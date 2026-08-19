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Mikel Arteta, Arsenal teknik direktörü olarak Pep Guardiola rekabetinin ardından yeni döneme hazırlanırken tarihi bir Premier League tekrarını hedefliyor
Arteta art arda tarihi şampiyonluklara göz dikti
Arteta, yeni sezon öncesinde önemli bir mesaj verdi ve takımının Kuzey Londra kulübünün tarihinde daha önce hiç başarılmamış bir başarıya odaklandığında ısrar etti. Geçen sezon Manchester City engelini aşarak 22 yıllık lig şampiyonluğu hasretine son veren Arsenal, şimdi tacını korumayı hedefliyor. Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho ve Pep Guardiola'nın da aralarında bulunduğu yalnızca birkaç büyük teknik adam, Premier League'i üst üste sezonlarda kazanmayı başardı. Arteta da bu seçkin gruba katılmak istiyor.
"Çok heyecanlıyım. Community Shield ile yeniden bu turnuvayla ilgili bazı hayallerimiz var. Yeni bir sezon, yeni beklentiler," dedi Arteta, talkSPORT'a. "Bu futbol kulübünde daha önce yapmadığımız bir şeyi yapma, bunu üst üste kazanma fırsatımız var ve hedefimiz bu. Bu kişisel değil, bizim kolektif hedefimiz ve kulübün hedefi. Bu güzel bir meydan okuma."
- AFP
Guardiola döneminin ardından yaşam
Guardiola'nın Manchester City'de kupalarla dolu geçen on yıllık dönemine nokta koyma kararının ardından Premier League'in dengesi önemli ölçüde değişti. Guardiola'nın yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Arsenal'ın başına geçen Arteta için, vatandaşının artık kenarda olmayışı büyük bir değişim anlamına geliyor. Arteta, İngiliz futbolunda standardı belirleyen isimle yıllarca verdiği yoğun taktik savaşların ardından bu dinamik değişimin alışılmadık hissettirdiğini kabul etti.
Arteta, "Farklıydı" dedi. "Elbette Enzo [Maresca]'yı çok iyi tanıyorum ama Pep'le birlikte çalıştığımız dönemde kurduğum ilişki de ortada. Son altı ya da yedi yılda onların seviyesini yakalamaya çalışırken bana yaşattığı baş ağrıları ve terler... Kendisi tam anlamıyla bir ilham kaynağıydı, bu ligde sonsuza kadar kalacak bir iz bıraktı ve hepimizi daha iyi yaptı."
Transfer piyasasındaki hareketlilik ve kadronun evrimi
Arsenal, Bruno Guimaraes'i 75 milyon £ karşılığında kadrosuna katarak transfer piyasasında şimdiden önemli bir etki yaratmış olsa da, Arteta kulübün transfer çalışmalarının henüz bitmemiş olabileceğinin sinyalini verdi. Arsenal şu anda hücum hattındaki seçeneklerini değerlendiriyor, özellikle de Leandro Trossard'ın ayrılığının ardından. Gabriel Martinelli'nin uzun vadeli geleceğine dair soru işaretleri de sürerken kulüp, Liverpool'un da ilgilendiği kanat oyuncusu Bradley Barcola'nın da aralarında bulunduğu birçok üst düzey hedefle anılıyor. Arteta temkinli tavrını koruyor ancak doğru fırsat ortaya çıkarsa kulübün her zaman kendini geliştirmeye çalışacağını vurguluyor.
«Kulüpte hırs gösterdiğimizde bunun en tepeden gelmesi gerekir ve bence sahipler, kulüpte yaptığımız her konuda çok destekleyici oldu» diye açıkladı. «Daha iyi olma motivasyonu her zaman var. Bizi daha iyi yapacak yeteneği tespit edebilirsek bunu yapmak zorundayız ama elimizdeki oyunculara odaklanmalı, onların geliştiğinden, büyüdüğünden ve daha iyi olduğundan emin olmalıyız.»
«Ligin ne kadar çılgın ve öngörülemez olduğunu görebilirsiniz. Çok fazla konuşmamak, hazırlıklı olmak, açık fikirli olmak daha iyi ve umarım transfer dönemini gerçekten çok olumlu bir şekilde kapatabiliriz.»
- Getty Images Sport
Açılış gecesine hazırlık
Arsenal cuma akşamı Coventry City'yi ağırlamaya hazırlanırken, Arteta ilk 11'i konusunda birkaç zorlu kararla karşı karşıya. Arsenal, Cardiff'te Man City karşısında Community Shield'da aldığı baskın galibiyetin ardından bu maça çıkıyor; bu performans, Kuzey Londra'da artık mevcut olan kadro derinliğini ve kaliteyi gözler önüne serdi. Declan Rice ve Bukayo Saka gibi yıldız isimler Dünya Kupası sonrası aralarının ardından yeniden forma için aday duruma gelirken, genç oyuncuların ve yeni transferlerin formu sezon perdesini açacak karşılaşma öncesinde teknik ekibe üzerinde düşünecek çok şey verdi.
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