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Adhe Makayasa
Çeviri:

Mikel Arteta, Arsenal teknik direktörünün kalecinin Arsenal'ı farklı bir seviyeye taşıdığını söylemesiyle David Raya'yı "müthiş" olarak övdü

M. Arteta
D. Raya
Arsenal
Premier Lig

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, David Raya için övgü dolu sözler kullandı ve İspanyol kalecinin son sezonlarda takımın savunma istikrarını kökten değiştirdiğini söyledi. İlk olarak kiralık olarak gelen ve ardından bonservisiyle transferi tamamlanan 31 yaşındaki oyuncu, kulübün büyük kupalar için verdiği mücadelede vazgeçilmez bir isim haline geldi.

  • İspanyol stoper savunmayı dönüştürüyor

    Brentford'dan 2023'te kalecinin transfer edilmesi, Arteta döneminin belirleyici ustalık hamlelerinden biri olduğunu kanıtladı. İspanya milli oyuncusu, Arsenal formasıyla şimdiye kadar 153 maça çıktı ve Avrupa'nın beş büyük liginde 72 kez kalesini gole kapattı. Onun kalesindeki otoriter varlığı, kuzey Londra kulübünün geçen sezon Premier League şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı oldu; bu başarı da onun üst üste üçüncü Altın Eldiven ödülüyle taçlandı.

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  • Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Teknik direktör, elit zihniyeti selamladı

    İspanyol teknik adam, bu hafta sonu oynanacak lig maçı öncesinde medyaya konuşurken oyuncularını kıyaslamayı reddetti ancak kalecinin kulüp için hayati önemini vurguladı.

    Kalecinin yaptığı en iyi transfer hamlesi olup olmadığı sorulduğunda Arteta şöyle dedi: "Bilmiyorum, müthiş bir transfer oldu, bunda hiç şüphe yok. En iyisi olup olmaması ise sadece bir görüş. Bunun bir önemi yok, onu takımda bulundurduğumuz için çok mutluyuz. Takımı farklı bir seviyeye taşıdı ve şimdi o seviyeyi korumamız gerekiyor."

    Kalecinin yüksek baskı altındaki ilk dönemlerde gösterdiği mental gücü değerlendiren Arteta, "Bence bu onun zihniyeti. David olağanüstü bir kaliteye sahip ama bu noktaya gelmek için birçok zorluğun ve güçlüğün üstesinden geldi. Başlangıçta kolay olmadı, direnmesi ve kendini kanıtlaması gerekiyordu. Şimdi en iyilerden biri olma hakkına sahip" diye ekledi.

  • Dikkat çekici istatistikler üstünlüğün altını çiziyor

    Kalecinin itibarı, Enzo Le Fee'ye karşı yaptığı son penaltı kurtarışı da dahil olmak üzere, kritik anlarda sorumluluk alabilme becerisiyle öne çıkıyor. 2023-24 sezonunun başından bu yana, Premier League kalecileri arasında tüm kulvarlarda, penaltı atışları hariç tutulduğunda, yalnızca Caoimhin Kelleher (beş) daha fazla penaltı kurtardı. Aynı dönemde Raya, karşı karşıya kaldığı şutların %72,3'ünü kurtardı ve bu da takım üzerindeki etkisini daha da pekiştirdi.

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  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-ARSENALAFP

    Martılar'ın karşılaşması momentumu test ediyor

    Arsenal, cumartesi günü Brighton ile karşılaşırken sezona yaptığı kusursuz başlangıcı sürdürmeye çalışacak. Arsenal, Brighton'a karşı Premier League'deki son altı maçının dördünü kazandı (B2); bu, ilk 12 karşılaşmada elde ettiği galibiyet sayısıyla aynı (B3 M5). Bu karşılaşma, uzatılmış milli ara öncesindeki son maçı olacak.

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