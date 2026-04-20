Mikel Arteta, Arsenal'in şampiyonluk şansının suya düşmesinden 'sorumluluk almak istemiyor'; beden dili uzmanı ise İspanyol teknik adamın 'gidişinin kaçınılmaz' olduğunu bildiğini ve yakında kovulacağını düşünüyor
Arteta, başarısız bir kadrodan uzaklaşıyor mu?
Manchester City’ye karşı alınan 2-1’lik ağır yenilginin ardından, davranış analisti Darren Stanton, Arteta’nın artık işini güvende hisseden birinin özgüveniyle hareket etmediğini öne sürdü. Stanton, Arsenal teknik direktörünün kendi itibarını korumak için kasıtlı olarak sorumluluğu oyuncularının üzerine yüklediğine inanıyor.
Stanton, OLBG'ye "Mikel Arteta maç öncesinde endişeli ve stresli görünüyordu" dedi. "Gülümsemeleri samimi değildi. Gergin görünüyordu. Maç sonrası basın toplantısında onu gördüğümde, artık öfke de karışmış durumda. Arteta, Bournemouth yenilgisinden sonra gördüğümüz gibi, yine bu duruma düşmüş olmaktan dolayı öfkeli görünüyor ve ne yazık ki Arsenal oyuncuları için menajerlerinin olanlardan sorumluluk almak istemediğini düşünüyorum. Kendisi sorumluluk almaktansa, işlerin gidişatının sorumluluğunu takımına yüklemek istiyor."
Bastırılmış öfke ve kaygının belirtileri
Arteta’nın son dönemdeki medya görünümlerinin analizi, şampiyonluk yarışının baskısının doruk noktasına ulaşmasıyla duygularını kontrol etmekte zorlanan bir teknik direktörün varlığını ortaya koyuyor. Stanton, İspanyol teknik adamın röportajları sırasında, içsel duyguları bastırmak için harcanan fiziksel bir çaba olarak tanımladığı “dudak bastırma” da dahil olmak üzere belirli fizyolojik tepkiler gözlemledi. Stanton, "Onun, içsel duygularını fiziksel olarak bastırarak, uygunsuz bir şey söylememek için 'dudak bastırma' dediğimiz davranışa geri döndüğünü görüyoruz," diye ekledi. "Takımın morali veya diğer sorular sorulduğunda, gerçekte ne düşündüğünü söylemiyor."
Emirates'te iş güvencesi konusunda endişeler mi var?
Arsenal’in dörtlü kupa yarışından sezonun sonunda eli boş kalma ihtimaline doğru kaymasıyla birlikte, uzmanlar Arteta’nın iş güvenliğinin kupa kazanmaya bağlı olduğunun tam olarak farkında olduğuna inanıyor. Kupa kazanamama durumu, Emirates yönetimi için bardağı taşıran son damla olabilir ve teknik direktörün kendi tavırları, en kötüsüne hazırlandığını gösteriyor.
Stanton şunları ekledi: "Sebep ne olursa olsun, Arteta son derece stresli görünüyor. Son birkaç maçta mucizevi bir dönüş yapamazsa, hiçbir şey kazanamayacaklarını biliyor ve görünüşe göre kendi işinden de olacağını düşünüyor. Bence baskı şu anda daha da artıyor. Arsenal'in önümüzdeki birkaç maçta bu son aksiliklere nasıl tepki vereceği ve Şampiyonlar Ligi'nde de iyi performans gösterip gösteremeyeceği bize çok şey anlatacak, ancak bence Arteta kupaların belirleyici faktör olacağına inanıyor."
Arsenal teknik direktörü için son geri sayım
Sezonun bitmesine sadece birkaç maç kala, her taktiksel karar ve basın toplantısı açıklaması abartılı bir şekilde yorumlanıyor. Gunners, şampiyonluk umutlarını canlı tutmak ve Avrupa'da yoluna devam etmek için çaresiz durumda, ancak sezonun psikolojik yükü oldukça ağır görünüyor. Analizlere göre, önümüzdeki birkaç hafta sadece Arsenal'in kupa sayısını değil, teknik direktörün kariyerinin gidişatını da belirleyecek.
Stanton, "Bu sezon tek bir kupa bile kazanamazsa, çoktan kovulacağını düşünen bir adam gibi görünecek" diye ekledi. "Önümüzdeki birkaç hafta, teknik direktörlük kariyeri ve Arsenal'de kalıp kalmayacağı konusunda her şeyi belirleyecek. Baskı, stres ve öfkenin belirgin işaretlerini görüyoruz. Bulmakta zorlandığı cevapları duygularında arıyor."