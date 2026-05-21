Mikel Arteta için büyük bir ödeme günü! Arsenal, Junior Kroupi ve Julian Alvarez’i transfer listesinin başına koydu; teknik direktör ise Premier Lig şampiyonluğunun ardından maaş zammı alacak

Arsenal, kulübü Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan Arteta’ya önemli bir maaş artışı sunmaya hazır. Aralık 2019’da göreve gelen İspanyol teknik adam, şu anda yıllık yaklaşık 10 milyon sterlin artı primler kazanıyor; ancak The Guardian’a göre, bir sonraki sözleşmesi onu dünya futbolunun en yüksek maaşlı teknik direktörleri arasına sokabilir.

Haberlere göre, teknik direktörün Emirates Stadyumu'ndaki yeni maaşı, Diego Simeone'nin Atletico'da kazandığı yıllık 30 milyon avroya (26 milyon sterlin) neredeyse denk gelebilir ve bu da onu dünyanın en yüksek maaşlı teknik direktörü yapacaktır. Şampiyonluk yarışı sırasında yeni sözleşmeyle ilgili görüşmeler askıya alınmış olsa da, Arteta'nın geleceği konusunda hiçbir zaman endişe duyulmadığı bildirildi. Resmi görüşmelerin, Arsenal'in Paris Saint-Germain ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi finali sonrasında yeniden başlaması bekleniyor.