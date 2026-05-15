Mikel Arteta, Arsenal’in orta sahasını “yeniden şekillendirmek” için harekete geçerken, kulüp West Ham’ın yıldızı Mateus Fernandes için transfer yarışına katıldı

The Times'ın haberine göre Arteta, orta saha seçeneklerini güçlendirmek istiyor ve Fernandes bu konuda en önemli hedef olarak öne çıkıyor. Arsenal teknik direktörünün, teknik yetenekleri yüksek ve çok yönlü oyuncuları tercih ettiği düşünülüyor; Portekizli orta saha oyuncusu da West Ham formasıyla Premier Lig'deki ilk sezonunda bu niteliklerini sergilemişti. Fernandes, West Ham United formasıyla tüm turnuvalarda 36 maça çıktı, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.

Hem derin oyun kurucu hem de daha ileri orta saha rollerinde oynayabilme yeteneği, Arteta'nın kadrosunu yenileme planlarına tam olarak uyuyor. Arsenal ayrıca, Brentford'dan transfer olduktan sonra forma şansı bulmakta zorlanan Christian Norgaard için teklifleri dinlemeye hazır. Fernandes bu nedenle Declan Rice ve Martin Zubimendi gibi önemli orta saha oyuncularıyla rekabet etmek üzere takıma katılabilir.