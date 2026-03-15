Mikel Arteta, Arsenal'in genç oyuncusu Max Dowman'ın Everton'a karşı kazanılan maçta oyunun gidişatını değiştiren performansından önce ona ne söylediğini açıkladı

Sinir bozucu bir beraberlikle sonuçlanacak gibi görünen maçta Arteta, bir çıkış yolu bulmak için genç oyunculara yöneldi. Arsenal menajeri, Dowman'ı karmaşık taktik şemaları veya savunma görevleriyle aşırı yüklemediğini açıkladı. Bunun yerine, genç oyuncuyu Emirates Stadyumu'nda tarih yazması için ilham vermek amacıyla kısa ve güven dolu bir mesaj verdi. Dowman, sadece 16 yaş 73 gün ile Premier Lig'in en genç golcüsüolarak tarihe geçince, zafer muhteşem bir şekilde kesinleşti.

Arteta, saha kenarında bu genç yeteneğe ne söylediği sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Git, işini yap ve maçı kazan... Sezonun bu anlarında özel bir şeylerin olması gerektiğini söyledim. O da yeteneğine sahip olduğunu biliyor, ben de ona fırsat vermeliyim, o da bunu başaracaktır."