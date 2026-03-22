Çeviri:
Mikel Arteta, Manchester City'ye karşı Carabao Kupası finalinde alınan yenilginin ardından David Raya yerine Kepa Arrizabalaga'yı ilk 11'de oynatma kararını savundu
Arteta, kaleci seçimini savunuyor
Arteta, Wembley'deki yenilginin ardından, özellikle kaleci seçimi konusunda yoğun eleştirilere maruz kaldı. Kepa, O'Reilly'nin attığı iki golün ilkine yol açan ve maçın gidişatını tamamen değiştiren kritik bir hata yaptı. Bu pahalı hataya rağmen teknik direktör, Raya'yı yedek bırakma kararının arkasında durdu. Arteta, gerekçesini şöyle açıkladı: "Bunu anlıyorum ama doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapmak zorundayım. O tüm maçlarda oynadı ve bence bu çok haksızlık olurdu. Bunu hak etmeleri gerekiyor. Gördüklerimiz bize yol gösteriyor. Bunun doğru şey olduğuna inanıyorum. Hatalar futbolun bir parçasıdır ve ne yazık ki bugün kritik bir anda yaşandı."
Arsenal, Wembley'de kaçırdığı fırsatların pişmanlığını yaşıyor
Gunners, rekabetçi bir ilk yarı geçirdi ancak baskılarını golü bulmaya çeviremedi. Kai Havertz’in altın değerindeki fırsatı James Trafford engelledi ve bu durum, kuzey Londra ekibini City’nin sonradan gösterdiği direnişe karşı savunmasız bıraktı. Acı verici mağlubiyeti ve takımın golcü gücünden yoksun olmasını değerlendiren Arteta, derin hayal kırıklığını dile getirdi: “Çok üzücü, kabullenmesi zor bir durum. Taraftarlarımız için bunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Daha önce de söylediğim gibi, ilk yarıda bazı iyi anlar vardı ama bunları değerlendiremedik. Gabi ve Viktor ile fırsatlar yakaladık. Özellikle ikinci yarıda, o 25 dakikada daha iyisini yapmalıydık. Bazen rakibe hakkını vermek gerekir. Elbette daha iyi yapabileceğimiz şeyler var."
Acı verici bir psikolojik darbenin ardından toparlanmak
Hem ulusal hem de Avrupa kupalarında kritik bir maç maratonu yaklaşırken, önümüzdeki en acil görev, bu kupa finali hayal kırıklığının tüm sezonu rayından çıkarmamasını sağlamak. Teknik direktör, kadrosunun Wembley'deki bu aksilikten hızla toparlanacak zihinsel güce sahip olduğuna kesin olarak inanıyor. Takımın dayanıklılığını vurgulayan Arteta şöyle konuştu: "Bugüne kadar 50 maç oynadık. Ne zaman bir beraberlik ya da mağlubiyet yaşasak, kendimizi kanıtlamak, bunu yeniden başarmak zorundayız. Bu takımın bu tür anlarda nasıl tepki verdiğine dair yakın geçmişimiz var. Özellikle de bu konuyu bir perspektifle değerlendirmek gerekiyor. Bunu içimizdeki ateş olarak kullanacağız. Enerjimizi doğru şekilde yöneteceğiz. Acıyı ve hayal kırıklığını atlatacağız, bu futbolun bir parçası."
Arsenal için bundan sonra ne olacak?
Gunners, sezonun belirleyici dönemi yaklaşırken Carabao Kupası'ndaki bu hayal kırıklığını bir an önce geride bırakmak zorunda. Arteta'nın takımı şu anda 31 maçta topladığı 70 puanla Premier Lig'in zirvesinde yer alıyor ve Manchester City'ye karşı 9 puanlık bir avantaj sağlıyor; ancak Pep Guardiola'nın takımının bir maç eksiği bulunuyor. Tarihi bir üçlü kupayı kazanma yolundaki mücadeleleri hızla devam ediyor. 4 Nisan'da Southampton deplasmanında oynanacak FA Cup çeyrek final maçının ardından, Sporting CP ile oynayacakları iki ayaklı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı da çok önemli. Ancak tüm gözler, 19 Nisan'da Arsenal'in Etihad Stadyumu'na gidip City ile oynayacağı ve şampiyonluk yarışını etkileyebilecek maça çevrilecek.
