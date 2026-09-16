Galibiyetin ardından Arteta, genç yeteneğe duyduğu hayranlığı gizleyemedi ve genç oyuncu etrafındaki heyecanın tamamen haklı olduğunu kabul etti. Genç çalıştırıcı, Marli Salmon ile birlikte bu genç oyuncunun mizacını da övdü.

Arteta, “Ona sahip olmak büyük bir keyif, Marli de öyle” dedi. “Max, evet, gol attığında ve bu gece yarattığı anları yarattığında onun hakkında konuşulması kaçınılmaz. Bu aksiyonları çok rahat şekilde ortaya koyabiliyor, diyebilirim. En büyük özelliği bu ve savunmada da oyuna bağlılığı, aksiyonları sürdürme kapasitesi var ki bu kolay değil. O daha 16 yaşında; anlar yaratabiliyor ama bunu maç boyunca istikrarlı şekilde yapabilmek ayrı mesele.”

Arsenal'ın patronu, bu kadar genç yaşta kendi sisteminde başarılı olabilmek için gereken fiziksel ve zihinsel dayanıklılığa dikkat çekti. “Oyunculara yüklediğimiz taleplerle bunu yapabilmek son derece zor ve o bununla her geçen gün daha iyi başa çıkıyor” diye ekledi. “Sahip olduğu karakter ve en büyük sahnede oynamayı ne kadar sevdiği nedeniyle inanılmaz bir oyuncu.”



