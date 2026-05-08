Mikel Arteta, Jurrien Timber'ın sezonun geri kalanını kaçırabileceğini açıklayarak Arsenal'e büyük bir darbe vurdu

Mikel Arteta, Timber’ın “sinir bozucu” sakatlığının beklenenden daha karmaşık olduğunu ve oyuncunun Arsenal’in sezonun geri kalanını kaçırabileceğini kabul etti. Çok yönlü savunma oyuncusu, Mart ayında Everton ile oynanan maçta sakatlık nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kaldığından beri forma giyemiyor ve onun yokluğu, Gunners’ın sezonun son dönemindeki performansında giderek daha büyük bir sorun haline gelmeye başladı.

İlk değerlendirmelerde sorunun hafif olduğu düşünülse de, durum uzun vadeli bir soruna dönüştü. Arteta o dönemde Timber'ın sadece birkaç gün sahalardan uzak kalacağını belirtmişti, ancak sezonun bitmesine sadece dört maç kala oyuncu hala sahalardan uzak. İyileşmede ilerleme olmaması, teknik ekibi sezonun son haftalarında oyuncuyu kadroda yer alıp almayacağını yeniden düşünmeye zorladı.



