Every Second Media
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Mikel Arteta, Ipswich galibiyetinde rekor egale eden bir duble yapan genç sansasyon Max Dowman konusunda Arsenal'ın "temkinli" kalması gerektiğini söyledi
Portman Road'da tarihi duble
Arsenal, Ipswich Town'ı Carabao Kupası'nda 4-2 mağlup etti. Bu galibiyette 16 yaşındaki Dowman'ın nefes kesen bireysel performansı büyük rol oynadı. Son Premier League şampiyonunun bu sezonki ilk maçına çıkan genç yıldız, etki yaratmak için fazla beklemedi. Yedinci dakikada Cedric Kipre'yi geçip topu köşeden ağlara göndererek skoru açtı.
Altyapıdan yetişen oyuncu, ikinci yarının başında bir gol daha atarak dikkat çekici performansını taçlandırdı. Dowman'ın hücumdaki etkisi golleriyle de sınırlı kalmadı; bitmek bilmeyen presi Noni Madueke'nin golünü getirdi, ayrıca Arsenal'in dördüncü golünde Mikel Merino'nun falsolu vuruşunda da kilit rol oynadı.
İki kez ağları sarsan Dowman, bir Premier League kulübü adına duble yapan sadece ikinci 16 yaşındaki oyuncu olarak İngiliz futbol tarihine adını yazdırdı ve 2002'de Everton formasıyla bunu başaran Wayne Rooney'nin ölçüsünü yakaladı.
- AFP
Arteta, "inanılmaz" karakteri övdü
Galibiyetin ardından Arteta, genç yeteneğe duyduğu hayranlığı gizleyemedi ve genç oyuncu etrafındaki heyecanın tamamen haklı olduğunu kabul etti. Genç çalıştırıcı, Marli Salmon ile birlikte bu genç oyuncunun mizacını da övdü.
Arteta, “Ona sahip olmak büyük bir keyif, Marli de öyle” dedi. “Max, evet, gol attığında ve bu gece yarattığı anları yarattığında onun hakkında konuşulması kaçınılmaz. Bu aksiyonları çok rahat şekilde ortaya koyabiliyor, diyebilirim. En büyük özelliği bu ve savunmada da oyuna bağlılığı, aksiyonları sürdürme kapasitesi var ki bu kolay değil. O daha 16 yaşında; anlar yaratabiliyor ama bunu maç boyunca istikrarlı şekilde yapabilmek ayrı mesele.”
Arsenal'ın patronu, bu kadar genç yaşta kendi sisteminde başarılı olabilmek için gereken fiziksel ve zihinsel dayanıklılığa dikkat çekti. “Oyunculara yüklediğimiz taleplerle bunu yapabilmek son derece zor ve o bununla her geçen gün daha iyi başa çıkıyor” diye ekledi. “Sahip olduğu karakter ve en büyük sahnede oynamayı ne kadar sevdiği nedeniyle inanılmaz bir oyuncu.”
Premier League spot ışıkları altında yol almak
Manşetlere taşınan performansına rağmen Arteta, genç yaşta bir oyuncunun üzerine fazla baskı yüklemenin tehlikelerinin fazlasıyla farkında. Dowman daha önce teknik direktöründen, A takımda süre almanın hak edilmesi gerektiği yönünde uyarı almıştı. Genç oyuncu buna çok net bir yanıt verdi, ancak hocası dikkatli bir şekilde yönetilmesinin şart olduğunu vurguluyor.
Arteta, “Bu [hype’ı kontrol altında tutmak] kolay değil, bunu anlıyorum ama yapmamız gereken şey ona iyi bakmak. O 16 yaşında. Bu ligde böyle bir şey görmüyorsunuz” dedi. “Avrupa’daki diğer liglerde bu tamamen farklı bir bağlam ama bu ligde, ligin gereklilikleri, oyuncular ve üzerinize binen her şey düşünüldüğünde, onu ne zaman sahaya sürersek sürelim, doğru bağlamda ve doğru hazırlıkla sahada olduğundan gerçekten emin olmamız gerekiyor.”
İspanyol teknik adam, bir oyuncunun üst düzey futbolun yoğunluğunu bu kadar erken yaşta kaldırabilmesinin ne kadar nadir olduğunun altını çizdi. “Bunun olasılığı muhtemelen son derece düşük çünkü oyunun yalnızca fiziksel yönünü kaldırabilecek kapasitede oyuncular görmüyorsunuz... ama o bunu yapıyor ve fırsat bulduğu her seferinde bunu gerçekten çok iyi yapıyor.”
- Every Second Media
Genç oyuncu için dikkatli yönetim
Dowman'ın hızlı yükselişi, Arsenal teknik ekibi için hassas bir denge gerektiriyor. Portman Road'daki etkileyici performansı, üst düzey maçlarda fark yaratabildiğini gösterse de kulüp, gelişimini aceleye getirmek yerine onu kademeli olarak A takıma entegre etmeyi planlıyor.
Arteta sözlerini şöyle tamamladı: “O 16 yaşında ve gerçekten çok dikkatli olmamız gerekiyor. Onu durdurmak istemiyoruz, önüne set çekmek istemiyoruz, onu geliştirmemiz gerekiyor ve neye ihtiyacı olduğunun tamamen farkındayız. Fırsatlar bulacak. Gelişmek için ihtiyaç duyduğunuz çok şey var ama 16 yaşında olup şimdiden onun yaptıklarını yapmak gerçekten inanılmaz.”
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