Getty Images Sport
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Mikel Arteta forvet hattına gol gücü ararken Arsenal, Club Brugge'ün gol makinesi Nicolo Tresoldi için ocak ayında transfer hamlesi planlıyor
Arteta, hücum hattına takviye ihtiyacı olduğunu tespit etti
Arteta'nın hücum hattında görülen bitiricilik eksikliğini gidermek istemesiyle Arsenal, ocak ayında transfer piyasasına yönelebilir. Premier League sezonuna güçlü başlamasına rağmen Arsenal, geçici santrfor rolünde büyük ölçüde Kai Havertz'e güvendi. Alman oyuncu, kulübün ligdeki ilk yedi maçının tamamına ilk 11'de başladı. Havertz taktiksel esneklik sağlasa da doğal bir golcü bulmak, Kuzey Londra kulübünün yönetimi için öncelik olmaya devam ediyor.
Durum, Viktor Gyokeres'in performansı nedeniyle daha da karmaşık hâle geldi. 2025 yazında Sporting CP'den 63,5 milyon sterline transfer edilen oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı sekiz maçta gol atamayarak kale önünde beklenen performansı gösteremedi. Gyokeres, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçına da ilk 11'de başladı ancak gol katkısı sağlayamaması, kulübü sezonun ikinci yarısında şampiyonluk mücadelesinin sekteye uğramaması için alternatif seçeneklere yöneltti. Haberi yayımlayan The Sun'a göre forvet mevkisine ilişkin süregelen belirsizlik, Arsenal'i Tresoldi'ye yöneltti.
- Getty Images Sport
Şampiyonlar Ligi'ndeki kahramanlıklar Avrupa'nın ilgisini çekti
Tresoldi, en büyük sahnedeki performanslarıyla dikkatleri üzerine çekti. Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı yalnızca 12 maçta dokuz gol atarak üst düzey rakiplere karşı etkili olabildiğini gösterdi.
Forvet, Brugge'ün Aston Villa'ya 3-2 yenildiği çekişmeli maçta gol attı. Ardından San Siro'da kariyerine damga vuran bir performans sergiledi. Tresoldi, Inter Milan savunması karşısında yaptığı etkileyici hat-trick ile Belçika ekibine 4-3'lük dramatik galibiyeti getirdi.
Mevcut ilişkiler Brugge ile anlaşmayı kolaylaştırabilir
Arsenal, Belçika kulübüyle yakın zamanda yaptığı transfer nedeniyle görüşmelerde belirgin bir avantaja sahip olabilir. İki kulüp, geçen yaz Christos Tzolis'in Emirates'e transferi için 35 milyon sterlinlik anlaşmaya vardığında olumlu bir iş ilişkisi kurmuştu.
Gollerle geçen o sezonda Tresoldi, ligde attığı 19 golle gol krallığı yarışını zirvede tamamlarken Tzolis onun yalnızca iki gol gerisinde kaldı. Ancak Tresoldi'yi kadroya katmak ucuz olmayacak. Brugge, ağustos ayında Roma'nın 30 milyon sterlinlik teklifini reddetmişti.
- AFP
Alman golcü için kıyasıya rekabet
Arsenal, durumu takip eden tek kulüp değil. Milano'nun iki devinin de forvetle ilgilendiği bildiriliyor. Özellikle AC Milan'ın oyuncuyla yakından ilgilendiği düşünülüyor. Tresoldi'nin çocukluğundan beri AC Milan taraftarı olması, kulübe duygusal açıdan avantaj sağlayabilir.
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