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Girona FC v Arsenal FC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Donny Afroni
Çeviri:

Mikel Arteta'dan Lionel Messi'nin Arsenal'in genç yeteneği Max Dowman'ı geleceğin en iyi 10 yıldızı arasında göstermesine yanıt

M. Arteta
M. Dowman
Arsenal
Premier Lig

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Lionel Messi'den büyük övgü alan genç yetenek Max Dowman'dan çok şey bekliyor. Efsanevi Arjantinli, kısa süre önce Arsenal'in genç oyuncusunu günümüz futbolunun en gelecek vadeden 10 genç oyuncusundan biri olarak seçti.

  • Arteta, Messi'nin desteğine yanıt verdi

    Arteta, Messi'nin çarpıcı öngörüsünün ardından Arsenal'ın genç yeteneği Dowman'a tam destek verdi. Inter Miami'nin yıldızı, kısa süre önce Adidas'ın bir tanıtım kampanyasında yer aldı ve gelecekte büyük başarılara imza atacağına inandığı on genç futbolcuyu öne çıkardı. Dowman da bu seçkin listeye girerek Avrupa futbolunun en heyecan verici gelecek vadeden oyuncularından biri olarak ününü pekiştirdi.

    Arsenal Teknik Direktörü'ne, 16 yaşındaki oyuncunun böylesine önemli bir isim tarafından takdir edilmesi hakkındaki görüşleri soruldu. Arteta gülümseyerek, “Tüm zamanların en iyi futbolcusu Messi bunu söylüyorsa,” dedi. Evening Standard'ın aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: “Bence onun gözlem yeteneği herkesten daha iyi. Umarım haklıdır.”

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    Özel yetenek ve eşsiz kabiliyet

    Arteta, Messi çapında bir oyuncunun ilgisini çekmesinin, genç futbolcunun Hale End akademisinde verdiği emeğin bir göstergesi olduğuna inanıyor. Teknik direktör, artan ilginin oyuncunun gelişimini sekteye uğratmamasını istiyor. Yine de Dowman'ın yaşındaki bir oyuncunun böyle bir övgü almasının nadir olduğunu kabul ediyor. Arteta'ya, Messi'nin Londra doğumlu orta saha oyuncusunu özellikle öne çıkarmasına hangi özelliklerinin yol açmış olabileceği soruldu. “Onda özel bir şey olması,” yanıtını verdi.

    Teknik direktör, oyuncunun kendisinden birkaç yaş büyük futbolculardan bile ayrılmasını sağlayan teknik özelliklere sahip olduğunu düşünüyor. İspanyol teknik adam, “Forma giydiği az sayıdaki maçta şimdiden olağanüstü işler yaptı. Özel bir yeteneğe sahip biri. Onu izlemek keyif veriyor. Hareketleri, topa dokunuşu, sahadaki duruşu bambaşka. Onu eşsiz kılan da bu,” diye ekledi.

  • Arsenal'da rekor kıran yükseliş

    Dowman, son 12 ayda Kuzey Londra’da altyapı kademelerinde hızla yükseldi. Asıl çıkışını, henüz 15 yaşındayken ilk resmî maçına çıktığı geçen sezon yaptı. Önce Şampiyonlar Ligi maçında forma giyen en genç oyuncu, ardından Premier League tarihinin en genç golcüsü olarak rekorlar kırdı.

    Dowman’ın gelişimi bu sezon da hız kesmedi. Arsenal’in kısa süre önce Carabao Cup’ta Ipswich Town’ı mağlup ettiği maçta iki gol atarak bitiriciliğini gösterdi ve galibiyette önemli rol oynadı.

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  • Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Şampiyonlar Ligi hazırlıkları

    Arsenal, salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile karşılaşmaya hazırlanırken genç oyuncunun maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Avrupa'daki ivmesini sürdürmek isteyen Arsenal için Dowman, Arteta'nın yedekten oyuna alabileceği ciddi bir seçenek. Arteta, genç yıldızları antrenmanlarda gereken soğukkanlılığı gösterdiğinde baskının yüksek olduğu maçlarda onlara güvenmeye hazır olduğunu ortaya koydu.

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