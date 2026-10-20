Arteta'nın hücum hattında görülen bitiricilik eksikliğini gidermek istemesiyle Arsenal, ocak ayında transfer piyasasına yönelebilir. Premier League sezonuna güçlü başlamasına rağmen Arsenal, geçici santrfor rolünde büyük ölçüde Kai Havertz'e güvendi. Alman oyuncu, kulübün ligdeki ilk yedi maçının tamamına ilk 11'de başladı. Havertz taktiksel esneklik sağlasa da doğal bir golcü bulmak, Kuzey Londra kulübünün yönetimi için öncelik olmaya devam ediyor.

Durum, Viktor Gyokeres'in performansı nedeniyle daha da karmaşık hâle geldi. 2025 yazında Sporting CP'den 63,5 milyon sterline transfer edilen oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı sekiz maçta gol atamayarak kale önünde beklenen performansı gösteremedi. Gyokeres, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçına da ilk 11'de başladı ancak gol katkısı sağlayamaması, kulübü sezonun ikinci yarısında şampiyonluk mücadelesinin sekteye uğramaması için alternatif seçeneklere yöneltti. Haberi yayımlayan The Sun'a göre forvet mevkisine ilişkin süregelen belirsizlik, Arsenal'i Tresoldi'ye yöneltti.