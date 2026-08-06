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Mikel Arteta'nın 7 milyon sterlinlik Arsenal ayrılığına verdiği GİZLİ tavsiye ortaya çıktı!
Norgaard, Everton'a kalıcı transferini tamamladı
Everton, Arsenal'dan Norgaard'ın transferini 7 milyon sterlin bedelle bonservisiyle resmen tamamladı. 32 yaşındaki ön libero, Goodison Park'ta iki yıllık sözleşmeye imza atarak kuzey Londra'daki kısa ama başarılı dönemini sona erdirdi.
Danimarka milli oyuncusu, geçen yaz Londra'daki rakibi Brentford'dan Emirates Stadyumu'na ilk etapta 10 milyon sterlinlik bir anlaşmayla gelmişti. Ancak takımın yurt içindeki başarısına rağmen Arteta yönetiminde düzenli olarak ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlandı ve bu da hızlı bir ayrılığı beraberinde getirdi.
Yeni sezon öncesinde kanıtlanmış bir orta saha varlığını kadroya katmak, Everton teknik direktörü David Moyes'un temel önceliklerinden biriydi. Norgaard'ın gelişi, onu hareketli geçen yaz transfer döneminde kulübün dördüncü resmi transferi yaptı.
- Getty
Arteta, Goodison Park'a taşınmayı teşvik ediyor
Son Premier League şampiyonundan yalnızca 12 ay sonra ayrılmak zor bir karar gibi görünse de Norgaard, Arteta'nın bu transferi yapması için kendisini aktif şekilde teşvik ettiğini açıkladı. İspanyol teknik adam, futbolculuk kariyerinde Moyes yönetiminde Merseyside'da son derece başarılı bir dönem geçirmişti.
"O dönemde bu olası transfer hakkında onunla epey konuştum ve Everton ile David Moyes hakkında sadece olumlu şeyler söyledi," diyen Norgaard, resmi tanıtımında açıklamalarda bulundu.
"Uzun süre onun yönetiminde oynadı ve Everton oyuncusu olarak yaşadığı tüm deneyim bana burada harika zaman geçirmiş gibi geldi. Ayrıca Everton'da Moyes yönetiminde oyuncu olarak gerçekten çok başarılı olmuş. Umarım ben de Everton oyuncusu olarak onun yaşadığı hissin aynısını yaşarım."
Premier League zaferine rağmen karmaşık duygular
Norgaard, anlaşılır şekilde karışık duygularla Emirates Stadyumu'ndan ayrılıyor. Tecrübeli oyuncu, Premier League şampiyonluğunu gururla kazanan tarihi bir kadronun önemli bir parçası olmaktan büyük keyif alsa da, kısa sürede daha düzenli forma giyme ihtiyacının tartışmasız olduğunu fark etti. Danimarkalı oyuncu geçen sezon tüm kulvarlarda toplam 20 maça çıktı ve bu karşılaşmaların yalnızca yedisi en üst ligde geldi.
"Bu yaza girerken yeniden bir değişikliğe ihtiyacım olduğunu hissettim, işin futbol tarafında daha büyük bir rol oynamam gerekiyordu" itirafında bulundu. "David Moyes ile konuştuğumda ve tüm projeyi duyduğumda çok etkilendim. Buraya gelip herkesi görmek de bu hissi daha da güçlendiriyor. Gerçekten başlamak için sabırsızlanıyorum."
- AFP
Arsenal döneminin ardından daha iyi bir oyuncu
Rekabete dayalı maçlarda süre bulma konusundaki can sıkıcı eksikliğine rağmen, eski Brentford kaptanı Arsenal'de geçirdiği bu tek sezonun oyununu genel anlamda önemli ölçüde geliştirdiğinde ısrarcı. Kuzey Londra'dan, her gün dünyanın en iyi yeteneklerinden bazılarıyla birlikte antrenman yapmanın paha biçilmez deneyimiyle ayrılıyor.
Norgaard, "Şampiyonlar Ligi deneyimi kazanmak ve kupalarda daha uzun serüvenler yaşamak harika bir deneyimdi" dedi. "Arsenal'e katıldığım zamana göre kesinlikle daha iyi bir oyuncu olduğumu hissediyorum."
Danimarkalı milli oyuncu şimdi Everton'da anında ve kalıcı bir etki yaratmayı hedefleyecek. Goodison Park'ın kapısından Hayden Hackney, Tyrique George ve Merlin Rohl'un ardından giren oyuncu, iddialı Everton'ın yeni sezon öncesindeki kapsamlı hazırlıklarını hızlandırdığı bir dönemde takıma katılıyor.
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