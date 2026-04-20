Mikel Arteta, Arsenal'in şampiyonluk şansının suya düşmesinden 'sorumluluk almak istemiyor'; beden dili uzmanı ise İspanyol teknik adamın 'gidişinin kaçınılmaz' olduğunu bildiğini ve yakında kovulacağını düşünüyor

Sezonun bitmesine sadece birkaç maç kala, her taktiksel karar ve basın toplantısı açıklaması abartılı bir şekilde yorumlanıyor. Gunners, şampiyonluk umutlarını canlı tutmak ve Avrupa'da yoluna devam etmek için çaresiz durumda, ancak sezonun psikolojik yükü oldukça ağır görünüyor. Analizlere göre, önümüzdeki birkaç hafta sadece Arsenal'in kupa sayısını değil, teknik direktörün kariyerinin gidişatını da belirleyecek.

Stanton, "Bu sezon tek bir kupa bile kazanamazsa, çoktan kovulacağını düşünen bir adam gibi görünecek" diye ekledi. "Önümüzdeki birkaç hafta, teknik direktörlük kariyeri ve Arsenal'de kalıp kalmayacağı konusunda her şeyi belirleyecek. Baskı, stres ve öfkenin belirgin işaretlerini görüyoruz. Bulmakta zorlandığı cevapları duygularında arıyor."