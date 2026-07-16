AFP
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Mikel Arteta forvet hattını güçlendirirken, Arsenal, Club Brugge ile Christos Tzolis’in 34 milyon sterlinlik transferi konusunda anlaştı
Arsenal, Trossard’ın yerine geçecek bir oyuncu arayışına girdi
The Athletic’e göre, Arsenal, kanat oyuncusu Tzolis’in transferi için Club Brugge ile 34 milyon sterlinlik bir anlaşmaya vardı. Mikel Arteta, hücum hattını güçlendirmeyi hedeflerken, Kuzey Londra kulübü 24 yaşındaki oyuncunun transferini sonuçlandırma aşamasında.
Bu transfer, bu hafta başında tamamlanan Leandro Trossard’ın 17 milyon sterlinlik Beşiktaş transferinin hemen ardından gerçekleşti. Dikkat çeken bir nokta ise, Arsenal’in Tzolis’i transfer etme çabasının, Aston Villa’dan Morgan Rogers veya diğer hedef oyunculara yönelik olası ilgisinden tamamen ayrı, bağımsız bir hamle olarak değerlendirilmesi. Zira Yunan kanat oyuncusu, Arteta’nın teknik ekibi tarafından son derece arzu edilen özel bir taktik profile sahip.
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Juventus’un reddetmesinin ardından stratejik yön değişikliği
Arsenal’in bu yaz hücum hattına takviye yapma arayışı, kulübü Avrupa genelinde birçok dikkat çeken ismi değerlendirmeye yöneltti. Tzolis için girişimde bulunmadan önce, Gunners, Juventus’un yıldızı Kenan Yıldız’a ilgilerini belirtmişti. Ancak İtalyan kulübünün, Türkiye milli takım oyuncusunun satılık olmadığı yönündeki kesin tavrının ardından Arsenal, kısa listesindeki diğer hedeflere hızla yöneldi.
12 Haziran'da The Athletic, Premier Lig ekibinin Tzolis'i transfer etmek için aktif olarak çalıştığını ortaya çıkarmıştı; o dönemde kaynaklar, anlaşmanın yaklaşık 40 milyon avro civarında sonuçlanabileceğini öne sürüyordu. Crystal Palace, geçen yaz bu kanat oyuncusunu kadrosuna katmaya çalışmış, ancak Brugge'nin tekliflerini kesin bir dille reddetmesiyle sonuçsuz kalmıştı. Gunners ise bu transfer döneminde müzakereleri başarıyla yürütüp bir ilerleme kaydetmeyi başardı.
İngiliz futboluna dönüş
Arsenal’e katılmasıyla Tzolis, daha önce Norwich City’de geçirdiği üç yıllık dönemin ardından İngiliz futboluna geri dönecek. Carrow Road’daki görevi süresince bu kanat oyuncusu, Premier Lig’deki 14 maç da dahil olmak üzere tüm turnuvalarda toplam 30 maça çıktı. Norfolk’taki dönemi, tutarlı bir şekilde A takımda forma giymekten ziyade gelişimsel açıdan daha belirleyici oldu; bu durum, kulüpten birkaç kez kiralanmasına neden oldu.
2024 yılında Brugge’ye kalıcı olarak transfer olmadan önce, forvet Hollanda’da Twente ve Almanya’da Fortuna Düsseldorf takımlarında kiralık olarak forma giydi. Ancak potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkardığı yer Belçika oldu; burada yeni bir olgunluk sergiledi ve İngiliz futbolunun fiziksel ortamında geçirdiği ilk yıllarda yaşadığı uyum sorunlarını tamamen aştığını kanıtladı.
- AFP
Belçika’da etkileyici rakamlar
Geçen sezon Brugge ile geçirdiği muhteşem bir sezonda Tzolis, tüm turnuvalarda 52 maçta 22 gol ve 29 asist gibi inanılmaz bir istatistik kaydetti ve kulübün 20. Belçika Pro Ligi şampiyonluğunu kazanmasına katkıda bulundu. Hem golcü hem de yaratıcı bir oyuncu olarak sergilediği bu olağanüstü performans, kısa süre önce 2029’a kadar geçerli bir sözleşmeyle kulübe uzun vadeli bağlılığını taahhüt etmiş olmasına rağmen, onu Belçika futbolunun en çok aranan yeteneklerinden biri haline getirdi.
Milli takımdaki performansları da en az kulüpteki kadar parlak; Yunanistan milli takımında kanatlarda güvenilir bir tehdit oluşturuyor. 34 milli maçta attığı dokuz golle Tzolis, uluslararası sahnede de kalitesini kanıtlamış durumda. Arsenal, lig şampiyonluğunu başarıyla savunmayı hedeflerken Arteta, Tzolis’in bu golcü dokunuşunun Premier Lig’e de yansımasını sabırsızlıkla bekliyor.
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