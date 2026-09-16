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Mikel Arteta, Arsenal'ın Ipswich karşısında Carabao Cup'ta aldığı galibiyette tarih yazan 16 yaşındaki harika çocuk Max Dowman'ı "inanılmaz" sözleriyle övdü
Genç oyuncu farklı galibiyete damga vurdu
Dowman, Eberechi Eze ile yaptığı akıcı bir verkaçın ardından yedi dakika dolmadan attığı müthiş solo golle skoru açtı, devre arasının hemen sonrasında ise sadece 90 saniye içinde ikinci golünü kaydetti. Noni Madueke ve Mikel Merino da ağları havalandırarak konuk ekibi Portman Road'da tamamen kontrolü eline geçirdi. Anis Mehmeti ve Chuba Akpom'dan geç gelen goller sadece teselli niteliğinde kaldı; toplam 19 kadro değişikliğinin yapıldığı gecede kuzey Londra ekibi galibiyeti aldı.
- Every Second Media
Teknik direktör olağanüstü yeteneği övdü
16 yaşındaki oyuncunun öne çıkan performansı, maçın bitiş düdüğünün hemen ardından teknik direktöründen övgü dolu sözler aldı. Dowman'ın performansını kulübün resmi internet sitesine değerlendiren Arteta, şunları söyledi: "Yine inanılmazdı; sahada bize sunduğu bazı aksiyonlar ve bağlantılar izlemek için gerçekten büyük bir keyif. Gerçekten çok verimliydi; oyunun içinde giderek daha fazla yer alıyor; bunu daha uzun süreler boyunca sürdürebiliyor ve elimizdeki yeteneği biliyoruz."
Tarihi bir duble alkış topladı
Bu başarı, Dowman'ın Premier League ekibi formasıyla tüm kulvarlarda bir maçta iki gol atan ikinci 16 yaşındaki oyuncu olarak rekorlara geçmesini sağladı; böylece Rooney'nin Ekim 2002'de Everton'ın Wrexham'a karşı elde ettiği başarıyı yakaladı.
Takımın kaptanlığını yapan Merino da kulübün resmi internet sitesine konuşurken genç oyuncu hakkında benzer şekilde övgü dolu ifadeler kullandı: "Gerçekten inanılmaz bir yetenek, çok genç, çok diri ve futbol oynarken gözlerindeki sevinci görebiliyorsunuz. Elbette geliştirmesi gereken çok şey var, çok genç, veteranları dinlemeye ve onlardan öğrenmeye devam etmesi gerekiyor ama biz onu desteklemek için buradayız ve onu kesinlikle kendisinin en iyi versiyonuna ulaştıracağız."
- Every Second Media
Kuzey Londralılar kurayı bekliyor
Bu baskın performans, Arsenal'ın bu sezon tüm kulvarlardaki yüzde 100'lük galibiyet serisini sürdürürken, Arteta'nın genç kadrosundaki üst düzey kaliteyi bir kez daha ortaya koydu. Dowman ile 17 yaşındaki stoper Marli Salmon'un soğukkanlı performansları, yoğun fikstür takvimi öncesinde morale büyük katkı sağladı. Arsenal şimdi gözünü, Brighton'ın Manchester United ile oynayacağı maçın ardından çarşamba gecesi yapılacak Carabao Cup dördüncü tur kurasına çevirdi.
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