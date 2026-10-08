Arteta, The Athletic'e konuşurken bu gösterinin arkasındaki mantığı ve yeni kadrosuna dağınıklığı toparlamaları için nasıl meydan okuduğunu anlattı.

"Ofisi darmadağın ettim ve her şeyi yere koydum; bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, kablolar. Sonra herkesi içeri alın," dedi. "Dedim ki, 'Dinleyin, duyduğum şey bu. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Ama birçok farklı kişiden aldığım izlenim, bu organizasyonda çalışmakla ilgili hislerinin bu olduğu yönünde. Ben, mesleğinizden, hayatınızdan ve hepimizin paylaştığı tutkudan keyif almanıza yardımcı olmak için buradayım. Bunu yapmanız için size yardım etmemi istiyorsanız, bunu düzene koymak ve en azından birlikte çalışmaya hazır olmak için iki dakikanız var'. Ve çıktım."

Teknik direktör, sergilediği bu teatral tavrın içerdiği büyük riski kabul etti ve bunun anında ters tepebileceğini bildiğini söyledi. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu benim teknik direktörlük kariyerim olabilirdi çünkü eğer bu aynı şekilde kalsaydı, artık bir işim olmazdı!

"İki dakika sonra geri döndüm ve her şey kusursuzdu. Herkes sessizdi, gözleri açıktı ve dinlemeye hazırdı. Dedim ki, 'Bu sadece başlangıç. Her gün içinde olmamız gereken bir şey bu. Başarmak istediğimiz her şeyi birlikte yapmak zorunda kalacağız. Bunu tek başıma yapamam. Yaşadığımız mesele bundan çok daha derin, ama fırsat sonsuz'."



