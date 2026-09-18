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Mikel Arteta, Arsenal teknik direktörünün kalecinin Arsenal'ı farklı bir seviyeye taşıdığını söylemesiyle David Raya'yı "müthiş" olarak övdü
İspanyol stoper savunmayı dönüştürüyor
Brentford'dan 2023'te kalecinin transfer edilmesi, Arteta döneminin belirleyici ustalık hamlelerinden biri olduğunu kanıtladı. İspanya milli oyuncusu, Arsenal formasıyla şimdiye kadar 153 maça çıktı ve Avrupa'nın beş büyük liginde 72 kez kalesini gole kapattı. Onun kalesindeki otoriter varlığı, kuzey Londra kulübünün geçen sezon Premier League şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı oldu; bu başarı da onun üst üste üçüncü Altın Eldiven ödülüyle taçlandı.
- Getty Images Sport
Teknik direktör, elit zihniyeti selamladı
İspanyol teknik adam, bu hafta sonu oynanacak lig maçı öncesinde medyaya konuşurken oyuncularını kıyaslamayı reddetti ancak kalecinin kulüp için hayati önemini vurguladı.
Kalecinin yaptığı en iyi transfer hamlesi olup olmadığı sorulduğunda Arteta şöyle dedi: "Bilmiyorum, müthiş bir transfer oldu, bunda hiç şüphe yok. En iyisi olup olmaması ise sadece bir görüş. Bunun bir önemi yok, onu takımda bulundurduğumuz için çok mutluyuz. Takımı farklı bir seviyeye taşıdı ve şimdi o seviyeyi korumamız gerekiyor."
Kalecinin yüksek baskı altındaki ilk dönemlerde gösterdiği mental gücü değerlendiren Arteta, "Bence bu onun zihniyeti. David olağanüstü bir kaliteye sahip ama bu noktaya gelmek için birçok zorluğun ve güçlüğün üstesinden geldi. Başlangıçta kolay olmadı, direnmesi ve kendini kanıtlaması gerekiyordu. Şimdi en iyilerden biri olma hakkına sahip" diye ekledi.
Dikkat çekici istatistikler üstünlüğün altını çiziyor
Kalecinin itibarı, Enzo Le Fee'ye karşı yaptığı son penaltı kurtarışı da dahil olmak üzere, kritik anlarda sorumluluk alabilme becerisiyle öne çıkıyor. 2023-24 sezonunun başından bu yana, Premier League kalecileri arasında tüm kulvarlarda, penaltı atışları hariç tutulduğunda, yalnızca Caoimhin Kelleher (beş) daha fazla penaltı kurtardı. Aynı dönemde Raya, karşı karşıya kaldığı şutların %72,3'ünü kurtardı ve bu da takım üzerindeki etkisini daha da pekiştirdi.
- AFP
Martılar'ın karşılaşması momentumu test ediyor
Arsenal, cumartesi günü Brighton ile karşılaşırken sezona yaptığı kusursuz başlangıcı sürdürmeye çalışacak. Arsenal, Brighton'a karşı Premier League'deki son altı maçının dördünü kazandı (B2); bu, ilk 12 karşılaşmada elde ettiği galibiyet sayısıyla aynı (B3 M5). Bu karşılaşma, uzatılmış milli ara öncesindeki son maçı olacak.
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