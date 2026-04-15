Mikel Arteta, Arsenal'in kanat oyuncusu Bukayo Saka'nın sakatlığıyla ilgili yeni bir açıklama yaparken, Saka'nın Manchester City ile oynanacak şampiyonluk mücadelesini kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı

Arteta, yıldız kanat oyuncusunun rehabilitasyon süreciyle ilgili temkinli bir açıklama yaptı ve sağlık ekibinin Saka’nın artan antrenman yükünü nasıl kaldırdığını takip ettiğini vurguladı.

Arsenal teknik direktörü şunları söyledi: "Bu, bir süredir yaşadığı bir sorundu. Aşil tendonu ile ilgili bir sorundu. İyileşme sürecinde ama umarım bu birkaç hafta değil, birkaç gün sürer. Ancak yük arttığında bu tür bir ilerlemeye nasıl tepki vereceğini görmek gerekiyor."

Sezonun bu hayati aşamasında, oyuncularından fiziksel rahatsızlıklarına rağmen zorlamalarını ve uzun vadeli formlarını riske atmalarını isteyip istemediği sorulduğunda İspanyol teknik adam şunları söyledi: "Bunu yapmaya çalışıyorlar. Sezonun bu kritik döneminde kadro derinliğinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Açıkçası haftalardır dört ya da beş as oyuncumuz eksik ve bu durumun bir etkisi var. Bu yüzden onların geri dönmesine ihtiyacımız var, bu kesin."