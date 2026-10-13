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Mikel Arteta'dan Lionel Messi'nin Arsenal'in genç yeteneği Max Dowman'ı geleceğin en iyi 10 yıldızı arasında göstermesine yanıt
Arteta, Messi'nin desteğine yanıt verdi
Arteta, Messi'nin çarpıcı öngörüsünün ardından Arsenal'ın genç yeteneği Dowman'a tam destek verdi. Inter Miami'nin yıldızı, kısa süre önce Adidas'ın bir tanıtım kampanyasında yer aldı ve gelecekte büyük başarılara imza atacağına inandığı on genç futbolcuyu öne çıkardı. Dowman da bu seçkin listeye girerek Avrupa futbolunun en heyecan verici gelecek vadeden oyuncularından biri olarak ününü pekiştirdi.
Arsenal Teknik Direktörü'ne, 16 yaşındaki oyuncunun böylesine önemli bir isim tarafından takdir edilmesi hakkındaki görüşleri soruldu. Arteta gülümseyerek, “Tüm zamanların en iyi futbolcusu Messi bunu söylüyorsa,” dedi. Evening Standard'ın aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: “Bence onun gözlem yeteneği herkesten daha iyi. Umarım haklıdır.”
- Getty Images Sport
Özel yetenek ve eşsiz kabiliyet
Arteta, Messi çapında bir oyuncunun ilgisini çekmesinin, genç futbolcunun Hale End akademisinde verdiği emeğin bir göstergesi olduğuna inanıyor. Teknik direktör, artan ilginin oyuncunun gelişimini sekteye uğratmamasını istiyor. Yine de Dowman'ın yaşındaki bir oyuncunun böyle bir övgü almasının nadir olduğunu kabul ediyor. Arteta'ya, Messi'nin Londra doğumlu orta saha oyuncusunu özellikle öne çıkarmasına hangi özelliklerinin yol açmış olabileceği soruldu. “Onda özel bir şey olması,” yanıtını verdi.
Teknik direktör, oyuncunun kendisinden birkaç yaş büyük futbolculardan bile ayrılmasını sağlayan teknik özelliklere sahip olduğunu düşünüyor. İspanyol teknik adam, “Forma giydiği az sayıdaki maçta şimdiden olağanüstü işler yaptı. Özel bir yeteneğe sahip biri. Onu izlemek keyif veriyor. Hareketleri, topa dokunuşu, sahadaki duruşu bambaşka. Onu eşsiz kılan da bu,” diye ekledi.
Arsenal'da rekor kıran yükseliş
Dowman, son 12 ayda Kuzey Londra’da altyapı kademelerinde hızla yükseldi. Asıl çıkışını, henüz 15 yaşındayken ilk resmî maçına çıktığı geçen sezon yaptı. Önce Şampiyonlar Ligi maçında forma giyen en genç oyuncu, ardından Premier League tarihinin en genç golcüsü olarak rekorlar kırdı.
Dowman’ın gelişimi bu sezon da hız kesmedi. Arsenal’in kısa süre önce Carabao Cup’ta Ipswich Town’ı mağlup ettiği maçta iki gol atarak bitiriciliğini gösterdi ve galibiyette önemli rol oynadı.
- Getty Images Sport
Şampiyonlar Ligi hazırlıkları
Arsenal, salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile karşılaşmaya hazırlanırken genç oyuncunun maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Avrupa'daki ivmesini sürdürmek isteyen Arsenal için Dowman, Arteta'nın yedekten oyuna alabileceği ciddi bir seçenek. Arteta, genç yıldızları antrenmanlarda gereken soğukkanlılığı gösterdiğinde baskının yüksek olduğu maçlarda onlara güvenmeye hazır olduğunu ortaya koydu.
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