Arteta, genç oyuncuyu A takım kadrosunda tutmaya istekli olmaya devam ediyor, ancak Arsenal menajeri kulübün Dowman için en iyisinin ne olduğunu düzenli olarak değerlendireceğini doğruladı.

"Her altı ayda bir nerede olduğumuzu ve onun yapması için en iyi şeyin ne olduğunu değerlendireceğiz, ardından da doğru kararı vereceğiz" diye açıkladı Arteta. "Bu, birçok faktöre bağlı. Onun neye ihtiyaç duyduğu ve takımın da neye ihtiyaç duyduğu, kadroda sahip olduğumuz uygunluk durumu, oynadığı dakikalar ve o dakikaların niteliği."