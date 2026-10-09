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Mikel Arteta, Declan Rice sakatlığı konusunda uyardı; Arsenal teknik direktörü orta saha seçiminde sıkıntı yaşıyor
Arsenal, Rice'ın sakatlığıyla ilgili endişeleri yönetiyor
Arteta, yıldız orta sahasını ciddi bir sakatlıktan korumak için Arsenal'ın Rice konusunda temkinli bir yaklaşım benimseyeceğini doğruladı. 27 yaşındaki oyuncu, üzerindeki çok büyük iş yüküne ilişkin endişeler nedeniyle milli ara öncesinde İngiltere kadrosundan çekildi.
Rice son birkaç sezonda son derece yoğun bir futbol temposu içinde yer aldı. Özellikle Dünya Kupası sırasında arka adalesindeki bir sinir problemiyle oynamış, Arsenal'ın Premier League zaferi yaşamasına ve Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasına yardımcı olmuştu.
Yurtiçi futbol yeniden başlarken Arteta, kritik orta sahasını fazla zorlamaktan çekiniyor. Arsenal bu hafta sonu Leeds ile karşılaşacak, ancak kulüp oyuncunun fiziksel durumunu takip ederken Rice'ın oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.
- Getty Images Sport
Arteta, temkinli olunması gerektiğini açıkladı
Rice yine de Leeds karşısında forma giyebilir, ancak menajeri uzun vadeli risklerin fazlasıyla farkında. Arteta, zorlu geçen bir yaz turnuvasının ardından Arsenal'ın oyuncuyu koruması gerektiğini vurguladı.
"Evet, onu dikkatli yönetmemiz gerekiyor çünkü Dünya Kupası'ndan döndüğünden beri birkaç sorun yaşadı" diyen Arteta'nın sözlerini Independent aktardı. "Umarım yarın oynayabilecek durumda olur, ayrıca durumu belirsiz olan başka isimler de var."
Arsenal'ın sakatlıklarında karışık tablo
Rice'ın yanı sıra Arteta, kondisyonlarıyla ilgili şüphe bulunan başka birkaç oyuncuyu daha yönetiyor. Kai Havertz, kas problemi nedeniyle Almanya kadrosundan çekildi, Ezri Konsa ise İngiltere görevinden erken döndü.
Durumu açıklayan Arteta, şöyle dedi: "Kai'nin kas sakatlığı olduğu için Almanya ile konuştum ve onlar da oyuncuyu her zamanki gibi geri gönderdi, Ezri konusunda İngiltere kampıyla iyi bir iletişimimiz vardı. Yarın göreceğiz [müsait olup olmadıklarını]."
- AFP
Arsenal farkı kapatmayı hedefliyor
Arsenal, milli maç arasından önce aldığı hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından toparlanmayı hedefleyerek Leeds karşısında yeniden sahaya çıkıyor. Kulüp, bir önceki maçında Brighton'a karşı can sıkıcı bir yenilgi aldı. Bu mağlubiyet, Arsenal'ı Premier League'in ilk haftalarındaki puan durumunda Manchester City'nin üç puan gerisinde bıraktı.
Rice'ın Leeds karşısında ilk 11'de başlayacak kadar hazır görülüp görülmeyeceği henüz belli değil. Ancak kilit savunmacıların dönüşü, Arsenal'ın yeniden galibiyet ivmesi yakalaması için kritik bir zemin sağlıyor.
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