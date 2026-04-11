Mikel Arteta, hâlâ Arsenal'in teknik direktörü olduğu için "çok şanslı" olduğunu ve "çok para" harcadıktan sonra daha iyi sonuçlar alması gerektiğini söyledi
Hasselbaink, Arteta’nın performansını sorguluyor
Hasselbaink, kulübün Premier Lig şampiyonluk yarışında güçlü bir konumda olmasına rağmen Arteta’nın Arsenal’deki başarılarını sorguladı. Eski Hollanda milli futbolcu, İspanyol teknik adamın kazandığı kupaların, kendisine tanınan süre ve sağlanan mali desteğe uygun olmadığını savundu. Arteta, 2019'dan beri takımın başında bulunuyor ve Arsenal'i Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürürken, büyük başarılara imza atabilecek bir kadro oluşturdu. Ancak Hasselbaink, bu dönemde sadece FA Cup'ı kazanmanın, daha fazla başarının çoktan gelmiş olması gerekip gerekmediğine dair meşru sorular doğurduğuna inanıyor.
Uzman, güçlü konumuna rağmen sonuçları sorguluyor
Eski forvet, Arsenal’in transfer piyasasına yaptığı önemli yatırımlara da değinerek, kulübün güçlendirilmiş kadrosunun daha belirgin bir üstünlüğe dönüşmesi gerektiğini belirtti. Sky Sports’a konuşan Hasselbaink, Arteta’nın görev süresinin, Arsenal gibi bir kulüpte bir teknik direktör için alışılmadık derecede istikrarlı olduğunu öne sürdü.
"Arsenal şu anda harika bir konumda, ancak onun ne kadar süredir orada olduğunu unutmayalım" dedi. "Bir FA Kupası kazandı. Arsenal gibi bir kulüp için bu yeterli mi? Evet, gerçekten iyi bir konumdalar, ama son iki yılda ne kadar para harcadığına bir bakalım - çok para. İki iyi kadrosu var, yedek kulübesi gerçekten güçlü. Daha önde olmaları gerekmez miydi?"
Tarz ve uzun vadeli destek konusundaki tartışma
Arsenal bu sezon savunmadaki sağlamlığı ve duran toplardaki etkinliğiyle ün kazanmış olsa da, Hasselbaink kuzey Londra ekibinden daha yaratıcı bir oyun tarzı görmeyi tercih edeceğini itiraf etti.
"Futbola bakarsanız, pragmatik bir takım olduklarını görürsünüz," diye ekledi. "Sağlamlar ve rakibe fazla fırsat vermiyorlar. Evet, normalde ligi böyle kazanırsınız. Arsenal'in tarzını daha fazla görmek ister miyim? Evet. Biraz daha yetenekli bir oyun. Ama bu benim görüşüm, bir futbol sever olarak. Ligleri her zaman bu şekilde kazanamazsınız. Bence o kadar uzun süre bu kadar büyük bir kulüpte kalması büyük şans. Kulüp ona güvenmiş olmalı. Bu pek sık olan bir şey değil."
Şimdi ne olacak?
Arsenal, Manchester City'nin 11 puan önünde yer alarak Premier Lig şampiyonluğu yarışında sağlam bir konumda bulunuyor. Arteta'nın takımı, kulübün 2004'ten bu yana ilk lig şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor ve kupayı kaldırması, görev süresiyle ilgili eleştirilerin çoğunu susturacaktır. Gunners şu anda Premier Lig'de Bournemouth ile karşılaşmaya hazırlanırken, önümüzdeki hafta da Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ikinci ayağında Sporting CP ile karşılaşacak.