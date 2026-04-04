Mikel Arteta, Carabao Kupası finalinde Manchester City'ye karşı alınan "zehirli top" mağlubiyetinin "önümüzdeki 30 yıl boyunca" acı vereceğini kabul ediyor
Wembley'de kaçırılan fırsat
Gunners’ın tarihi dörtlü kupayı kazanma hayalleri, geçen ay Nico O’Reilly’nin ikinci yarıda attığı iki golle Manchester City’nin Carabao Kupası’nı kazanmasıyla suya düştü. Arsenal’in Premier Lig’in zirvesinde gösterdiği güçlü performansa rağmen, Pep Guardiola’nın takımı Wembley’deki final maçında çok etkili oldu. Bu yenilgi, kuzey Londra kulübünde silinmez bir iz bıraktı ve Arteta, milli maç arası boyunca bu sonucu sindirmeye çalıştı ve takımına, hayal kırıklığını sezonun son düzlüğü için motivasyona dönüştürmelerini söyledi.
"30 yıl boyunca acı çekecek"
İspanyol teknik adam, bu yenilginin anısının gelişmekte olan takımı için kalıcı bir ders olması gerektiğini vurguladı. Büyük bir final maçını kaybetmenin acısının, gelecekteki başarılar için gerekli bir itici güç olduğuna inanıyor.
The Guardian'ın aktardığına göre Arteta, "İlk etapta, sanki karnınızda bir zehir topu varmış gibi hissedersiniz" dedi. "Bunu mümkün olduğunca çabuk atmanız gerekir. Bunu kendimi ve takımı daha iyi hale getirmek için nasıl kullanabilirim?"
"Bence orada olması gereken bir kısım var ve bunun önümüzdeki 30 yıl içinde kaybolacağını sanmıyorum. Çünkü Wembley'de bir final kazanma fırsatınız olduğunda, bunu başarmak zorundasınız. Yani bu orada kalmalı. Ve bu, önümüzdeki birkaç hafta, birkaç ay, birkaç yıl içinde kim olacağınızın bir parçası. Bundan ders alın ve olanları hatırlayarak o ateşin hala içinizde yandığından emin olun."
Fitness ile ilgili endişeler
Arsenal, birkaç sakatlık sorunuyla uğraşıyor; Arteta, Declan Rice’ın sadece yüzde 70 formda olduğunu doğruladı. Piero Hincapie ve Noni Madueke, Southampton ile oynanacak FA Cup altıncı tur maçında forma giyemeyecek olsa da, Martin Odegaard ve Jurrien Timber’ın sahaya çıkabileceği umuluyor.
Arteta, son iki hafta içinde milli takım görevinden çekilen çok sayıda Arsenal oyuncusuna yönelik eleştirilere de değindi. O şöyle dedi: "Bence bu, hikayenin bir parçası. Ama bunu anlıyorum."
"Umarım geçmişte milli takımdan birçok oyuncumuz sakatlandığında da durum aynıydı. Aynı vurgu vardı. Çünkü o zaman bu adil bir yorum olur. Yani sorun yok. Yarın kimlerin oynayabileceğini görelim, belki de bu hikayeyi değiştirmemiz gerekecek."
Şimdi ne olacak?
Arsenal, Carabao Kupası finalindeki yenilgisinin ardından FA Kupası çeyrek finallerinde toparlanmaya çalışacak. Ardından ise dikkatlerini Şampiyonlar Ligi’ne çevirecekler; Arteta’nın takımı Lizbon’da Sporting CP ile karşı karşıya gelecek.