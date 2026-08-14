Hücum ve orta saha hattından gelen haberler olumlu olsa da, Premier League şampiyonu için savunmadaki tablo biraz daha karmaşık olmaya devam ediyor. Arteta, Jurrien Timber ile William Saliba'nın rehabilitasyon süreçleri sürdüğü için Enzo Maresca'nın takımıyla oynanacak maçta forma giyemeyeceğini doğruladı.

Özellikle Saliba'nın tedavi sürecinin daha ciddi bir dönemine girdiği görülüyor; teknik direktör onun durumunu "uzun vadeli bir sakatlık" olarak tanımladı. Timber'ın durumu ise daha umut verici, ancak ilk 11'de rekabetçi bir dönüş için henüz hazır değil.

Arteta, Hollandalı milli oyuncunun iyileşme sürecinde şu anda hangi noktada olduğuna dair ayrıntılı bir açıklama yaptı ve kulübün herhangi bir aksiliği önlemek için temkinli davrandığını anlattı. Arteta, "Jurrien gerçekten çok iyi ilerliyor" dedi.

"Sahada, şimdi bazı aksiyonlarda ve özellikle hacim ile yüklenmede tempoyu artırıyoruz. Bence iyi bir yolda, ama önünde hâlâ birkaç hafta var. Wilo'nunki ise, hepimizin bildiği gibi, daha çok uzun vadeli bir sakatlık."