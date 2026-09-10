Getty Images Sport
Çeviri:
Mikel Arteta, Avrupa'da mükemmel başlangıca rağmen Napoli'ye karşı Şampiyonlar Ligi galibiyeti sırasında Arsenal'in üç yıldızına öfkeden çılgına dönmüş halde yakalandı
Arsenal, Napoli'de rahat bir galibiyet aldı
Arsenal, 2026-27 sezonuna kusursuz başlangıcını Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi 1-0 mağlup ederek sürdürdü. Martin Odegaard, 75. dakikada attığı kritik golle üç puanı getirdi ve İtalya'da deplasman ekibinin etkili oyununun ardından kilidi sonunda açtı.
Arsenal, karşılaşma boyunca çok sayıda fırsat yarattı ancak üstünlüğünü skora yansıtmakta, kaptanının devreye girmesine kadar zorlandı. Bu galibiyetle Arsenal, bu sezon çıktığı ilk beş maçın tamamını kazanmış oldu ve Avrupa'da gerçek bir şampiyonluk adayı olduğunu ortaya koydu.
- Getty Images Sport
Arteta, kaçan fırsatlara tepki gösterdi
Olumlu sonuca rağmen Arteta, Arsenal'ın hücum bölgesindeki genel savurganlığından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Teknik adam, takımının inatçı bir Napoli savunmasına karşı ürettiği net fırsatların fazlalığı göz önüne alındığında, maçı çok daha önce rahat şekilde koparması gerektiğine inanıyordu.
"Üç puanı tamamen hak ettik," diyen Arteta, maçın ardından TNT Sports'a konuştu. "Performans muhtemelen sonucu yansıtmıyor, takım harikaydı. Onların direncini kırmak için birçok anda kalite gösterdik ve bu üzücüydü çünkü çok sayıda büyük fırsatı kaçırdık."
Arteta şöyle devam etti: "Başka herhangi bir günde sonuç farklı olurdu. Yarattığımız fırsat sayısı nedeniyle bunu farklı bir şekilde yapmalıydık ama sonunda galibiyeti aldık."
Teknik direktör, hücum üçlüsüne öfkelenerek ayrıldı
Arteta, takımın ortaya koyduğu ortak performanstan gözle görülür şekilde memnun olsa da, maçın son bölümünde ruh hâli dramatik biçimde değişti. İspanyol teknik adam, Napoli'nin tehlikeli bir kontra atağında Havertz, Madueke ve Tzolis'in geriye koşmamasının ardından kenarda öfkeyle tepki verirken görüntülendi.
TNT Sports'un yardımcı yorumcusu Lucy Ward'a göre Arsenal menajeri, hücum üçlüsünün savunmaya ağır ağır dönmesi üzerine "tam anlamıyla çılgına dönmüştü". Ward şu ifadeleri kullandı: "Mikel Arteta, Havertz, Madueke ve Tzolis'in o ataktan sonra geri dönmemesine kenarda tam anlamıyla çılgına dönmüştü."
- AFP
Odak yerel mücadelelere çevriliyor
Arsenal, son bölümde yaşanan korku dolu anları atlatarak hayati önem taşıyan bir gol yememe başarısı elde etti ve galibiyeti aldı. Takım şimdi bu hafta sonu Premier League maçında Sunderland'in sahasına gideceği karşılaşmada bu galibiyet ivmesini sürdürmekte kararlı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun