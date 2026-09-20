Arteta, takımının sahaya yeterince odaklanmamasına çok öfkeliydi ve basit görevleri yerine getiremediklerini işaret etti. Gazetecilere şöyle konuştu: "Son derece hayal kırıklığı yaşıyorum ama her şeyden önce Brighton'ı galibiyetinden dolayı tebrik etmeliyiz. Bunu hak ettiler. Daha iyi takım onlardı."

Arsenal menajeri, takımının Brighton'ın direkt oyunuyla başa çıkamadığını vurguladı. Şöyle ekledi: "Bizim açımızdan futbolda, özellikle Premier League'de, yerine getirmeniz gereken bazı temel şeyler vardır ve biz bunların çok uzağındaydık. [Onların] ilk ikili mücadeleyi ya da seken topu kazanması, özellikle de ne kadar direkt oynadıkları düşünüldüğünde, maçı bizim için gerçekten çok zor bir noktaya taşıdı."

Teknik aksaklıkları daha da açan Arteta, topa sahip olduklarında kadrosunun alışılmış oyun stilini terk ettiğini söyledi. Şöyle açıkladı: "Topu yeniden kazandığımızda yaptığımız teknik hataların sayısı... ve bu adam adama durumlarından çıkmak için uymanız gereken hiçbir oyun prensibine saygı göstermedik; bu da bizi sürekli savunmada kalmaya zorladı, bu yüzden oyunu kontrol etmek çok zordu."



