Rice'ın yanı sıra Arteta, kondisyonlarıyla ilgili şüphe bulunan başka birkaç oyuncuyu daha yönetiyor. Kai Havertz, kas problemi nedeniyle Almanya kadrosundan çekildi, Ezri Konsa ise İngiltere görevinden erken döndü.

Durumu açıklayan Arteta, şöyle dedi: "Kai'nin kas sakatlığı olduğu için Almanya ile konuştum ve onlar da oyuncuyu her zamanki gibi geri gönderdi, Ezri konusunda İngiltere kampıyla iyi bir iletişimimiz vardı. Yarın göreceğiz [müsait olup olmadıklarını]."