Getty Images Sport
Çeviri:
Mikel Arteta, dünya futbolunda en iyi beş teknik direktörden biri mi? Eski Arsenal yıldızı, Premier Lig şampiyonluğunun Gunners'ın teknik direktörünü neden seçkin teknik direktörler arasına soktuğunu açıklıyor
- Getty/GOAL
Arteta, Guardiola'dan dersler aldı ve Wenger'i örnek aldı
Unai Emery, 22 yıl boyunca takımın başında kalan efsanevi Fransız teknik adam Arsene Wenger’in 2018’deki ayrılışının ardından Kuzey Londra’da onun yerini alma görevini üstlendi, ancak Gunners’ı yeniden zirveye taşıyacak olan bir başka İspanyol teknik adam oldu.
Arsenal'de beş sezon oyuncu olarak görev yapmış ve emekli olmadan önce kaptanlık görevini üstlenmiş olan Arteta, Manchester City'de Pep Guardiola'nın yanında mesleğini öğrenerek teknik direktörlük deneyimi kazandıktan sonra Aralık 2019'da takımın başına geçti.
Etihad Stadyumu'ndaki eski işverenleri, Liverpool ile birlikte, Premier Lig'de üst üste üç sezon ikinci olduktan sonra sonunda tahtından indirildi. City, Arsenal'in parlak tarihinde ilk kez Avrupa'nın en prestijli kupasını kazanarak da örnek alınabilir.
Arteta için bu noktaya gelene kadar her şey yolunda gitmedi ve en büyük ödülü kazanma yeteneği hakkında bazı şüpheler vardı, ancak 44 yaşındaki teknik adam zorlu bir görevi üstlenirken hiçbir zaman zorluklardan kaçmadı ve her zaman yüzde 100'ün üzerinde bir performans sergiledi.
Arteta, dünya futbolunun en iyi beş teknik direktöründen biri mi?
Acaba artık Guardiola, Luis Enrique, Diego Simeone ve Carlo Ancelotti gibi isimlerin yanında sektörün en iyileri arasında mı yer alıyor? Bu soru Senderos’a yöneltildiğinde, eski Arsenal savunma oyuncusu – Spreadex Sports işbirliğiyle GOAL’a özel olarak verdiği röportajda – şöyle dedi: "Bence genç bir teknik direktörü işe alırken tek bir hedefiniz varsa, o da onun takımı geliştirip şampiyonluk yarışına sokmasıdır. O da şimdiye kadar bunu yapıyordu ve şimdi bu takımla ve bu kadroyla Premier League'i kazandı. Yani evet, takımı zafere taşımak çok önemliydi.
“O en iyi beş teknik direktörden biri mi? Yani, kim Premier League'i kazanabilir ki? Dünyada pek fazla kişi yok, bu yüzden kesinlikle bu başarı için büyük övgüyü hak ediyor.”
- AFP
Şampiyonlar Ligi zaferi, "Yenilmezler" unvanını gölgede bırakır mı?
Arsenal, 2003-04 sezonundaki efsanevi "Yenilmezler" takımından bu yana ilk kez lig şampiyonluğunun tadını çıkarıyor. Avrupa kupasını kazanarak o takımın başarısını bir adım daha öteye taşıyabilirler. Bu başarı – ki bu süreçte tarih yazılacak – yirmi yılı aşkın bir süre önce Thierry Henry, Patrick Vieira ve arkadaşlarının sergilediği performansları gölgede bırakabilir mi?
Senderos bu zor soruya şu yanıtı verdi: “Bence bunlar farklı şeyler. Daha önce şampiyonluk kazanan Arsenal takımları var, bu yüzden bu ekstra bir şey.
Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak kulübün tarihi için elbette inanılmaz bir şey, ancak 'Yenilmezler' olmak genel olarak tekrarlanması zor bir şey. Yani, evet, hangisinin daha büyük olduğunu bilmiyorum, ama günümüzün modern çağında elbette 'Yenilmezler' olmak inanılmaz bir şey ve lig ile Şampiyonlar Ligi'nde çifte kupa kazanmak da ayrı bir şey - eşsiz bir başarı."
Neden duran topların kralı Arsenal tek numaralı bir takım değil?
Arsenal’in başarısı sağlam temeller üzerine inşa edildi; kaleci David Raya üç sezon üst üste Premier Lig Altın Eldiven ödülünü kazanırken, duran toplardan gol atma sanatı da ustalıkla icra edildi.
Gunners rakiplerini ezip geçmedi, ancak gerekli her yolu kullanarak galibiyet almayı başardı. Rakiplerin duran toplarda Arsenal'i durdurmanın bir yolunu henüz bulamadığı göz önüne alındığında, bu taktiksel yaklaşımın daha fazla övgüyü hak edip etmediği sorulduğunda Senderos şöyle dedi: “Bu tek bir numaradan ibaret değil. Sabit vuruşlardan çok, çok farklı türde goller attılar. Modern futbolda bir şeyin farkına vardılar ve bundan gerçekten yararlandılar. Bu, birçok maçı onlar için açtı ve öne geçmelerini sağladı.
“Defansif olarak ne kadar iyi çalıştıklarını, ne kadar iyi organize olduklarını ve rakibe ne kadar az fırsat verdiklerini bildiğimizden, bu onlara devam edip maçları kazanmak için büyük bir platform sağladı. 1-0 kazanmak, evet, sıkıcı bir 1-0, ama bu gerçekten bu kadronun ve bu takımın istikrarını ve gücünü gösteriyor.”
- Getty/GOAL
PSG ile oynanacak Avrupa maçı öncesinde Premier Lig şampiyonluğu kutlaması
Arsenal’in bu sezon oynayacağı iki maç kaldı; ancak Premier Lig’in son haftasında Crystal Palace deplasmanında artık hiçbir şeyin önemi kalmadı. Bununla birlikte, yıllardır süren yoğun çabaların nihayet meyvesini vermesiyle Premier Lig kupası Pazar günü havaya kaldırılacak.
30 Mayıs'ta, Arsenal, Budapeşte'deki Puskas Arena'da Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia ve arkadaşlarıyla karşılaşarak Paris Saint-Germain'i Avrupa futbolunun kralı tahtından indirmeyi deneyecek. Arteta ise Macaristan topraklarında mirasını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.