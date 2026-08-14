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Mikel Arteta, Manchester City ile oynanacak Community Shield maçı öncesinde Bukayo Saka ve Jurrien Timber'ın sakatlık durumuna dair güncelleme verdi
Saka ve Rice, City karşılaşmasına hazır
Arsenal taraftarları, pazar günkü Manchester City açılış maçı öncesinde önemli bir moral kazandı; Arteta, yıldız ikili Bukayo Saka ile Declan Rice'ın yeniden forma giyme ihtimali bulunduğunu doğruladı.
Maç öncesi basın toplantısında konuşan Arteta, yeni transfer Martin Zubimendi de dahil olmak üzere geri dönen önemli isimlerin durumuna ilişkin iyimser konuştu. İspanyol teknik adam şöyle dedi: "Müsait olacaklar, bugün bizimle antrenman yaptılar, yarın da antrenman yapacaklar ve olmasını beklediğimiz durumda olurlarsa kadroda yer alacaklar."
Arteta, yoğun geçen bir yazın ardından kadrosunun profesyonel tutumunu da övdü ve "çoğu [geri] beklenenden daha erken döndü, yapılan tüm testlerde gerçekten çok iyilerdi ve hepsi harika durumda görünüyor" dedi.
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Savunmadaki ikili hâlâ forma giyemiyor
Hücum ve orta saha hattından gelen haberler olumlu olsa da, Premier League şampiyonu için savunmadaki tablo biraz daha karmaşık olmaya devam ediyor. Arteta, Jurrien Timber ile William Saliba'nın rehabilitasyon süreçleri sürdüğü için Enzo Maresca'nın takımıyla oynanacak maçta forma giyemeyeceğini doğruladı.
Özellikle Saliba'nın tedavi sürecinin daha ciddi bir dönemine girdiği görülüyor; teknik direktör onun durumunu "uzun vadeli bir sakatlık" olarak tanımladı. Timber'ın durumu ise daha umut verici, ancak ilk 11'de rekabetçi bir dönüş için henüz hazır değil.
Arteta, Hollandalı milli oyuncunun iyileşme sürecinde şu anda hangi noktada olduğuna dair ayrıntılı bir açıklama yaptı ve kulübün herhangi bir aksiliği önlemek için temkinli davrandığını anlattı. Arteta, "Jurrien gerçekten çok iyi ilerliyor" dedi.
"Sahada, şimdi bazı aksiyonlarda ve özellikle hacim ile yüklenmede tempoyu artırıyoruz. Bence iyi bir yolda, ama önünde hâlâ birkaç hafta var. Wilo'nunki ise, hepimizin bildiği gibi, daha çok uzun vadeli bir sakatlık."
Timber'ın iyileşme yolculuğu
Çok yönlü eski Ajax oyuncusu, Arteta’nın taktik düzeninin hayati parçalarından biri ve tam kadro antrenmanlarına dönüşünün çok yakın gelecekte gerçekleşmesi bekleniyor. Teknik direktör, bek oyuncusu takım arkadaşlarıyla sahada yeniden çalışmaya başlarken önümüzdeki yedi ila 10 günün kritik olacağını ima etti.
Arteta, savunmacı için planı şöyle anlattı: "Bekleyip görmemiz gerekiyor. Umarım önümüzdeki bir hafta kadar içinde grupla çalışmaya başlaması gerekiyor, ardından da oradan nasıl ilerlediğine bakacağız. Bu uzun vadeli bir sorundu ve attığımız her adımın doğru olduğundan, bunu yaparken kendini iyi hissettiğinden emin olmak istiyoruz, çünkü o bizim için çok önemli bir oyuncu."
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Transfer dedikoduları ve kupa hedefleri
Arteta, mevcut sakatlık endişelerinin ötesinde, son tarih yaklaşırken kulübün transfer piyasasındaki süregelen hedeflerine de değindi. Medyada birçok üst düzey savunmacıyla ilgili haberler dolaşırken, İspanyol teknik adam belirli isimler konusunda ağzını sıkı tuttu ancak kulübün kadroyu geliştirmeyi sürdürme isteği hakkında açık konuştu.
Olası transferler hakkında Arteta şöyle dedi: "Bir oyuncu hakkında konuşmayacağım ama size açıkça söyleyebileceğim şey, kulübün hırsıyla ilgili. Kadroyu geliştirmek, kadroyu evrimleştirmek istediğimiz çok açık, bunu başarmak için. Güçlü hale gelebilecek bazı alanlar tespit ettik, yapmaya çalıştığımız şey de bu."
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