Mikel Arteta forvet hattını güçlendirirken, Arsenal, Club Brugge ile Christos Tzolis’in 34 milyon sterlinlik transferi konusunda anlaştı

The Athletic’e göre, Arsenal, kanat oyuncusu Tzolis’in transferi için Club Brugge ile 34 milyon sterlinlik bir anlaşmaya vardı. Mikel Arteta, hücum hattını güçlendirmeyi hedeflerken, Kuzey Londra kulübü 24 yaşındaki oyuncunun transferini sonuçlandırma aşamasında.

Bu transfer, bu hafta başında tamamlanan Leandro Trossard’ın 17 milyon sterlinlik Beşiktaş transferinin hemen ardından gerçekleşti. Dikkat çeken bir nokta ise, Arsenal’in Tzolis’i transfer etme çabasının, Aston Villa’dan Morgan Rogers veya diğer hedef oyunculara yönelik olası ilgisinden tamamen ayrı, bağımsız bir hamle olarak değerlendirilmesi. Zira Yunan kanat oyuncusu, Arteta’nın teknik ekibi tarafından son derece arzu edilen özel bir taktik profile sahip.











