Getty Images Sport
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Mikel Arteta iki sakatlık nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı, Arsenal ise William Saliba ile ilgili sevindirici haber aldı
Arteta'ya çifte darbe
Haberi aktaran Guardian'a göre Hincapié ve Zubimendi, cumartesi günü Arsenal'ın Leeds'i mağlup etmesinin ardından yapılan rutin soğuma çalışmasında ayak bileklerinden sakatlandı. İki oyuncu da Premier League maçına ilk 11'de başlamadı ancak salı günü Lille karşısında forma giymeleri planlanıyordu.
Arteta durumu şöyle açıkladı: "Maçtan sonra oyuncular için bir antrenman planlamıştık. Herkesin doğru ritmi yakalamasını sağlayacak kadar süre alamamışlardı ve çok talihsiz iki olay sonucunda iki oyuncumuzu kaybettik."
- Getty Images Sport
Maç sonrası rutini savunmak
Yaşanan aksiliklerin yarattığı hayal kırıklığına rağmen Arteta, ekibini ve yedek oyuncuları aktif tutma kararını savundu. “Oynamaları gerektiğinde maç ritimleri olmuyor. Onlardan oyuna girmelerini istediğinizde de maça etki edemiyorlar,” dedi.
“Bu, Emirates’te olabilir; burada geçirdiğim yedi yılda hiç olmadı. Ertesi gün antrenmanda olabilir, daha önce de oldu. Umarım şimdi olur ve bir daha olmaz. Ne yapabilirsiniz? Geleceği açıkça gösteren bir kristal kürem olduğunu bilseydim, ‘Arkadaşlar, hepiniz jakuziye girin, yarın görüşürüz,’ derdim.”
Saliba'dan olumlu haber
Arsenal orta sahada sorun yaşarken Saliba'dan sevindirici bir haber aldı. Dünya Kupası'nda yaşadığı sırt sakatlığının ardından stoper bireysel antrenmanlara başladı. Ancak Arteta, iyileşmesinin hâlâ haftalar süreceğini doğruladı. Saliba'nın yokluğunda Gabriel Magalhães'in Lille karşısında savunmanın merkezinde yine Ezri Konsa ile birlikte oynaması bekleniyor.
Magalhães, Paris Saint-Germain'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı penaltıya rağmen kendine güvenini koruyor: “Üzgündüm ve penaltıyı kaçırmak istemiyordum ama bundan ders çıkardım. Bir fırsat daha bulursam penaltıyı kullanmaya hazır olacağım.”
- AFP
Arsenal'ı sırada ne bekliyor?
Arsenal, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i ağırlayacak. Kulüp, bu yeni sakatlık endişelerinin üstesinden gelmek zorunda. Arteta, Hincapié ve Zubimendi'nin iyileşme sürelerini belirlemek için pazartesi günü tarama sonuçlarını değerlendirecek. Arsenal ise Saliba'nın yaklaşan maçlara tamamen hazır dönmesini sağlamak için durumunu dikkatle yönetecek.
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