İspanyol teknik adam, bu hafta sonu oynanacak lig maçı öncesinde medyaya konuşurken oyuncularını kıyaslamayı reddetti ancak kalecinin kulüp için hayati önemini vurguladı.

Kalecinin yaptığı en iyi transfer hamlesi olup olmadığı sorulduğunda Arteta şöyle dedi: "Bilmiyorum, müthiş bir transfer oldu, bunda hiç şüphe yok. En iyisi olup olmaması ise sadece bir görüş. Bunun bir önemi yok, onu takımda bulundurduğumuz için çok mutluyuz. Takımı farklı bir seviyeye taşıdı ve şimdi o seviyeyi korumamız gerekiyor."

Kalecinin yüksek baskı altındaki ilk dönemlerde gösterdiği mental gücü değerlendiren Arteta, "Bence bu onun zihniyeti. David olağanüstü bir kaliteye sahip ama bu noktaya gelmek için birçok zorluğun ve güçlüğün üstesinden geldi. Başlangıçta kolay olmadı, direnmesi ve kendini kanıtlaması gerekiyordu. Şimdi en iyilerden biri olma hakkına sahip" diye ekledi.