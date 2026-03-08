Getty Images Sport
Çeviri:
Mikel Arteta, Arsenal'in Mansfield Town galibiyetine giden yolda ON DAKİKA boyunca tuhaf bir dizilişle antrenman yaptığını itiraf etti
sakatlık krizi taktiksel risk almaya zorluyor
Gunners, genç Marli Salmon, Cristhian Mosquera ve Riccardo Calafiori'den oluşan geçici bir üçlü savunma dizilişiyle sahaya çıktı. Noni Madueke ve Gabriel Martinelli, daha geleneksel kanat bekleri yerine kanat oyuncuları olarak genişlik sağladılar, bu da Arsenal'in savunmasında daha az oyuncu olmasıyla oyunun uzamasına neden oldu.
Üçlü savunmaya geçme kararı, tasarımdan ziyade zorunluluktan doğdu, çünkü birkaç önemli ilk takım oyuncusu ya sakatlık nedeniyle ya da dinlenmeye ihtiyaç duyduğu için kadroda yer almadı. William Saliba sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Gabriel Magalhaes, Declan Rice ve Martin Zubimendi, sezonun zorlu döneminde iş yüklerini yönetmek için ilk 11'de yer almadı.
- AFP
Arteta'nın rotasyon için gerekçesi
Takımın bu alışılmadık diziliş üzerinde ne kadar zaman harcadığı sorulduğunda, Arteta hazırlıklarının kaotik doğasını vurgulayan açık sözlü bir yanıt verdi. Bu dizilişi antrenmanlarda kaç kez uyguladığını sorulduğunda Arteta, "Evet, bir kez. On dakika" dedi.
Seçim konusunda yaşadığı sıkıntıyı ele alan Arteta, kupa maçındaki risklere rağmen yıldız oyuncularını kadroya almamasının ardındaki mantığı açıkladı. Arteta şöyle dedi: "Evet, sorunları vardı ve bu sorunları sürdürüyorlardı. Oynadığımız maçların sayısı da açıkça çok fazla. Bu, onların yaşadığı sorunları çözüp, ara vermeden önceki iki haftalık dönemi en iyi şekilde başlatabilmemiz için tek fırsattı. Bu kararları almak zorundaydık. Bu duruma nasıl uyum sağlayabileceğimizi görmek hepimiz için zordu, ki bu çok zor koşullar altında beklenen bir şeydi."
Gunners için başka sakatlık endişeleri
Arsenal, FA Cup'ta hayatta kalırken, bu zafer potansiyel bir bedel karşılığında geldi. Leandro Trossard ve Riccardo Calafiori, maç sırasında oyundan çıkarıldı ve Emirates Stadyumu'ndaki fitness endişelerinin giderek artan listesine eklendi. Menajer, fiziksel mücadelede uzun vadeli hasarı önlemek için değişikliklere mecbur kaldığını doğruladı.
İkili hakkında konuşan Arteta, "İkisi de ufak sakatlıklar yaşadı. Maça devam etmekte zorlanıyorlardı. Bunun olabileceğini biliyordum, özellikle de bugün oynadığımız koşullar altında. Bu yüzden onları oyundan almak zorunda kaldık" dedi.
Arsenal, sezonun sonuna yaklaşırken kilit oyuncularının durumunu endişeyle bekliyor.
- (C)Getty Images
Arsenal için bundan sonra ne olacak?
FA Cup'ta kıl payı kurtuldukları maç, iç saha maçlarında savunma sağlamlığına büyük ölçüde güvenen kuzey Londra ekibi için bir uyarı niteliğinde. Gunners, uluslararası ara öncesi bir sonraki maçlarına hazırlanıyor. Arsenal, Çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayer Leverkusen ile BayArena'da karşılaşacak, üç gün sonra ise Premier League'de Everton'ı ağırlayacak.
Reklam