrıca Everton'da Moyes yönetiminde oyuncu olarak gerçekten çok başarılı olmuş. Umarım ben de Everton oyuncusu olarak onun yaşadığı hissin aynısını yaşarım."