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Mikel Arteta, Emirates Stadı'ndaki geleceğine ilişkin spekülasyonlara son verecek yeni uzun vadeli Arsenal sözleşmesi konusunda anlaşmaya vardı
Geleceğini Arsenal'a bağlayarak
BBC'ye göre Arteta, son Premier League şampiyonunu yönetmeye devam etmek için yeni ve iyileştirilmiş bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. İspanyol teknik adamın mevcut sözleşmesinin başlangıçta bu sezonun sonunda sona ermesi planlanıyordu. Ancak uzun vadeli bir uzatma konusunda perde arkasında aylar boyunca verimli görüşmeler yürütüldü.
Daha önce çözüme yaklaşıldığı yönündeki haberlerin ardından artık nihai anlaşmaya kesin olarak varıldı. Arsenal, takımı İngiliz futbolunun zirvesine muhteşem dönüşünde mimarlık yapan ismi kadroda tutmayı başardı.
- Getty Images
Dışarıdaki gürültüyü ve spekülasyonları görmezden gelmek
Önceki sözleşmesinin süresi yavaş yavaş azalırken, uzun vadeli geleceğine dair dışarıdaki spekülasyonlar da doğal olarak yoğunlaşmaya başladı. Ancak Arteta, son dönemdeki medya görünümlerinde sadık Arsenal taraftarının endişelerini sürekli olarak yatıştırdı.
Devam eden sözleşme durumuna daha geçen hafta değinen teknik direktör, taraftarların olası bir ayrılık konusunda kesinlikle "endişelenmesi" için hiçbir neden olmadığını güvenle vurguladı. Kuzey Londra'da kalma isteğini ilgili herkese son derece net şekilde ortaya koydu.
"Son derece mutluyum ve birlikte çalıştığım insanlarla çalıştığım için çok minnettar hissediyorum," diye açıkladı İspanyol teknik adam.
Kazançlı mali getirileri toplamak
Bu yeni sözleşmenin tam süresine ilişkin resmi doğrulama hâlâ bekleniyor olsa da, verilen taahhüt oldukça büyük. Aynı habere göre uzatma, Arteta'nın kulüpteki en az 10. yılına kadar devam etmesini sağlayacak ve Aralık 2019'daki ilk görevlendirmesinden bu yana tam 10 yıla işaret edecek.
Takım üzerindeki dönüştürücü etkisi, kendisine mali açıdan son derece kazançlı bir ödül getirdi. Yeni anlaşma, maaşında ciddi bir artış içeriyor ve onu teknik direktör ücretlendirmesinde yeni bir seviyeye taşıyor.
Bu dev anlaşma, daha önceki yıllık 10 milyon £'luk taban maaşını rahatlıkla geride bırakıyor. Ayrıca Arsenal teknik direktörü, performansa bağlı çeşitli bonuslarla 5 milyon £ daha kazanma fırsatına sahip olacak; bu da yönetim kurulunun onun liderliğine duyduğu büyük güveni ortaya koyuyor.
- Getty Images Sport
Çok güçlü bir temel üzerine inşa ederek
Uzun vadeli geleceği resmen netlik kazanan Arteta, artık tüm enerjisini tamamen sahaya odaklayabilir. Sözleşme görüşmelerinin yarattığı istenmeyen dikkat dağıtıcı unsur, soyunma odası ortamından tamamen kaldırıldı.
Şimdi dikkat doğrudan yaklaşan fikstürlere çevrildi. İçerideki en önemli mesele çözüme kavuştuğuna göre Arsenal, bu sezon yeni kupalar için amansız takibini sürdürmeye çalışacak.
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