Mikel Arteta, Jurrien Timber'ın sezonun geri kalanını kaçırabileceğini açıklayarak Arsenal'e büyük bir darbe vurdu
Hollandalı için sinir bozucu bir bekleyiş
Mikel Arteta, Timber’ın “sinir bozucu” sakatlığının beklenenden daha karmaşık olduğunu ve oyuncunun Arsenal’in sezonun geri kalanını kaçırabileceğini kabul etti. Çok yönlü savunma oyuncusu, Mart ayında Everton ile oynanan maçta sakatlık nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kaldığından beri forma giyemiyor ve onun yokluğu, Gunners’ın sezonun son dönemindeki performansında giderek daha büyük bir sorun haline gelmeye başladı.
İlk değerlendirmelerde sorunun hafif olduğu düşünülse de, durum uzun vadeli bir soruna dönüştü. Arteta o dönemde Timber'ın sadece birkaç gün sahalardan uzak kalacağını belirtmişti, ancak sezonun bitmesine sadece dört maç kala oyuncu hala sahalardan uzak. İyileşmede ilerleme olmaması, teknik ekibi sezonun son haftalarında oyuncuyu kadroda yer alıp almayacağını yeniden düşünmeye zorladı.
Arteta, sporcuların sağlık durumuyla ilgili kötü haberler verdi
Arsenal teknik direktörü, Timber'ın sezonun son düdüğü çalınmadan sahalara dönme olasılığı sorulduğunda durumu hiç yumuşatmadı. Bu bek oyuncusu, Pazar günü West Ham deplasmanında forma giyemeyecek ve Arteta, Timber'ın bu sezon bir daha sahaya çıkıp çıkmayacağından emin değil.
Teknik direktör, iyileşme sürecinin artık Timber'ın kazanamayabileceği bir zamanla yarış olduğunu vurguladı. Belirsizliği açıklayan Arteta, "Bilmiyorum, hala yapılacak çok iş var. Her şeyin çok sorunsuz ve hızlı olması gerekiyor ki sahada dakikalar alabilsin" dedi.
Kritik anda savunma derinliği sınandı
2023 yazında Ajax'tan Arsenal'e transfer olan Timber, bu sezon tüm turnuvalarda 43 maça çıkarak 4 gol ve 7 asistlik etkileyici bir performans sergilemiş ve takımın kilit isimlerinden biri olmuştur. Ancak, kuzey Londra ekibi için endişe kaynağı sadece o değil; Mikel Merino da haftalardır sahalardan uzak kalan isimler arasında yer alıyor. Hem savunma hattında hem de orta sahada mevcut seçeneklerin azlığı, zorlu bir sezon boyunca yükü sırtlayan çekirdek oyuncu grubu üzerinde artan bir baskı yaratıyor.
Son düzlüğe doğru
Gunners, Hammers ile oynayacakları kritik maça hazırlanırken, odak noktası ligin zirvesindeki konumlarını korumak olmaya devam ediyor. Arsenal şu anda Premier Lig’de lider durumda ve bir maç eksiği olan Manchester City’ye karşı beş puanlık bir avantaj sahibi. Takım 2004’ten bu yana ilk lig şampiyonluğunu kovalarken, Timber ile ilgili haberler başarı ile başarısızlığı ayıran sınırın ne kadar ince olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Arteta'nın, sakatlanan takım arkadaşlarının bıraktığı boşluğu doldurmak için kalan sağlıklı yıldızlarının bir adım öne çıkmasına ihtiyacı olacak.