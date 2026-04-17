Mikel Arteta, Manchester City'nin zirve mücadelesinden önce baskısını artırırken, Premier Lig'de başarısız olmanın Arsenal için 'uzun vadeli sonuçları' olacağı konusunda uyarıda bulundu

Arsenal'in birdenbire sallantıya giren durumu, Arteta'nın takımının bir kez daha çöküş yaşayacağına dair endişeleri tetikledi. Son üç sezonda Premier Lig'i ikinci sırada tamamlayan takımın, bu durumu dördüncü sezona da taşıyacağına dair inanç giderek artıyor. Böyle bir gelişme, İspanyol teknik direktörün yönetiminde kaydedilen ilerlemeye rağmen, Arteta'nın görevinden ayrılması yönünde seslerin yükselmesine yol açacaktır.

Carragher, bu sezon için beklentilerin temelden değiştiğini ve sadece büyük bir kupa kazanmanın Arteta'nın taktiksel evrimini haklı çıkarabileceğini vurguladı.

Telegraph'dakiköşesinde yazan Carragher, neden risklerin hiç bu kadar yüksek olmadığını şöyle açıkladı: "Mikel Arteta için başarısız olmanın sonuçları daha ciddi olacak; yaklaşımının geçerliliği tamamen önümüzdeki iki ay içinde Premier Lig veya Avrupa şampiyonu olup olmayacağına bağlı. Bir zafer, görev süresinin bu noktasına kadar yöneltilen tüm eleştirileri önemsiz ve anlamsız hale getirecek. Başarısız olursa, toparlanma süreci kin ve suçlamalarla geçecek."

Carragher şöyle devam etti: "Arsenal taraftarları bunu duymaktan hoşlanmayacak, ancak son üç yıldır ikinci sırada bitirmek bir başarıydı. 2026'da ikinci olmak ise şüphesiz bir başarısızlık olacaktır. Bu, Arsenal'in zamanı olmalı, ancak büyük bir kupa kazanmak için son hamle her zaman en zor olanıdır. Futbol, başarıya çok yaklaşmış ancak kaçırmış ve bir sonraki sezon için olumlu bir bakış açısı sergilemiş takımların örnekleriyle doludur. Çoğu zaman, o bir sonraki adım geriye doğru olur."