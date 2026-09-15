Dowman için Carabao Cup’ın önemli bir kişisel anlamı var. Geçen sezon bu turnuvada, dördüncü turda Brighton’a karşı alınan 2-0’lık galibiyette Arsenal formasıyla ilk 11’de başlama şansı bulmuştu. Hızlı yükselişine rağmen 16 yaşındaki oyuncu, bu sezon Napoli ile oynamak için İtalya’ya yapılan son deplasman da dahil olmak üzere dört kez kulübede yer almasına karşın süre alamadı. Taraftarlar yaratıcı orta sahayı yeniden sahada görmek için sabırsızlansa da Arteta, çok erken tükenmemesini ve yükselişini sürdürmesini sağlamak için iş yükünü dikkatle yönetiyor.

Arsenal orta sahasındaki forma rekabeti hiç olmadığı kadar sert; özellikle de Noni Madueke ve Eberechi Eze gibi isimlerin hücum seçeneklerini güçlendirmesiyle. Carabao Cup, Dowman’ın üst düzey yıldızlar arasında daha düzenli şekilde yer almayı hak ettiğini kanıtlaması için kritik bir fırsat sunuyor.