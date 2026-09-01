Takviye ihtiyacı, savunma hattındaki son fiziksel sorunlarla, özellikle de Jurrien Timber'in yokluğuyla birlikte daha da belirgin hale geldi. Arteta, hata payının çok dar olduğunu kabul ederken, kulübün bir krizden kaçınmak için bazı bölgelerde adım atma zorunluluğu hissettiğini söyledi.

Arteta, "Her şey herkesin fit olup olmamasına bağlı. Bugünü konuşabiliriz ama bu değişebilir" dedi. "Jurrien yokken savunma hattında bir sakatlık yaşarsak başımızın büyük belaya gireceğini biliyorduk, bu yüzden Ezri [Konsa] hamlesini yapmak zorundaydık. Bugün [Cristhian] Mosquera devam edemedi, bu yüzden hem oynama şeklimiz hem de dört kulvarda mücadele ediyor olmamız nedeniyle kadro derinliğinin gerçekten çok büyük olması gerektiğini biliyoruz. Biz de bunu sağlamaya çalışacağız."