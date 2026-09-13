Raya'nın 12 yarddan yaptığı müthiş kurtarış, Arsenal'ın kalesini gole kapatmasını sağladı ve onu bu sezon şu ana kadar Premier League'de penaltı kurtaran tek kaleci yaptı. VAR kullanımı ve genel hakem standardı konusunda derin endişelerini dile getiren Arteta, BBC Match of the Day'e şunları söyledi: "Şaşırdınız mı? Hayır mı? Tamam.

"Rakibin yaptığı bir judo yuvarlanışı. Ezri hiçbir şey yapmıyor. Sadece izleyin. Elimizde çok sayıda kamera ve VAR var; oyunu korumak için sorumluluk almamız gerekiyor. Oyun korunmadı ve bu bize maça ve momentuma mal olabilirdi ki bu gerçekten, gerçekten çok ciddi bir şey.

"David'in kurtarışına, takımın verdiği tepkiye, her şeye karşı koyuş şeklimize bayıldım ama bunun asla yaşanmaması gerekir; bu adil değil ve bu açıdan üzgünüm, çok üzgünüm. Bunu kamuoyu önünde çok net bir şekilde söylüyorum çünkü bu oyun için; sadece Arsenal için değil. Bunun bu seviyede yaşanmaması gerekir."