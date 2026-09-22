Önceki sözleşmesinin süresi yavaş yavaş azalırken, uzun vadeli geleceğine dair dışarıdaki spekülasyonlar da doğal olarak yoğunlaşmaya başladı. Ancak Arteta, son dönemdeki medya görünümlerinde sadık Arsenal taraftarının endişelerini sürekli olarak yatıştırdı.

Devam eden sözleşme durumuna daha geçen hafta değinen teknik direktör, taraftarların olası bir ayrılık konusunda kesinlikle "endişelenmesi" için hiçbir neden olmadığını güvenle vurguladı. Kuzey Londra'da kalma isteğini ilgili herkese son derece net şekilde ortaya koydu.

"Son derece mutluyum ve birlikte çalıştığım insanlarla çalıştığım için çok minnettar hissediyorum," diye açıkladı İspanyol teknik adam.