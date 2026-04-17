AFP
Mikel Arteta, Manchester City'nin zirve mücadelesinden önce baskısını artırırken, Premier Lig'de başarısız olmanın Arsenal için 'uzun vadeli sonuçları' olacağı konusunda uyarıda bulundu
Etihad'da büyük riskler
Arsenal, bu Pazar günü Premier Lig şampiyonluğunun kaderini belirleyebilecek hayati bir maç için Etihad Stadyumu'na konuk olacak. Arteta'nın takımı şu anda 70 puanla ligin zirvesinde yer alıyor, ancak son dönemde artan sakatlık krizi ve ligde üst üste alınan üç mağlubiyet, takımın formunu olumsuz etkiledi. Bir galibiyet, Gunners'ın liderlik farkını 9 puana çıkarmasını sağlayacak; ancak bir mağlubiyet, sezon sonundaki baskıyla başa çıkma becerisiyle tanınan Pep Guardiola'nın takımına ivmeyi geri kazandıracak.
Arteta’nın mirası tehlikede
Arsenal'in birdenbire sallantıya giren durumu, Arteta'nın takımının bir kez daha çöküş yaşayacağına dair endişeleri tetikledi. Son üç sezonda Premier Lig'i ikinci sırada tamamlayan takımın, bu durumu dördüncü sezona da taşıyacağına dair inanç giderek artıyor. Böyle bir gelişme, İspanyol teknik direktörün yönetiminde kaydedilen ilerlemeye rağmen, Arteta'nın görevinden ayrılması yönünde seslerin yükselmesine yol açacaktır.
Carragher, bu sezon için beklentilerin temelden değiştiğini ve sadece büyük bir kupa kazanmanın Arteta'nın taktiksel evrimini haklı çıkarabileceğini vurguladı.
Telegraph'dakiköşesinde yazan Carragher, neden risklerin hiç bu kadar yüksek olmadığını şöyle açıkladı: "Mikel Arteta için başarısız olmanın sonuçları daha ciddi olacak; yaklaşımının geçerliliği tamamen önümüzdeki iki ay içinde Premier Lig veya Avrupa şampiyonu olup olmayacağına bağlı. Bir zafer, görev süresinin bu noktasına kadar yöneltilen tüm eleştirileri önemsiz ve anlamsız hale getirecek. Başarısız olursa, toparlanma süreci kin ve suçlamalarla geçecek."
Carragher şöyle devam etti: "Arsenal taraftarları bunu duymaktan hoşlanmayacak, ancak son üç yıldır ikinci sırada bitirmek bir başarıydı. 2026'da ikinci olmak ise şüphesiz bir başarısızlık olacaktır. Bu, Arsenal'in zamanı olmalı, ancak büyük bir kupa kazanmak için son hamle her zaman en zor olanıdır. Futbol, başarıya çok yaklaşmış ancak kaçırmış ve bir sonraki sezon için olumlu bir bakış açısı sergilemiş takımların örnekleriyle doludur. Çoğu zaman, o bir sonraki adım geriye doğru olur."
Uzun vadeli hasar riski
Eski İngiltere milli takım oyuncusu, önemli bir kupa kazanamadan geçecek bir sezonun daha teknik direktör ile Arsenal taraftarları arasındaki temel güveni sarsabileceğini öne sürdü. Mevcut avantajlarından yararlanamamanın, teknik ekibi gelecekteki transferler ve taktikler konusunda zor durumda bırakacağını belirtti.
Emirates'te yaşanabilecek uzun vadeli sonuçlar üzerine düşüncelerini paylaşan Carragher, şunları ekledi: "Psikolojik olarak, bu yaz toparlanmak daha zor olacak ve teknik direktöre olan güven azalmaya başlarsa, uzun vadeli sonuçların ortaya çıkma ihtimali daha yüksek. Arsenal bu sezon hedefine ulaşsın ya da ulaşmasın, Arteta yaz boyunca taktiksel bir yeniden değerlendirme yapmak zorunda kalacak ve bu, görev süresindeki en ağır baskı olacak.
"Bir kazanan olarak, bunu planlı bir şekilde ve mutlak otoriteyle yapabilir. Eğer o ve oyuncuları bir kez daha yaralarını sarmaya çalışırsa, taktik ve kadro değişiklikleri kamuoyunun talebi ve zayıf bir konumdan kaynaklanacaktır."
- Getty Images Sport
Gunners'ı zorlu bir son dönem bekliyor
Arsenal, sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kalan Bukayo Saka ve Martin Odegaard gibi kilit oyuncularından yoksun olarak zorlu bir fikstürü atlatmak zorunda. Etihad'daki karşılaşmanın ardından, Gunners, Metropolitano'da Atletico Madrid ile oynayacakları zorlu Şampiyonlar Ligi yarı final maçı için hazırlık yapacak. Arteta, takımının kadro derinliğini ve zihinsel dayanıklılığını en zorlu sınavdan geçirecek. Takım, üst üste dördüncü iç saha yenilgisini önlemek ve sezonun son haftalarında her şeyin alt üst olmasını engellemek için mücadele edecek.