Yaşanan aksiliklerin yarattığı hayal kırıklığına rağmen Arteta, ekibini ve yedek oyuncuları aktif tutma kararını savundu. “Oynamaları gerektiğinde maç ritimleri olmuyor. Onlardan oyuna girmelerini istediğinizde de maça etki edemiyorlar,” dedi.

“Bu, Emirates’te olabilir; burada geçirdiğim yedi yılda hiç olmadı. Ertesi gün antrenmanda olabilir, daha önce de oldu. Umarım şimdi olur ve bir daha olmaz. Ne yapabilirsiniz? Geleceği açıkça gösteren bir kristal kürem olduğunu bilseydim, ‘Arkadaşlar, hepiniz jakuziye girin, yarın görüşürüz,’ derdim.”