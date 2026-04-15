Mikel Arteta, Arsenal'in kanat oyuncusu Bukayo Saka'nın sakatlığıyla ilgili yeni bir açıklama yaparken, Saka'nın Manchester City ile oynanacak şampiyonluk mücadelesini kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı
Saka'nın durumu belirsizliğini koruyor
Arsenal, geçen ayki Carabao Kupası finalinden bu yana takımda forma giymeyen Saka'nın sağlık durumuyla ilgili endişeli. 24 yaşındaki oyuncu, Sporting CP ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesinde antrenmana katılmadı ve uzun süredir devam eden Aşil tendonu sorununu atlatmakta zorlanıyor. Gunners formasıyla üç maçı kaçıran Saka'nın yokluğu, Premier Lig liderinin tüm turnuvalarda son dört maçından üçünü kaybetmesi gibi zorlu bir dönemle çakışıyor.
Arteta iyileşmesini umuyor
Arteta, yıldız kanat oyuncusunun rehabilitasyon süreciyle ilgili temkinli bir açıklama yaptı ve sağlık ekibinin Saka’nın artan antrenman yükünü nasıl kaldırdığını takip ettiğini vurguladı.
Arsenal teknik direktörü şunları söyledi: "Bu, bir süredir yaşadığı bir sorundu. Aşil tendonu ile ilgili bir sorundu. İyileşme sürecinde ama umarım bu birkaç hafta değil, birkaç gün sürer. Ancak yük arttığında bu tür bir ilerlemeye nasıl tepki vereceğini görmek gerekiyor."
Sezonun bu hayati aşamasında, oyuncularından fiziksel rahatsızlıklarına rağmen zorlamalarını ve uzun vadeli formlarını riske atmalarını isteyip istemediği sorulduğunda İspanyol teknik adam şunları söyledi: "Bunu yapmaya çalışıyorlar. Sezonun bu kritik döneminde kadro derinliğinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Açıkçası haftalardır dört ya da beş as oyuncumuz eksik ve bu durumun bir etkisi var. Bu yüzden onların geri dönmesine ihtiyacımız var, bu kesin."
Arsenal, kondisyon sorunu ile karşı karşıya
Saka'nın yokluğu, Arsenal'in ivmesi üzerinde önemli bir etki yaratıyor. Arteta, Declan Rice ve Jurrien Timber ile ilgili süregelen endişeleri de yönetiyor; ancak kulübün kadro haberleri konusunda netlik sağlamaması nedeniyle taraftarların hayal kırıklığına uğradığına dair iddiaları reddetti.
Sakatlık haberlerine yaklaşımı ve Emirates taraftarlarıyla olan bağını savunan İspanyol teknik adam, şunları ekliyor: "Taraftarlarda böyle bir şey görmüyorum ve çoğunu tanıyorum - bende öyle bir his yok. 60.000 kişiden [belki bazıları] hariç, ama çoğunluğu hangi oyuncular olursa olsun takımı görmekten çok mutlu. Hiçbir teknik direktör... Bana kadroyu açıklayan bir basın toplantısı düzenlerseniz, o zaman başka bir şeyden bahsedebiliriz ama durumun böyle olduğunu sanmıyorum."
Büyük riskli bir hesaplaşma yaklaşıyor
Arsenal, Premier Lig'de altı puan farkla lider durumda, ancak City ile oynanacak önümüzdeki maçta alınacak bir yenilgi, bu farkın yarıya inmesine neden olabilir. Arteta, şampiyonluk yarışı ellerinden kaçmadan önce form düşüşünü durdurmak için sakat yıldızlarından "derhal" sahalara dönmelerini istiyor. City'nin bir maç eksiği olduğu göz önüne alındığında, sezonun son haftalarına girilirken Etihad Stadyumu'nda bu hafta sonu oynanacak karşılaşmanın sonucu, şampiyonluk kupasının kimin eline geçeceğini belirleyecek gibi görünüyor.