Emirates Stadyumu'nda oynanacak bu kritik karşılaşma öncesinde basına konuşan Arteta, geçen haftaki maçta forma giyemeyen Odegaard ve Havertz ile ilgili her Arsenal taraftarının duymak istediği haberi verdi. İspanya'da oynanan ilk maçta 1-1'lik gergin bir beraberliğin ardından, en güvendiği iki forvetin kadroda yer alması, Kuzey Londra ekibi için önemli bir psikolojik ve taktiksel destek sağlıyor.

Arteta, sakatlıklarla ilgili son durumu sorulduğunda, "İkisi de oynayabilir, kadroda yer alıyorlar" dedi. İspanyol teknik adam, bu iki oyuncunun geri dönüşünün önemini vurgulayarak şunları ekledi: "Harika, çünkü seçeneklere ihtiyacımız var. Yarın, ister başlangıçtan itibaren ister maçın ilerleyen dakikalarında olsun, farklı oyunlar oynayabilme kapasitesine ihtiyacımız var. Bu yüzden ikisinin de geri dönmesi bizim için gerçekten çok iyi bir haber."