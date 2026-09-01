Mikel Arteta, Aston Villa karşısında alınan kıl payı galibiyetin ardından Arsenal'ın şampiyonluk unvanını koruma baskısının şimdiden başladığını kabul etti

Arsenal, Premier League şampiyonluk unvanını koruma yolunda henüz sadece iki maç oynamış olabilir, ancak Arteta puan toplamaya yönelik baskıyı şimdiden hissettiğini söylüyor. Arsenal, pazartesi günü Bukayo Saka'nın ikinci yarıdaki golüyle Villa deplasmanında 1-0 kazanarak sezona yüzde 100'lük başlangıcını sürdürdü. Bu, Arsenal'in son sekiz sezonda bir Premier League sezonunun açılışındaki ilk iki maçını yedinci kez, üst üste ise beşinci kez kazanması oldu.

Arteta, sezonun erken bölümündeki duygusal yük konusunda açık konuştu. Maçın ardından Sky Sports'a şunları söyledi: "Daha ikinci maçtayız ve sanki, 'bu maçı kazanmak zorundayız!' gibi. Geçen yıl da aynı olduğunu biliyoruz. Seviyeyi biliyoruz, bu ligde her takımın puan almasının ne kadar zor olduğunu biliyoruz, bu yüzden bu gece gerçekten gurur duymalıyız. Bu çok büyük bir galibiyet. Buraya gelip üç puanı almak zor. Bence bunu hak ettik."