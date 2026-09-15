Getty Images Sport
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Mikel Arteta, Carabao Cup maçı öncesi Arsenal'ın genç yeteneği Max Dowman'a meydan okudu
Dowman anını bekliyor
Dowman için Carabao Cup’ın önemli bir kişisel anlamı var. Geçen sezon bu turnuvada, dördüncü turda Brighton’a karşı alınan 2-0’lık galibiyette Arsenal formasıyla ilk 11’de başlama şansı bulmuştu. Hızlı yükselişine rağmen 16 yaşındaki oyuncu, bu sezon Napoli ile oynamak için İtalya’ya yapılan son deplasman da dahil olmak üzere dört kez kulübede yer almasına karşın süre alamadı. Taraftarlar yaratıcı orta sahayı yeniden sahada görmek için sabırsızlansa da Arteta, çok erken tükenmemesini ve yükselişini sürdürmesini sağlamak için iş yükünü dikkatle yönetiyor.
Arsenal orta sahasındaki forma rekabeti hiç olmadığı kadar sert; özellikle de Noni Madueke ve Eberechi Eze gibi isimlerin hücum seçeneklerini güçlendirmesiyle. Carabao Cup, Dowman’ın üst düzey yıldızlar arasında daha düzenli şekilde yer almayı hak ettiğini kanıtlaması için kritik bir fırsat sunuyor.
- Getty Images Sport
Arteta, genç yıldız adayından daha fazlasını istiyor
Arteta, Dowman'a ilk takım fırsatlarının altın tepside sunulmayacağını açıkça belirtti. Geçen sezon bir Premier League maçına ilk 11'de başlayan en genç oyuncu olan orta saha için oluşan büyük heyecana rağmen İspanyol teknik adam, süre almanın antrenman sahasındaki performans ve çalışma karşılığında hak edilmesi gerektiğinde ısrarcı. Arsenal şu sıralar oldukça zorlu bir fikstürden geçiyor ve Portman Road deplasmanı için rotasyon beklenirken Arteta, kadrosundaki genç oyuncular için yüksek standardı koruyor.
Arsenal menajeri, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Max şansını bulacak" dedi. "Sürelerini alacak ve bunu herkes gibi hak etmek zorunda olacak. Elimizdeki yeteneği biliyoruz, oradaki oyuncuları biliyoruz ve ona yardımcı olmamız, gelişimini sürdürmesini ve takıma katkı vermesini sağlayacak bir yol bulmamız gerekiyor."
Dur durak bilmeyen fikstür maratonunda yol almak
Ipswich'e karşı oynanacak Carabao Cup maçı, Premier League ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yüksek tempolu karşılaşmaların ardından Arsenal'ın kısa süre içinde mücadele edeceği üçüncü farklı organizasyonu temsil ediyor. Chelsea karşısında zorlu bir galibiyet alan Kuzey Londra ekibi, Avrupa'daki kritik randevu için Napoli'ye gitti ve ardından Sunderland karşısında üç puanı aldı. Deplasmandaki bu aralıksız maç trafiği kadronun derinliğini test etti, ancak Arteta oyuncularının zihinsel dayanıklılığının onları Suffolk'taki bir sonraki sınavdan da çıkaracağına inanıyor.
Arteta, "Oyuncuların gözlerinin içine bakacağız ve onlar da oynamak istediklerini söyleyecek, 'Bir maç kazanmak istiyorum ve gelişmek istiyorum' diyecekler" dedi. Teknik adam, kadrosunun olumlu sonuçların ardından bile sürekli gelişmenin yollarını aradığını belirtti. "Onlar [Sunderland] maçını değerlendirecek ve daha fazlasını isteyecekler çünkü çocukları tanıyorum" diye ekledi.
- Getty Images Sport
Arsenal için çok büyük bir hafta
Arsenal'ın kilit oyuncusu Bukayo Saka da takımın bu yoğun dönemde karşı karşıya olduğu zorluklara değindi. İngiltere milli oyuncusu, sürekli seyahat etmenin ve yüksek tempolu maçların grup üzerinde yaratabileceği fiziksel yüke vurgu yaptı. Kadro, Napoli, Sunderland ve şimdi de Ipswich deplasmanları arasında toparlanmak için çok az zaman buldu, ancak sezonun yenilgisiz başlangıcını sürdürmeyi hedeflerken kamp içindeki moral seviyesi son derece yüksek kalıyor.
"Bizim için çok büyük bir haftaydı," dedi Saka. "Çok fazla seyahat ettik. İnsanlar perde arkasında işlerin nasıl olduğunu anlamıyor ama bunu nasıl yönettiğimizden gerçekten çok memnunum. Bu bizim için harika, bu yüzden takıma, personele, hepimize teşekkür etmek lazım. Devam etmemiz gerekiyor, bu tempo durmuyor."
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