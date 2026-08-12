AFP
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Mikel Arteta, Aston Villa'nın büyük bonservis beklentisine rağmen Arsenal'ı Ezri Konsa'ya olan ilgisini yeniden canlandırmaya çağırdı
Transfer ilgisinin yeniden alevlenmesi
Arsenal, bu yaz daha önce yaptığı teklifin reddedilmesinin ardından Konsa için transfer ilgisini yeniden alevlendirdi. BBC'ye göre kulüp, 28 yaşındaki oyuncu için yalnızca 30 milyon sterlin teklif etti ve Aston Villa bu rakamı hemen geri çevirdi.
Midlands ekibi, Avrupa Ligi zaferinde kilit rol oynayan ve İngiltere'nin Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesine yardımcı olan oyuncu için bunun iki katını istiyor.
Değerleme arasındaki büyük farka rağmen Mikel Arteta, çok yönlü savunmacıyı Emirates Stadyumu'na getirmekte kararlı. Arsenal, ilk teklifini önemli ölçüde artırması gerekeceğini kabul ediyor, ancak nihai karar oyuncunun yakın geleceği üzerinde tam kontrole sahip olan Aston Villa'ya bağlı.
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Savunmadaki kriz, transfer piyasasında adım atılmasını zorunlu kılıyor
Konsa için yeniden başlatılan hamlenin arkasındaki doğrudan neden, William Saliba'nın milli takımında oynarken yaşadığı sakatlık. Saliba'nın önemli bir süre sahalardan uzak kalma ihtimali varken, Arsenal'ın birincil stoper ikilisinin arkasında üst düzey derinliği bulunmuyor. Kulüp bu transfer döneminde Bruno Guimaraes ve Christos Tzolis'i başarıyla kadrosuna katmış olsa da savunmaya henüz büyük bir takviye yapılmadı.
Konstantinos Mavropanos ve Jacobo Ramon gibi alternatif hedefler değerlendirilse de öncelik hâlâ Konsa. Haberlere göre savunmacı Villa Park'tan ayrılmaya sıcak bakıyor, ancak ayrılık için aktif şekilde bastırmıyor. Dünya Kupası'ndaki eforunun ardından şu anda uzatılmış tatilde olan Konsa, yakın dönemdeki UEFA Süper Kupa karşılaşmasını kaçırdı.
Sözleşme durumu ve olası satışlar
Aston Villa, şu anda sözleşmesinin bitimine iki yıl kalan Konsa'nın kontratını uzatmaya istekli. Ancak kulüp, yeni şartlarda anlaşma sağlanmaması halinde transfer değerinin önümüzdeki aylarda düşebileceğinin de fazlasıyla farkında.
Unai Emery, kulübün değer biçtiği rakamlara ulaşılması halinde ilk 11'in yıldızlarının ayrılmasına izin vermeye hazır olduğunu zaten gösterdi. Yazın daha erken bölümünde Morgan Rogers, Britanya rekoru kıran bir transferle Chelsea'ye katıldı, Youri Tielemans'ın Manchester United'a imza atmasına izin verildi ve Lucas Digne Paris Saint-Germain'e döndü.
Arsenal, stoper için talep edilen 60 milyon sterlinlik göz korkutucu bonservis bedeline biraz daha yaklaşabilmesi halinde bu satış isteğinin sonunda kendi lehine işlemesini umuyor.
- Getty Images
Önümüzdeki günlerde neler bekleniyor?
Arsenal, transfer dönemi kapanmadan önce resmî ve iyileştirilmiş bir teklif sunmayı düşünüyorsa hızlı hareket etmek zorunda. Aston Villa kararlı duruşunu koruyacak ve Konsa'nın bu kadar büyük bir mali harcamaya değip değmeyeceğine karar vermek Arteta'ya kalacak. Eğer bir orta yol bulunamazsa Arsenal, alternatif hedeflere hızla yönelmek ya da savunmadaki boşluğunu kapatmak için kadro içi düzenlemelere güvenmek zorunda.
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