Mikel Arteta, Arsenal'in üçlü kupa mücadelesinin kızışmasıyla birlikte milli takım görevinden çekilen 11 oyuncuyu savundu

Arteta, oyuncularının milli takımda oynamaktan kaçınmak için bahaneler aradığı yönündeki iddiaları hemen reddetti. Arsenal’in şu anda Premier Lig’de lider konumda olması ve ulusal kupa turnuvalarında da ilerlemiş olması nedeniyle İspanyol teknik adam, oyuncuların kendilerinin de milli takımda forma giymeyi çok istediklerini, ancak gerçek fiziksel sorunlar nedeniyle kadroya giremediklerini vurguladı.

"Formda olduğunuzda ve milli takımda oynayabilecek durumda olduğunuzda, oynamak zorundasınız," diye ekledi teknik direktör. "Milli takımda bu kadar çok oyuncumuzun olması bizi çok gururlandırıyor. Oyuncular, ülkelerini temsil etmek için can atıyor. Bunun onlar için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Biz de bunu tamamen destekliyoruz ve yapabileceğimiz zaman yapıyoruz."