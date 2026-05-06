Mikel Arteta, Atletico Madrid'i Şampiyonlar Ligi'nden eledikten sonra Arsenal kadrosundaki oyunculara özür dilediğini açıklarken, maçı kazandıran 'çok özel' isim Bukayo Saka'yı ve 'olağanüstü' Viktor Gyokeres'i övdü
Arteta, maçı kazandıran Saka'yı övdü
Arsenal, Diego Simeone’nin takımına karşı toplamda 2-1’lik zorlu bir galibiyetle 20 yıllık bekleyişin ardından Avrupa’nın en prestijli turnuvasına geri dönmeyi başardı. İkinci maçtaki galibiyetin ardından Arteta, Emirates Stadyumu’nda maçı belirleyen anı yaratan İngiltere milli takım oyuncusu Saka’yı hemen övdü. Hale End yetişen oyuncu, savunmadaki bir hatayı değerlendirerek seriyi sonuçlandırarak, neden modern Arsenal döneminin simgesi olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Arteta, Amazon Prime'a verdiği demeçte, "Bu golü atacak kişinin çok özel biri olması gerekiyordu ve o, benim, oyuncularımın ve bu kulüple bağlantılı herkesin gözünde kesinlikle çok özel biri" dedi. "O golü atacak biri olacaksa, muhtemelen o olmalıydı."
Yedek oyunculara duygusal bir özür
Saha içindeki coşku doruk noktasına ulaşmışken, Arteta maç başlamadan önce almak zorunda kaldığı zorlu taktiksel kararları açıkladı. İspanyol teknik adam, ilk 11’de yer vermediği oyunculara karşı derin bir sorumluluk duygusu hissettiğini itiraf etti; bu durum, günün erken saatlerinde takımın kaldığı otelde duygusal bir konuşmaya yol açtı.
"Bazı kararları vermek çok zordu ve oyuncular için çok üzülüyorum," diye ekledi Arsenal teknik direktörü. "Genel olarak ne kadar iyi insanlar olduklarını biliyorum. Bazıları ile bu öğleden sonra konuştum, özür diledim ve 'Aynı kadroyla oynayacağım' dedim. Hemen verdikleri tepki 'Patron, ihtiyacın olduğunda buradayım' oldu ve bana sarıldılar." Bu birliktelik, tarihi bir çifte kupayı kovalayan Arsenal'in sezonunun en önemli özelliği oldu.
Gyokeres, 'olağanüstü' savunma lideri
Saka galibiyet golüyle manşetlere taşınsa da, Gyokeres sahanın en önündeki yorulmak bilmeyen performansı ile büyük övgüler topladı. Genellikle golcü yeteneği ile övülen İsveçli forvet, teknik direktörü tarafından, fiziksel gücü yüksek bir Atletico karşısında Arsenal’in düzenini korumasına olanak sağlayan “kirli işleri” nedeniyle öne çıkarıldı.
Arteta, "O muazzamdı" dedi. "Topa her dokunduğunda seyircinin tepkisini görebilirsiniz. Çalışma temposu ve takıma kattıkları inanılmaz. Gyokeres'ten bahsettiğinizde, top bizde olmadığında takımın havasını, ritmini ve alışkanlıklarını belirleyen ilk kişi odur ve bu bir takım çalışmasıdır."
Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de çifte zafer hedefliyor
Premier Lig şampiyonluk yarışı ve Avrupa kupalarında gösterdiği performansla başarıyı elinde tutan Arteta, çifte zaferin peşinde koşmanın getirdiği zorlu göremi kucaklıyor. Gunners'ın savunma sağlamlığı bu sezonki başarılarının bel kemiği oldu ve "maçı hücum kazanır ama şampiyonluğu savunma kazanır" şeklindeki eski atasözü sorulduğunda, teknik direktör basitçe şöyle cevap verdi: "O zaman haydi gidelim." Artık ölümsüzlüğe sadece bir maç uzaklıkta olan kuzey Londra ekibi, finalde Bayern Münih veya Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.