Getty Images Sport
Çeviri:
Mikel Arteta, Brighton yenilgisinin ardından Premier League şampiyonluk unvanını koruma yolunda ağır darbe alan Arsenal yıldızlarına "saygısızca" tavırları nedeniyle öfkelendi
Alışılmadık hatalar Arsenal'a pahalıya mal oldu
Arsenal'ın sezona yaptığı kusursuz başlangıç, cumartesi günü güney kıyısında alınan kötü 3-0'lık yenilgiyle sert şekilde sona erdi. Pascal Gross, Charalampos Kostoulas ve Chema Andres'in golleri, son şampiyon Brighton'a Arsenal karşısında hak edilmiş bir galibiyet getirdi. Bu karşılaşma öncesinde deplasman ekibi, tüm kulvarlarda oynadığı ilk yedi maçı kazanmıştı.
Ancak Arsenal kendi sonunu kendi hazırladı ve art arda yapılan özensiz bireysel hatalar nedeniyle defalarca cezalandırıldı. Kaleci David Raya'nın kötü pas dağıtımı gergin bir hava yaratırken, Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes ve Ezri Konsa'nın savunmadaki hataları sonunda ev sahibine golleri hediye etti.
- Getty Images Sport
Arteta temel ilkelerin eksikliğinden yakındı
Arteta, takımının sahaya yeterince odaklanmamasına çok öfkeliydi ve basit görevleri yerine getiremediklerini işaret etti. Gazetecilere şöyle konuştu: "Son derece hayal kırıklığı yaşıyorum ama her şeyden önce Brighton'ı galibiyetinden dolayı tebrik etmeliyiz. Bunu hak ettiler. Daha iyi takım onlardı."
Arsenal menajeri, takımının Brighton'ın direkt oyunuyla başa çıkamadığını vurguladı. Şöyle ekledi: "Bizim açımızdan futbolda, özellikle Premier League'de, yerine getirmeniz gereken bazı temel şeyler vardır ve biz bunların çok uzağındaydık. [Onların] ilk ikili mücadeleyi ya da seken topu kazanması, özellikle de ne kadar direkt oynadıkları düşünüldüğünde, maçı bizim için gerçekten çok zor bir noktaya taşıdı."
Teknik aksaklıkları daha da açan Arteta, topa sahip olduklarında kadrosunun alışılmış oyun stilini terk ettiğini söyledi. Şöyle açıkladı: "Topu yeniden kazandığımızda yaptığımız teknik hataların sayısı... ve bu adam adama durumlarından çıkmak için uymanız gereken hiçbir oyun prensibine saygı göstermedik; bu da bizi sürekli savunmada kalmaya zorladı, bu yüzden oyunu kontrol etmek çok zordu."
Brighton'ın dev avcılığı serisi sürüyor
Bu sonuç, Brighton adına son dönemdeki dikkat çekici bir trendin devamı oldu. Üst üste üçüncü sezonda, son Premier League şampiyonunu kendi sahasında yenmeyi başardılar; daha önce 2024-25'te Manchester City'yi ve 2025-26'da Liverpool'u mağlup etmişlerdi.
Arteta, maç öncesinde bu özel tehdidi kabul etti ancak takımının ilk düdükten itibaren rakibinin yoğunluğuna karşılık veremediğini itiraf etti. Şöyle konuştu: "Bugün işin ne kadar zor olacağını biliyorduk. Konuştuğumuz ilk şey, ilk bölümle [maçın] ilgiliydi. O ilk bölümden galip çıkmazsanız, maça hükmetmeniz ve kazanma ihtimalinizin olması son derece zor olur. Ama bu onların hakkı. Bize kıyasla başka bir üstünlükleri vardı."
- Mark Pain
Manchester City kontrolü ele geçirmeye hazırlanıyor
Bu yenilgi, Arsenal'ı lig tablosunda ikinci sırada bırakarak Manchester City'nin şampiyonluk yarışında kontrolü ele almasının önünü açtı. City şu anda zirvede yer alıyor ve 20 Eylül Pazar günü Sunderland'ı konuk ettiğinde Arsenal ile arasındaki farkı üç puana çıkarabilir.
Arteta artık uzayan milli maç arasını takımının savunmadaki bariz zaaflarını gidermek için kullanmak zorunda. Arsenal, 10 Ekim'de formda Leeds United'ı sahasında ağırladığında toparlanıp ligdeki ivmesini yeniden yakalamaya çalışacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun