Mikel Arteta, Manchester City'ye karşı Carabao Kupası finalinde alınan yenilginin ardından David Raya yerine Kepa Arrizabalaga'yı ilk 11'de oynatma kararını savundu

Hem ulusal hem de Avrupa kupalarında kritik bir maç maratonu yaklaşırken, önümüzdeki en acil görev, bu kupa finali hayal kırıklığının tüm sezonu rayından çıkarmamasını sağlamak. Teknik direktör, kadrosunun Wembley'deki bu aksilikten hızla toparlanacak zihinsel güce sahip olduğuna kesin olarak inanıyor. Takımın dayanıklılığını vurgulayan Arteta şöyle konuştu: "Bugüne kadar 50 maç oynadık. Ne zaman bir beraberlik ya da mağlubiyet yaşasak, kendimizi kanıtlamak, bunu yeniden başarmak zorundayız. Bu takımın bu tür anlarda nasıl tepki verdiğine dair yakın geçmişimiz var. Özellikle de bu konuyu bir perspektifle değerlendirmek gerekiyor. Bunu içimizdeki ateş olarak kullanacağız. Enerjimizi doğru şekilde yöneteceğiz. Acıyı ve hayal kırıklığını atlatacağız, bu futbolun bir parçası."