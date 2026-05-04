Mikel Arteta, iki oyuncunun da sakatlıktan dönmesinin Arsenal'e Atlético Madrid karşısında "farklı maçlar" oynama imkânı verdiğini belirtirken, teknik direktör Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını "sabırsızlıkla bekliyor"
Önemli ikili yeniden kadroda
Emirates Stadyumu'nda oynanacak bu kritik karşılaşma öncesinde basına konuşan Arteta, geçen haftaki maçta forma giyemeyen Odegaard ve Havertz ile ilgili her Arsenal taraftarının duymak istediği haberi verdi. İspanya'da oynanan ilk maçta 1-1'lik gergin bir beraberliğin ardından, en güvendiği iki forvetin kadroda yer alması, Kuzey Londra ekibi için önemli bir psikolojik ve taktiksel destek sağlıyor.
Arteta, sakatlıklarla ilgili son durumu sorulduğunda, "İkisi de oynayabilir, kadroda yer alıyorlar" dedi. İspanyol teknik adam, bu iki oyuncunun geri dönüşünün önemini vurgulayarak şunları ekledi: "Harika, çünkü seçeneklere ihtiyacımız var. Yarın, ister başlangıçtan itibaren ister maçın ilerleyen dakikalarında olsun, farklı oyunlar oynayabilme kapasitesine ihtiyacımız var. Bu yüzden ikisinin de geri dönmesi bizim için gerçekten çok iyi bir haber."
Final için büyük heyecan
Gunners, 2006'dan bu yana ilk Şampiyonlar Ligi finaline çıkmanın eşiğinde ve London Colney'deki atmosfer yoğun bir konsantrasyonla dolu. Arteta, bu anın önemini hemen kabul ederek, kulübün Avrupa futbolunun zirvesine geri dönmek için yirmi yıldır yorulmadan çalıştığını belirtti.
"Sabırsızlanıyorum. Yani, takımda ve taraftarlarımızda bu enerjiyi hissediyorum, işte bunlar birlikte yaşamak istediğimiz anlar," dedi Arteta. "20 yıl sonra tekrar bu noktaya gelmek için kulüp ve takım olarak çok çalıştık ve yarın oynayacağımız maçı kazanıp finale yükselmeye çok açız."
Taktiksel esneklik ve kadro derinliği
Bukayo Saka’nın da “en iyi formunda” olmasıyla birlikte Arteta, takımının tam da doğru zamanda zirveye ulaştığına inanıyor. Teknik direktör, farklı profillere sahip oyunculara sahip olmanın önemini vurguladı ve özellikle sol bek pozisyonunda Riccardo Calafiori ile Piero Hincapie arasındaki rekabetten bahsetti.
Arteta şöyle açıkladı: “[Calafiori ve Hincapie] çok farklı. Nadiren ikisini de uzun süre aynı anda kadroda bulundurabildik, bu yüzden rakip ve maç boyunca oluşturacağımız bağlantı ya da buradan seçebileceğimiz takım arkadaşları açısından daha kısıtlıydık. Şimdi ikisi de kadroda ve bu harika bir seçenek çünkü sizin de dediğiniz gibi, çok farklılar.”
Emirates taraftarlarına bir mesaj
Arsenal teknik direktörü, Diego Simeone’nin disiplinli Atletico takımı karşısında oyuncularını zafere taşıyacak olan coşkulu bir ev sahibi atmosferine güveniyor. 58 maçlık yorucu bir sezonun ardından Arteta, Fulham’a karşı elde ettikleri son iç saha galibiyetinin verdiği güçle, takımının önündeki fırsatı “yakalamaya” hazır olduğunu vurguluyor.
"Bence mesajlara gerek yok. Neyin söz konusu olduğu ortada; bu her şeyi açıklıyor," diye konuştu Arteta. "Bence bu bir fırsat, bu bir an, bu bir maç. Hadi bunu birlikte yaşayalım ve başaralım. Gidip yakalayalım. Böyle bir fırsatın karşısına çıktığınızda, bu, başarmaya hazır olduğunuz anlamına gelir ve takım ilk dakikadan itibaren bunu elde etmek için sahaya çıkacak.”