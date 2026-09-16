Bu başarı, Dowman'ın Premier League ekibi formasıyla tüm kulvarlarda bir maçta iki gol atan ikinci 16 yaşındaki oyuncu olarak rekorlara geçmesini sağladı; böylece Rooney'nin Ekim 2002'de Everton'ın Wrexham'a karşı elde ettiği başarıyı yakaladı.

Takımın kaptanlığını yapan Merino da kulübün resmi internet sitesine konuşurken genç oyuncu hakkında benzer şekilde övgü dolu ifadeler kullandı: "Gerçekten inanılmaz bir yetenek, çok genç, çok diri ve futbol oynarken gözlerindeki sevinci görebiliyorsunuz. Elbette geliştirmesi gereken çok şey var, çok genç, veteranları dinlemeye ve onlardan öğrenmeye devam etmesi gerekiyor ama biz onu desteklemek için buradayız ve onu kesinlikle kendisinin en iyi versiyonuna ulaştıracağız."