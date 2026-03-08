Mikel Arteta, Arsenal'in Mansfield Town galibiyetine giden yolda ON DAKİKA boyunca tuhaf bir dizilişle antrenman yaptığını itiraf etti

Gunners, genç Marli Salmon, Cristhian Mosquera ve Riccardo Calafiori'den oluşan geçici bir üçlü savunma dizilişiyle sahaya çıktı. Noni Madueke ve Gabriel Martinelli, daha geleneksel kanat bekleri yerine kanat oyuncuları olarak genişlik sağladılar, bu da Arsenal'in savunmasında daha az oyuncu olmasıyla oyunun uzamasına neden oldu.

Üçlü savunmaya geçme kararı, tasarımdan ziyade zorunluluktan doğdu, çünkü birkaç önemli ilk takım oyuncusu ya sakatlık nedeniyle ya da dinlenmeye ihtiyaç duyduğu için kadroda yer almadı. William Saliba sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Gabriel Magalhaes, Declan Rice ve Martin Zubimendi, sezonun zorlu döneminde iş yüklerini yönetmek için ilk 11'de yer almadı.