Çeviri:
Mikel Arteta için büyük bir ödeme günü! Arsenal, Junior Kroupi ve Julian Alvarez’i transfer listesinin başına koydu; teknik direktör ise Premier Lig şampiyonluğunun ardından maaş zammı alacak
Arsenal, şampiyonluğun ardından Arteta için yeni bir sözleşme hazırlıyor
Arsenal, kulübü Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan Arteta’ya önemli bir maaş artışı sunmaya hazır. Aralık 2019’da göreve gelen İspanyol teknik adam, şu anda yıllık yaklaşık 10 milyon sterlin artı primler kazanıyor; ancak The Guardian’a göre, bir sonraki sözleşmesi onu dünya futbolunun en yüksek maaşlı teknik direktörleri arasına sokabilir.
Haberlere göre, teknik direktörün Emirates Stadyumu'ndaki yeni maaşı, Diego Simeone'nin Atletico'da kazandığı yıllık 30 milyon avroya (26 milyon sterlin) neredeyse denk gelebilir ve bu da onu dünyanın en yüksek maaşlı teknik direktörü yapacaktır. Şampiyonluk yarışı sırasında yeni sözleşmeyle ilgili görüşmeler askıya alınmış olsa da, Arteta'nın geleceği konusunda hiçbir zaman endişe duyulmadığı bildirildi. Resmi görüşmelerin, Arsenal'in Paris Saint-Germain ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi finali sonrasında yeniden başlaması bekleniyor.
Arsenal, yıldız forvet transferlerini hedefliyor
Ancak Arteta'nın yeni sözleşmesi, Arsenal yönetiminin bu yaz yapması gereken tek iş değil; zira yönetim, kadroda büyük çaplı bir revizyon yapmayı da planlıyor. Arsenal'in ligdeki başarısını daha da ileriye taşımak istediği bu dönemde, Arteta'nın önceliği hücum hattına takviye yapmak olduğu bildiriliyor.
Bournemouth'un forveti Kroupi, ilk sezonunda bir gencin Premier Lig'de attığı gol rekorunu kırdığı etkileyici bir çıkış yakaladıktan sonra, kulübün başlıca hedefi haline geldi. Kroupi, merkezde veya sol kanatta oynayabilen çok yönlü bir seçenek olarak görülürken, Atleti'nin yıldızı Alvarez de potansiyel bir transferin mali zorluklarına rağmen değerlendiriliyor.
Bir başka hücum seçeneği ve kadroda yapılan değişiklikler
Khvicha Kvaratskhelia hâlâ hayallerindeki transfer hedefi olsa da, Arsenal, Paris Saint-Germain’in Gürcü kanat oyuncusunu kadrosuna katma yönündeki her türlü girişime direneceğini öngörüyor. Spor direktörü Andrea Berta ayrıca Bradley Barcola, Nico Williams ve Anthony Gordon’u da takip ediyor.
Yeni transferlerin finansmanını sağlamak için Arsenal'in kadrosunu yeniden şekillendirmesi bekleniyor. Gabriel Martinelli, uygun bir teklif gelirse takımdan ayrılabilirken, Gabriel Jesus'un artık kulübün planlarında merkezi bir rol oynamadığı bildiriliyor. Christian Norgaard da düzenli olarak forma giyemediği için Ajax ile anılıyor.
Emirates Stadyumu'nda hareketli bir yaz bekleniyor
Arsenal, artık en büyük kupalar için sürekli mücadele etmesi beklenen kadrosunu güçlendirme çabası içinde, yaz transfer dönemi için yoğun hazırlıklar yapıyor. Transfer işlerini sonuçlandırmadan önce Arteta’nın uzun vadeli geleceğinin güvence altına alınması, kilit bir adım olarak görülüyor.
Gunners, ilk takım kadrosuna yapılacak acil takviyelerin ötesinde de geleceği planlıyor ve Leicester'ın genç oyuncusu Jeremy Monga ile görüşmeler sürüyor. Kroenke ailesinin önemli bir destek sözü vermesiyle Arsenal, İngiliz futbolunun zirvesinde kalmaya kararlı görünüyor.