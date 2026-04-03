Mikel Arteta, Arsenal'in üçlü kupa mücadelesinin kızışmasıyla birlikte milli takım görevinden çekilen 11 oyuncuyu savundu
Arteta, sakatlık endişelerine değindi
Arsenal'in son dönemde yaşadığı sakatlık sorunlarının boyutu, Mart ayındaki milli maç arası sırasında en çok konuşulan konular arasına girdi; Premier Lig'de milli takım kadrolarından çekilen oyuncuların neredeyse yarısı Arsenal'den geliyordu. Lig genelinde kadrolarından çekilen 23 oyuncunun 11'i kuzey Londra kulübünden çıkarken, bu durum kulübün birçok cephede kupa peşindeyken aşırı temkinli davranıp davranmadığı konusunda tartışmalara yol açtı.
Cuma günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Arteta, kulübün milli takımlarla olan koordinasyonuna değinerek şunları söyledi: "Çoğu milli takımla, elbette Thomas [Tuchel] ile de çok iyi bir ilişkimiz ve iletişimimiz var. Her zaman son derece destekleyici olduk. Her oyuncunun durumunu iletmek zorunda olduğumuzda, her zaman dürüst davranıyoruz ve tıbbi bir karar alınması gerekiyordu. Sonucun ne olduğu belliydi."
Milli takımlara olan bağlılığın savunulması
Arteta, oyuncularının milli takımda oynamaktan kaçınmak için bahaneler aradığı yönündeki iddiaları hemen reddetti. Arsenal’in şu anda Premier Lig’de lider konumda olması ve ulusal kupa turnuvalarında da ilerlemiş olması nedeniyle İspanyol teknik adam, oyuncuların kendilerinin de milli takımda forma giymeyi çok istediklerini, ancak gerçek fiziksel sorunlar nedeniyle kadroya giremediklerini vurguladı.
"Formda olduğunuzda ve milli takımda oynayabilecek durumda olduğunuzda, oynamak zorundasınız," diye ekledi teknik direktör. "Milli takımda bu kadar çok oyuncumuzun olması bizi çok gururlandırıyor. Oyuncular, ülkelerini temsil etmek için can atıyor. Bunun onlar için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Biz de bunu tamamen destekliyoruz ve yapabileceğimiz zaman yapıyoruz."
Arsenal'in sakatlar listesinin boyutu
Arsenal'in Manchester City'ye karşı Carabao Kupası finalinde aldığı yenilginin ardından sakatlar listesi önemli ölçüde uzadı. William Saliba ve Gabriel Magalhaes, sırasıyla ayak bileği ve diz sorunları nedeniyle ilk ayrılanlar arasında yer alırken, onları Martin Odegaard, Jurrien Timber ve Eberechi Eze izledi. Oyuncuların antrenman kamplarına katılmasıyla durum daha da kötüleşti; Declan Rice, Bukayo Saka ve Martin Zubimendi, Londra Colney'e erken dönen beş isimden bazılarıydı.
Liste, Leandro Trossard, Noni Madueke ve Piero Hincapie dahil olmak üzere çeşitli pozisyonlarda çok sayıda yetenekli oyuncuyu içeriyor. Arteta, Southampton ile oynanacak FA Cup çeyrek final maçında bu yıldızlardan kaçının forma giyebileceği konusunda ketum davranıyor ve St Mary's'e yapılacak seyahat öncesinde kartlarını saklamayı tercih ediyor.
Yüksek hedefler ve önümüzdeki maçlar
Arsenal sezonun son düzlüğüne hazırlanırken, Arteta kadro rotasyonu ve oyuncuların fiziksel kondisyonunun başarı için hayati önem taşıdığını açıkça belirtti. Üçlü kupa zaferi hâlâ mümkünken, teknik direktör Wembley’e bir adım daha yaklaşmak amacıyla Saints ile oynanacak maçtan başlayarak kalan her karşılaşmada mümkün olan en güçlü kadroyu sahaya sürmeye odaklanmış durumda.
"Göreceksiniz. Spekülasyonları size bırakıyorum. Sonrasında kendiniz karar verebilirsiniz," diyen Arteta, kadro seçimi konusunda şunları ekledi: "Şu anda, her turnuvayı kazanmak için mümkün olan en güçlü kadroyu oluşturmamız gereken bir konumdayız. FA Cup'a iki ya da üç maç kaldı ve bu turnuvanın bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz."