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Mikel Arteta, Arsenal'ın harika çocuğu için ocakta gündemindeki sürpriz kiralık hamleyi değerlendirirken Max Dowman'ın geleceğine dair ipucu verdi
Arsenal, genç oyuncu Dowman için ocakta kiralama seçeneğini değerlendiriyor
BBC'ye göre Arsenal, geçici bir ayrılığın Dowman'ın devam eden gelişimine katkı sağlaması halinde bu sezon genç yıldızın kiralık olarak kulüpten ayrılmasına izin vermeye açık.
16 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon iki dikkat çekici rekor kırarak Arsenal adına gol atan ve Premier League tarihinde gol atan en genç oyuncu olduğunda manşetlere çıkmıştı.
Bu sezon henüz İngiltere'nin en üst liginde forma giymemiş olsa da Dowman, Arsenal'ın Ipswich deplasmanında Carabao Cup'ta aldığı 4-2'lik galibiyette attığı iki golle yeniden gündeme geldi.
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Arteta, doğru dengeyi bulmaya odaklandı
Arteta, genç oyuncuyu A takım kadrosunda tutmaya istekli olmaya devam ediyor, ancak Arsenal menajeri kulübün Dowman için en iyisinin ne olduğunu düzenli olarak değerlendireceğini doğruladı.
"Her altı ayda bir nerede olduğumuzu ve onun yapması için en iyi şeyin ne olduğunu değerlendireceğiz, ardından da doğru kararı vereceğiz" diye açıkladı Arteta. "Bu, birçok faktöre bağlı. Onun neye ihtiyaç duyduğu ve takımın da neye ihtiyaç duyduğu, kadroda sahip olduğumuz uygunluk durumu, oynadığı dakikalar ve o dakikaların niteliği."
Arsenal altyapısından yetişen oyuncu için ciddi planlar
Rekor kıran genç oyuncuya dışarıdan ilgi olmasına rağmen, Arsenal Dowman'ı erken transfer spekülasyonlarından bilerek uzak tuttu. Bu sayede yaz boyunca A takımla tamamen entegre kalması sağlandı.
Arteta, "Olasılıkların hiçbirine gerçekten kulak vermedik çünkü Max'i kadroda tutmak istediğimiz konusunda son derece nettik" diye ekledi. "Onun sezon öncesi kampının bir parçası olmasını istedik, ardından da oradan itibaren nerede olduğumuzu görmeye başladık. Açık fikirli olmalıyız, ancak şu anda odak noktası burada olmak ve takıma etki etmek."
- Getty Images Sport
Wilshere, ocak transfer dönemindeki fırsatı bekliyor
Yaz aylarında GCSE sınavlarını tamamlayan Dowman, 31 Aralık'ta 17 yaşına girdiğinde resmen A takım seviyesinde kiralık olarak başka bir kulübe gidebilme hakkı kazanacak. Kış transfer dönemi de hemen ertesi gün açılıyor ve bu durum, İngiliz Futbol Ligi'ne olası bir geçişin önünü açıyor.
League One ekibi Luton'ı çalıştıran eski Arsenal orta saha oyuncusu Jack Wilshere'ın, genç oyuncuyu sezonun geri kalanı için geçici bir anlaşmayla kadrosuna katma konusunda şimdiden ilgi gösterdiğine inanılıyor.
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