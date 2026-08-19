Arteta, yeni sezon öncesinde önemli bir mesaj verdi ve takımının Kuzey Londra kulübünün tarihinde daha önce hiç başarılmamış bir başarıya odaklandığında ısrar etti. Geçen sezon Manchester City engelini aşarak 22 yıllık lig şampiyonluğu hasretine son veren Arsenal, şimdi tacını korumayı hedefliyor. Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho ve Pep Guardiola'nın da aralarında bulunduğu yalnızca birkaç büyük teknik adam, Premier League'i üst üste sezonlarda kazanmayı başardı. Arteta da bu seçkin gruba katılmak istiyor.

"Çok heyecanlıyım. Community Shield ile yeniden bu turnuvayla ilgili bazı hayallerimiz var. Yeni bir sezon, yeni beklentiler," dedi Arteta, talkSPORT'a. "Bu futbol kulübünde daha önce yapmadığımız bir şeyi yapma, bunu üst üste kazanma fırsatımız var ve hedefimiz bu. Bu kişisel değil, bizim kolektif hedefimiz ve kulübün hedefi. Bu güzel bir meydan okuma."