Olumlu sonuca rağmen Arteta, Arsenal'ın hücum bölgesindeki genel savurganlığından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Teknik adam, takımının inatçı bir Napoli savunmasına karşı ürettiği net fırsatların fazlalığı göz önüne alındığında, maçı çok daha önce rahat şekilde koparması gerektiğine inanıyordu.

"Üç puanı tamamen hak ettik," diyen Arteta, maçın ardından TNT Sports'a konuştu. "Performans muhtemelen sonucu yansıtmıyor, takım harikaydı. Onların direncini kırmak için birçok anda kalite gösterdik ve bu üzücüydü çünkü çok sayıda büyük fırsatı kaçırdık."

Arteta şöyle devam etti: "Başka herhangi bir günde sonuç farklı olurdu. Yarattığımız fırsat sayısı nedeniyle bunu farklı bir şekilde yapmalıydık ama sonunda galibiyeti aldık."