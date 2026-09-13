AFP
Çeviri:
Mikel Arteta, David Raya'nın Sunderland karşılaşmasında penaltı kurtarmasına rağmen Arsenal'ın galibiyetinin ardından "kabul edilemez" hakem yönetimine öfke kustu
Arsenal galibiyet serisini uzattı
Arsenal, cumartesi günü Stadium of Light'ta dirençli bir Sunderland takımını 2-0 mağlup ederek sezona yaptığı kusursuz başlangıcı sürdürdü. Raya, ikinci yarıda oyuna giren Guimaraes'in kulüpteki gol hesabını 20 metreden attığı harika falsolu vuruşla açmasından sadece 121 saniye önce Enzo Le Fee'nin penaltısında kahramanca bir kurtarış yaptı. Saka ise Reinildo Mandava'nın gördüğü ikinci sarı kartın ardından uzatma dakikalarında penaltıdan skoru belirledi.
- AFP
Arteta penaltı kararını sert sözlerle eleştirdi
Takımının tüm kulvarlardaki galibiyet serisini altı maça çıkardığını görmesine rağmen Arteta, Ezri Konsa'nın Dan Ballard ile yaşadığı ikili mücadelede hakem John Brooks'un penaltı kararı vermesine öfkelendi. Maçın ardından hakem yönetimini eleştiren İspanyol teknik adam, TNT Sports'a şunları söyledi: "Onlar [hakemler] maçın seyrini değiştirebilirdi. Biliyorsunuz."
Sunderland'in kazandığı penaltıyı kastedip kastetmediği sorulduğunda Arteta şunları ekledi: "Evet. Yüzde 100. Bu seviyede kabul edilemez. Kabul edilemez. Bu, bir sezonun gidişatını değiştirebilir. Kabul edilemez. Emin olmak için onu 10 kez izledim. Böyle bir şey olamaz. 27 ya da 28 yıldır futbolun içindeyim. Hiçbir şekilde, hiçbir maçta, hiçbir bağlamda, hiçbir ligde bu bir penaltı değil. Bir açıdan çok memnunum ama diğer açıdan çok endişeliyim."
Taktisyen daha fazla koruma talep ediyor
Raya'nın 12 yarddan yaptığı müthiş kurtarış, Arsenal'ın kalesini gole kapatmasını sağladı ve onu bu sezon şu ana kadar Premier League'de penaltı kurtaran tek kaleci yaptı. VAR kullanımı ve genel hakem standardı konusunda derin endişelerini dile getiren Arteta, BBC Match of the Day'e şunları söyledi: "Şaşırdınız mı? Hayır mı? Tamam.
"Rakibin yaptığı bir judo yuvarlanışı. Ezri hiçbir şey yapmıyor. Sadece izleyin. Elimizde çok sayıda kamera ve VAR var; oyunu korumak için sorumluluk almamız gerekiyor. Oyun korunmadı ve bu bize maça ve momentuma mal olabilirdi ki bu gerçekten, gerçekten çok ciddi bir şey.
"David'in kurtarışına, takımın verdiği tepkiye, her şeye karşı koyuş şeklimize bayıldım ama bunun asla yaşanmaması gerekir; bu adil değil ve bu açıdan üzgünüm, çok üzgünüm. Bunu kamuoyu önünde çok net bir şekilde söylüyorum çünkü bu oyun için; sadece Arsenal için değil. Bunun bu seviyede yaşanmaması gerekir."
- AFP
Hafta ortasında her iki takımı da zorlu sınavlar bekliyor
Şu anda 14. sırada sürünen Sunderland, hafta ortasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a karşı oynayacağı Avrupa Ligi açılış maçı öncesinde hızla toparlanmak zorunda. Bu arada Arteta'nın ekibi, Carabao Cup üçüncü turunda Ipswich Town deplasmanına giderken kusursuz galibiyet ivmesini kupa maçlarına da taşımaya çalışacak. İspanyol teknik adam, yoğun fikstür takvimi sırasında oyuncularının soğukkanlılığını korumasını ve hakem tartışmalarının onları raydan çıkarmasına izin vermemesini sağlamalı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun