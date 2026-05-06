Arsenal, Diego Simeone’nin takımına karşı toplamda 2-1’lik zorlu bir galibiyetle 20 yıllık bekleyişin ardından Avrupa’nın en prestijli turnuvasına geri dönmeyi başardı. İkinci maçtaki galibiyetin ardından Arteta, Emirates Stadyumu’nda maçı belirleyen anı yaratan İngiltere milli takım oyuncusu Saka’yı hemen övdü. Hale End yetişen oyuncu, savunmadaki bir hatayı değerlendirerek seriyi sonuçlandırarak, neden modern Arsenal döneminin simgesi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Arteta, Amazon Prime'a verdiği demeçte, "Bu golü atacak kişinin çok özel biri olması gerekiyordu ve o, benim, oyuncularımın ve bu kulüple bağlantılı herkesin gözünde kesinlikle çok özel biri" dedi. "O golü atacak biri olacaksa, muhtemelen o olmalıydı."