Mikel Arteta, Carabao Kupası finalinde Manchester City'ye karşı alınan "zehirli top" mağlubiyetinin "önümüzdeki 30 yıl boyunca" acı vereceğini kabul ediyor

İspanyol teknik adam, bu yenilginin anısının gelişmekte olan takımı için kalıcı bir ders olması gerektiğini vurguladı. Büyük bir final maçını kaybetmenin acısının, gelecekteki başarılar için gerekli bir itici güç olduğuna inanıyor.

The Guardian'ın aktardığına göre Arteta, "İlk etapta, sanki karnınızda bir zehir topu varmış gibi hissedersiniz" dedi. "Bunu mümkün olduğunca çabuk atmanız gerekir. Bunu kendimi ve takımı daha iyi hale getirmek için nasıl kullanabilirim?"

"Bence orada olması gereken bir kısım var ve bunun önümüzdeki 30 yıl içinde kaybolacağını sanmıyorum. Çünkü Wembley'de bir final kazanma fırsatınız olduğunda, bunu başarmak zorundasınız. Yani bu orada kalmalı. Ve bu, önümüzdeki birkaç hafta, birkaç ay, birkaç yıl içinde kim olacağınızın bir parçası. Bundan ders alın ve olanları hatırlayarak o ateşin hala içinizde yandığından emin olun."