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Mikel Arteta, ilk gününde Arsenal kariyerini neredeyse BİTİREN ‘ofisi dağıtma’ kumarını açıkladı
Sahneyi hazırlamak
Arteta, Unai Emery'nin görevden alınmasının ve Freddie Ljungberg'in geçici görev döneminin ardından Aralık 2019'da Arsenal'ın başına geçti. 2011 ile 2016 yılları arasındaki oyunculuk döneminden kuzey Londra kulübüyle güçlü bağlara sahip olsa da bu, Manchester City'de Pep Guardiola'nın yanında yetiştikten sonra üst düzey teknik adamlık kariyerindeki ilk adımı oldu.
Zor durumdaki kadro üzerinde hemen etki yaratmaya kararlı olan İspanyol teknik adam, alışılmadık bir yöntemi tercih etti. Oyuncuları kulübün antrenman tesisindeki en büyük odada topladı, ancak bunu ancak bilgisayarları, dizüstü bilgisayarları ve kabloları yere fırlatarak odayı kasten dağıttıktan sonra yaptı.
- AFP
Arteta'nın ültimatomu
Arteta, The Athletic'e konuşurken bu gösterinin arkasındaki mantığı ve yeni kadrosuna dağınıklığı toparlamaları için nasıl meydan okuduğunu anlattı.
"Ofisi darmadağın ettim ve her şeyi yere koydum; bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, kablolar. Sonra herkesi içeri alın," dedi. "Dedim ki, 'Dinleyin, duyduğum şey bu. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Ama birçok farklı kişiden aldığım izlenim, bu organizasyonda çalışmakla ilgili hislerinin bu olduğu yönünde. Ben, mesleğinizden, hayatınızdan ve hepimizin paylaştığı tutkudan keyif almanıza yardımcı olmak için buradayım. Bunu yapmanız için size yardım etmemi istiyorsanız, bunu düzene koymak ve en azından birlikte çalışmaya hazır olmak için iki dakikanız var'. Ve çıktım."
Teknik direktör, sergilediği bu teatral tavrın içerdiği büyük riski kabul etti ve bunun anında ters tepebileceğini bildiğini söyledi. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu benim teknik direktörlük kariyerim olabilirdi çünkü eğer bu aynı şekilde kalsaydı, artık bir işim olmazdı!
"İki dakika sonra geri döndüm ve her şey kusursuzdu. Herkes sessizdi, gözleri açıktı ve dinlemeye hazırdı. Dedim ki, 'Bu sadece başlangıç. Her gün içinde olmamız gereken bir şey bu. Başarmak istediğimiz her şeyi birlikte yapmak zorunda kalacağız. Bunu tek başıma yapamam. Yaşadığımız mesele bundan çok daha derin, ama fırsat sonsuz'."
Bir hanedanlık inşa etmek
Sisteme yapılan o ilk sarsıcı müdahale, bir gecede başarı getirmese de muhteşem bir yeniden doğuşun temellerini attı. Takvimler 2026'yı gösterdiğinde Arsenal, son Premier League şampiyonu konumunda ve geçen sezonki finalde Şampiyonlar Ligi zaferini de kıl payı kaçırmış durumda.
O kaotik ilk günden kalan kadro neredeyse tamamen yenilendi; takımın temel taşlarından birine dönüşerek ayakta kalan tek oyuncu ise Bukayo Saka oldu. Yurt içindeki zaferinin ardından Arteta, kendisine 2030'a kadar kulübe bağlayan yeni sözleşmeye imza atarak artık mirasını da sağlamlaştırdı.
Arteta, "Geleceğimi bu kulübe adamak ve Arsenal için en iyisini isteyen olağanüstü insanlarla çalışmayı sürdürmek benim için bir ayrıcalık" dedi. "Bu kulüp eşsiz; karakteri ve size hissettirdikleriyle çok farklı. Birlikte çıktığımız yolculuğun devam edecek olması nedeniyle büyük bir ayrıcalık duygusu taşıyorum. Şimdiden özel bir bağ kurduk ve ömür boyu sürecek anılar yarattık. Bizi heyecanlandıran şey ise birlikte başarabileceklerimizin bunun yalnızca başlangıcı olması."
- Getty Images Sport
İleriye bakarken
Uzun vadeli geleceğini güvence altına alan Arteta, artık kuzey Londra'da kalıcı bir üstünlük dönemi kurmaya odaklanacak. Sonunda Premier League'i fetheden Arteta'nın nihai hedefi, yönünü o ulaşılması güç Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmaya çevirmek olacak.
Saka ve titizlikle yeniden kurulan kadronun önderliğinde Arsenal, artık Avrupa'da zirveyi zorlarken bir yandan da lig şampiyonluğunu korumanın yoğun baskısını yönetmek zorunda.
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