Arsenal, bu yaz daha önce yaptığı teklifin reddedilmesinin ardından Konsa için transfer ilgisini yeniden alevlendirdi. BBC'ye göre kulüp, 28 yaşındaki oyuncu için yalnızca 30 milyon sterlin teklif etti ve Aston Villa bu rakamı hemen geri çevirdi.

Midlands ekibi, Avrupa Ligi zaferinde kilit rol oynayan ve İngiltere'nin Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesine yardımcı olan oyuncu için bunun iki katını istiyor.

Değerleme arasındaki büyük farka rağmen Mikel Arteta, çok yönlü savunmacıyı Emirates Stadyumu'na getirmekte kararlı. Arsenal, ilk teklifini önemli ölçüde artırması gerekeceğini kabul ediyor, ancak nihai karar oyuncunun yakın geleceği üzerinde tam kontrole sahip olan Aston Villa'ya bağlı.