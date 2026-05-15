Çeviri:
Mikel Arteta, Arsenal’in orta sahasını “yeniden şekillendirmek” için harekete geçerken, kulüp West Ham’ın yıldızı Mateus Fernandes için transfer yarışına katıldı
Arsenal, Fernandes'e olan ilgisini artırdı
The Times'ın haberine göre Arteta, orta saha seçeneklerini güçlendirmek istiyor ve Fernandes bu konuda en önemli hedef olarak öne çıkıyor. Arsenal teknik direktörünün, teknik yetenekleri yüksek ve çok yönlü oyuncuları tercih ettiği düşünülüyor; Portekizli orta saha oyuncusu da West Ham formasıyla Premier Lig'deki ilk sezonunda bu niteliklerini sergilemişti. Fernandes, West Ham United formasıyla tüm turnuvalarda 36 maça çıktı, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.
Hem derin oyun kurucu hem de daha ileri orta saha rollerinde oynayabilme yeteneği, Arteta'nın kadrosunu yenileme planlarına tam olarak uyuyor. Arsenal ayrıca, Brentford'dan transfer olduktan sonra forma şansı bulmakta zorlanan Christian Norgaard için teklifleri dinlemeye hazır. Fernandes bu nedenle Declan Rice ve Martin Zubimendi gibi önemli orta saha oyuncularıyla rekabet etmek üzere takıma katılabilir.
Fernandes’in transferi için yaşanan rekabet
Bu yetenekli genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen tek kulüp Arsenal değil. Fernandes, geçen yaz Southampton’dan West Ham’a 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) karşılığında transfer olmadan önce, Atlético Madrid de dahil olmak üzere 10 farklı kulübün ilgisini çeken bir isimdi. Bu ilgi hiç azalmadı; Paris Saint-Germain’in, Julian Alvarez gibi diğer hedeflerle birlikte geleceğe yönelik kadro kurmak amacıyla şu anda Fernandes’in durumunu takip ettiği bildiriliyor.
West Ham'ın küme düşme sorunu
West Ham, en değerli oyuncusunu elinde tutmak için her şeyi yapmaya hazır olsa da, mali gerçekler nedeniyle eli kolu bağlı kalabilir. The Hammers, Fernandes ile bir yıl uzatma opsiyonlu beş yıllık bir sözleşme imzalamıştı, ancak kulübün Premier Lig'deki konumu hâlâ belirsiz. Kulüp Championship'e düşerse, mali kurallara uymak ve bütçeyi dengelemek için 21 yaşındaki oyuncuyu satmak zorunda kalabilir.
Southampton da, Fernandes'i London Stadium'a sattıklarında %15'lik bir satış payı maddesi üzerinde anlaşmış olduğundan, olası bir transferde büyük bir menfaat sahibi. West Ham'ın mali kurallara uyması gerektiği göz önüne alındığında, Arsenal ve PSG arasında yaşanacak bir teklif savaşı, ligin en umut vaat eden orta saha oyuncularından birini kaybetmek anlamına gelse bile, kulübe önemli bir gelir kaynağı sağlayacaktır.
Bu yaz transfer yarışı kızışabilir
Arsenal, transfer piyasasında tam anlamıyla 'savaşmaya' başlamadan önce, hâlâ sezon sonundaki şampiyonluk mücadelesine odaklanmış durumda. Arteta'nın takımı, yirmi yılı aşkın bir süredir ilk kez Premier Lig şampiyonluğu hedefiyle Burnley ile karşılaşacak; ayrıca Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile de mücadele edecek.