Mikel Arteta, Arsenal'in genç oyuncusu Max Dowman'ın Everton'a karşı kazanılan maçta oyunun gidişatını değiştiren performansından önce ona ne söylediğini açıkladı
Oyunun kurallarını değiştirecek on kelime
Sinir bozucu bir beraberlikle sonuçlanacak gibi görünen maçta Arteta, bir çıkış yolu bulmak için genç oyunculara yöneldi. Arsenal menajeri, Dowman'ı karmaşık taktik şemaları veya savunma görevleriyle aşırı yüklemediğini açıkladı. Bunun yerine, genç oyuncuyu Emirates Stadyumu'nda tarih yazması için ilham vermek amacıyla kısa ve güven dolu bir mesaj verdi. Dowman, sadece 16 yaş 73 gün ile Premier Lig'in en genç golcüsüolarak tarihe geçince, zafer muhteşem bir şekilde kesinleşti.
Arteta, saha kenarında bu genç yeteneğe ne söylediği sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Git, işini yap ve maçı kazan... Sezonun bu anlarında özel bir şeylerin olması gerektiğini söyledim. O da yeteneğine sahip olduğunu biliyor, ben de ona fırsat vermeliyim, o da bunu başaracaktır."
Arteta'nın 'içgüdüsü' işe yaradı
Bu cesur oyuncu değişikliği hakkında düşüncelerini paylaşan Arteta şöyle konuştu: "Muhtemelen içimden bir his vardı. Son birkaç gündür antrenmanlara katılıyordu ve içimden bir ses, onun için doğru anın geldiğini söylüyordu. Muhtemelen çünkü o, ne durumun, ne anın, ne ortamın ne de rakibin baskısını hissetmiyor gibi görünüyor. O sadece çok doğal bir şekilde oynuyor. İşleri yoluna koymak için kararlar alıyor ve ortaya koyduğu performans inanılmazdı."
Gyokeres, "inanılmaz" takım arkadaşını övüyor
Dowman'ın etkisi takım arkadaşları tarafından da fark edildi; özellikle de ilk golde genç oyuncunun katkısından faydalanan Gyokeres. Son zamanlarda son derece etkili bir performans sergileyen İsveçli milli oyuncu, takıma 3 puanı kazandıran tarihi solo koşunun ardından akademi yıldızının etkisini hemen övdü.
"Oynarken 16 yaşında gibi görünmüyor, ama inanılmaz bir oyuncu ve onun böyle bir gol attığını görmek harika. Tüm oyuncuların onunla birlikte kutlama yaptığını görebilirsiniz. O muhteşem bir oyuncu ve onun adına çok mutluyum," dedi Gyokeres, BBC MOTD'ye.
Arsenal için bundan sonra ne olacak?
Bu galibiyet, özellikle Manchester City'nin küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan West Ham'a karşı 1-1 berabere kalarak hayati puanlar kaybetmesinin ardından, Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğu hedeflerine büyük bir ivme kazandırdı. Dowman'ın olağanüstü performansı takıma heyecan verici bir boyut katarken, Arteta'nın oyuncularının kutlama için fazla vakti olmayacak; çünkü dikkatlerini bir an önce Avrupa sahnesine çevirmeleri gerekiyor. Sırada, Gunners, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak ve Almanya'da çekişmeli bir 1-1 beraberlikle sonuçlanan ilk maçın ardından Emirates'te işi bitirmeyi hedefliyor.
