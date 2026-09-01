Getty Images Sport
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Mikel Arteta, Aston Villa karşısında alınan kıl payı galibiyetin ardından Arsenal'ın şampiyonluk unvanını koruma baskısının şimdiden başladığını kabul etti
Arteta şampiyonluk unvanını koruma yarışında baskıyı hissediyor
Arsenal, Premier League şampiyonluk unvanını koruma yolunda henüz sadece iki maç oynamış olabilir, ancak Arteta puan toplamaya yönelik baskıyı şimdiden hissettiğini söylüyor. Arsenal, pazartesi günü Bukayo Saka'nın ikinci yarıdaki golüyle Villa deplasmanında 1-0 kazanarak sezona yüzde 100'lük başlangıcını sürdürdü. Bu, Arsenal'in son sekiz sezonda bir Premier League sezonunun açılışındaki ilk iki maçını yedinci kez, üst üste ise beşinci kez kazanması oldu.
Arteta, sezonun erken bölümündeki duygusal yük konusunda açık konuştu. Maçın ardından Sky Sports'a şunları söyledi: "Daha ikinci maçtayız ve sanki, 'bu maçı kazanmak zorundayız!' gibi. Geçen yıl da aynı olduğunu biliyoruz. Seviyeyi biliyoruz, bu ligde her takımın puan almasının ne kadar zor olduğunu biliyoruz, bu yüzden bu gece gerçekten gurur duymalıyız. Bu çok büyük bir galibiyet. Buraya gelip üç puanı almak zor. Bence bunu hak ettik."
- AFP
Teknik direktör acı veren anıları hatırlıyor
Arteta, geçen sezon Villa Park'ta son dakikalarda alınan dramatik yenilginin acısının pazartesi günkü galibiyeti nasıl körüklediğini de anlattı. Geçen sezon aynı statta yaşanan hayal kırıklığının ardından sonucun önemini değerlendiren Arteta, önceki mağlubiyetin psikolojisinde kalıcı bir iz bıraktığını kabul etti.
"O hâlâ içimizdeydi" dedi. "Bunu oyuncularla konuştum. Oyuncuların yerde, tamamen yıkılmış hâlde olduğu o görüntü. Kabullenmesi gerçekten çok zordu ve bunu kendimize enerji katmak, daha fazla kararlılık ve inanç getirmek, önümüzdeki meydan okumanın zorluğunu anlamak için kullandık, özellikle de geçen yıl çok başarılı olan ve ardından birkaç gün önce çok ağır bir yenilgi alan bir takıma karşı."
"Bir reaksiyon beklersiniz ve bu stat gerçekten çok zor, büyük maçlar için çok zorlu bir yer ve onlar bu anları iyi değerlendiriyor. Bugün acı çekmemiz gerektiğinde acı çektik ve gerçekten baskın olmamız gerektiğinde de öyleydik. Bu yüzden gerçekten mutluyum."
Yeni yüzler iz bırakıyor
Maçta ayrıca Bruno Guimaraes ve Ezri Konsa'nın ilk kez forma giymesi de dahil olmak üzere birkaç isim adına önemli kilometre taşları yaşandı. İkincisi, Cristhian Mosquera'nın sakatlık endişesi nedeniyle eski kulübüne karşı oyuna girmek zorunda kaldı, ancak Arsenal savunmasının merkezinde dikkat çekici derecede rahat göründü. Arteta, savunmadaki takviyelerinin baskıyla nasıl başa çıktığından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, özellikle İngiltere millî oyuncusunun deplasmanda yüksek riskli bir ortamda sergilediği soğukkanlılığı övdü.
"Ezri, gerçekten zor şartlarda ilk maçına çıkıyor; buraya gelip oynamak duygusal olarak kolay değil. Ama çok soğukkanlı, çok sakin, her şeyin kontrolü onda gibi görünüyor. Tüm bu nedenlerle, bence maçı kazanmamızın sebebi de buydu. Mosquera'ya gelince, durumu iyi, ama bir şey yaşamak üzereymiş gibi hissediyordu ve bu yüzden böyle bir yedek kulübemiz var, bu yüzden Ezri'yi oyuna almak zorunda kaldık. Jurrien yokken savunma hattında bir sakatlık yaşarsak büyük sorun yaşayacağımızı biliyorduk, bu yüzden Ezri'yi yapmak zorundaydık," dedi Arteta.
- Getty Images Sport
Savunmadaki sağlamlık ve sıfır şut dönüm noktası
Karşılaşmadan çıkan belki de en etkileyici istatistik, Arsenal'ın Unai Emery'nin takımını isabetli şutta sıfırda tutmasıydı. Düşmanca atmosferi ve bol gollü maçlarıyla bilinen bir statta, Arsenal'ın dörtlü savunması 90 dakika boyunca disiplinini korudu.
Arteta, savunma performansını överken şu ifadeleri kullandı: "Premier League'de deplasmanda, bu kalitedeki kadrolara ve bu kalitedeki teknik adamlara karşı oynadığınızda, üstelik onlar hayatı sizin için gerçekten zorlaştırmayı biliyorsa, en iyi seviyenizde olmanız gerekir. Maç boyunca istikrarlı şekilde, bireysel olarak da bunu çok iyi yaptık."
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