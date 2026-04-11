Mikel Arteta, hâlâ Arsenal'in teknik direktörü olduğu için "çok şanslı" olduğunu ve "çok para" harcadıktan sonra daha iyi sonuçlar alması gerektiğini söyledi

Eski forvet, Arsenal’in transfer piyasasına yaptığı önemli yatırımlara da değinerek, kulübün güçlendirilmiş kadrosunun daha belirgin bir üstünlüğe dönüşmesi gerektiğini belirtti. Sky Sports’a konuşan Hasselbaink, Arteta’nın görev süresinin, Arsenal gibi bir kulüpte bir teknik direktör için alışılmadık derecede istikrarlı olduğunu öne sürdü.

"Arsenal şu anda harika bir konumda, ancak onun ne kadar süredir orada olduğunu unutmayalım" dedi. "Bir FA Kupası kazandı. Arsenal gibi bir kulüp için bu yeterli mi? Evet, gerçekten iyi bir konumdalar, ama son iki yılda ne kadar para harcadığına bir bakalım - çok para. İki iyi kadrosu var, yedek kulübesi gerçekten güçlü. Daha önde olmaları gerekmez miydi?"