Arteta, Messi'nin çarpıcı öngörüsünün ardından Arsenal'ın genç yeteneği Dowman'a tam destek verdi. Inter Miami'nin yıldızı, kısa süre önce Adidas'ın bir tanıtım kampanyasında yer aldı ve gelecekte büyük başarılara imza atacağına inandığı on genç futbolcuyu öne çıkardı. Dowman da bu seçkin listeye girerek Avrupa futbolunun en heyecan verici gelecek vadeden oyuncularından biri olarak ününü pekiştirdi.

Arsenal Teknik Direktörü'ne, 16 yaşındaki oyuncunun böylesine önemli bir isim tarafından takdir edilmesi hakkındaki görüşleri soruldu. Arteta gülümseyerek, “Tüm zamanların en iyi futbolcusu Messi bunu söylüyorsa,” dedi. Evening Standard'ın aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: “Bence onun gözlem yeteneği herkesten daha iyi. Umarım haklıdır.”