Getty Images Sport
Çeviri:
Mikel Arteta, Julian Alvarez transfer söylentilerini küçümsedi; Arsenal'ın patronu, son gün hamlelerini «üst kattaki insanlara» bıraktı
Arteta, Alvarez bağlantılarına yanıt verdi
Arteta, yaz transfer döneminin son saatlerine girilirken kulübün Alvarez için yürüttüğü bildirilen girişim hakkında ağzını sıkı tuttu. Arjantinli yıldızın Kuzey Londra'ya transferiyle ilgili yoğun spekülasyonlara rağmen Arteta, perde arkasındaki son gelişmelerden büyük ölçüde habersiz olduğunu söyledi.
26 yaşındaki oyuncunun transfer edilme ihtimali doğrudan sorulduğunda Arteta, sorumluluğu hızlıca kulübün transfer ekibine yönlendirdi. Sky Sports'a konuşan Arteta, "Bilmiyorum. Bu, üst kattaki insanların işi" dedi. "Bununla ilgili hiçbir şey istemediğim için bir gündür bağlantımı kestim. Benim odağım maç olmak zorunda."
- Getty
Asenal, transfer döneminin son saatlerinde hareketliliğini sürdürüyor
Alvarez hakkındaki söylentilerden bağımsız olarak Arteta, kulübün transfer piyasasındaki işinin henüz bitmediğini açıkça ortaya koydu ve Arsenal teknik direktörü odağını yaklaşan son tarihe çevirdi. Arteta, Kuzey Londra ekibinin deplasmanda taktik olgunluk ve direnç açısından şimdiden önemli işaretler veren kadroya hâlâ kalite katmak istediğini vurguladı.
Son tarihten önce başka transferlerin gelip gelmeyeceği doğrudan sorulduğunda Arteta, kulübün güçlenme niyeti konusunda açık konuştu. Arteta, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Dediğim gibi, kadroyu geliştirmeye çalışıyoruz, yarın geceye kadar bunu yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Kadro derinliği ve sakatlık endişelerine değinmek
Takviye ihtiyacı, savunma hattındaki son fiziksel sorunlarla, özellikle de Jurrien Timber'in yokluğuyla birlikte daha da belirgin hale geldi. Arteta, hata payının çok dar olduğunu kabul ederken, kulübün bir krizden kaçınmak için bazı bölgelerde adım atma zorunluluğu hissettiğini söyledi.
Arteta, "Her şey herkesin fit olup olmamasına bağlı. Bugünü konuşabiliriz ama bu değişebilir" dedi. "Jurrien yokken savunma hattında bir sakatlık yaşarsak başımızın büyük belaya gireceğini biliyorduk, bu yüzden Ezri [Konsa] hamlesini yapmak zorundaydık. Bugün [Cristhian] Mosquera devam edemedi, bu yüzden hem oynama şeklimiz hem de dört kulvarda mücadele ediyor olmamız nedeniyle kadro derinliğinin gerçekten çok büyük olması gerektiğini biliyoruz. Biz de bunu sağlamaya çalışacağız."
- Getty Images Sport
Arsenal'da son gün baskısı artıyor
Arsenal, Gabriel Martinelli ve Gabriel Jesus'un ayrılıklarının ardından elit bir santrforu kadrosuna katmak için zamana karşı yarışıyor. Kuzey Londra ekibi transfer dönemi boyunca öncelikli hedefinin peşinden koşsa da, Atletico'nun Alvarez için belirlediği 150 milyon €'luk yüksek bonservis bedeli önemli bir pürüz olmaya devam ediyor. Arteta'nın söylentileri net bir dille reddetmesi taktiksel bir sis perdesi olabilir, ancak Avrupa'nın büyük liglerinde transfer dönemi dramatik bir kapanışa yaklaşırken durumun gerçeği çok yakında ortaya çıkacak. Martinelli ve Jesus'un satışlarından gelen kaynakla Arsenal'in son ana kadar aktif kalması bekleniyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun