Mikel Arteta, Arsenal'in genç oyuncusu Max Dowman'a, Everton maçında gösterdiği "neredeyse imkansız" performansı artık "önemli değil" diye uyarıyor ve ona pes etmemesi için cesaret veriyor
Dowman'ın tarihi anı
Arteta, Dowman’a net bir mesaj gönderdi ve Everton karşısında sergilediği rekor kıran gol performansının artık geçmişte kaldığını vurguladı. Arsenal teknik direktörü, genç oyuncunun tarihi etkisini övgüyle karşıladı; Dowman, maçın son dakikalarında gelen ilk golde kilit rol oynadıktan sonra muhteşem bir birebir hareketle maçı bitirmişti, ancak Arteta ona futbolun çok hızlı değiştiğini hatırlattı
Arteta, "Böyle bir anda onun yaptığını yapmak, çok nadir görülen ya da neredeyse imkansız bir şey" dedi. "O bunu başardı ve artık bu futbol. Birkaç gün önce yaptıkların artık önemli değil, önemli olan bir sonraki maç."
Gençleri korumak
Kulüp, genç yıldızı korumak için onun destek ağına güveniyor. Arteta, liderlik grubunun ve kendisi de genç yaşta parlayan kaptan Martin Odegaard’ın rolünü vurguladı. Arteta, Odegaard’ı “gerçekten iyi bir örnek” olarak nitelendirerek, “Oyuncuların sahip olduğu, paylaşabileceği ve açıklayabileceği tüm deneyimler çok faydalı” dedi. "En önemlisi ailesi... O birçok şeye alışık, her şeyi çok doğal karşılıyor" diye ekledi. Onu düzenli olarak oynatmak mı yoksa korumak mı gerektiği sorulduğunda, teknik direktör diplomatik bir yanıt verdi: "Maça ve onun nasıl tepki vereceğine bağlı... Her zaman bir olasılık var. Düzenli olarak mı, bunu neye göre tanımladığınıza bağlı."
Sakatlık endişeleri ve şampiyonluk baskısı
Dowman'ın ortaya çıkışı takıma bir ivme kazandırsa da, Arsenal iki önemli yıldızının sağlık durumu konusunda endişeli. Hem Odegaard hem de Jurrien Timber, Bayer Leverkusen ile oynanacak rövanş maçı öncesindeki antrenmana katılmadı. Pazar günü Manchester City ile oynanacak Carabao Kupası finali yaklaşırken Arteta, bu iki oyuncunun Wembley'de takıma liderlik edip edemeyeceğinden emin olmadığını itiraf etti. Arteta, Leverkusen maçıyla ilgili olarak "İkisi de kadroda yok" dedi. Sezonun yoğunluğu zirveye ulaşıyor ve bu durum, Everton'a karşı 2-1 kazanılan maçta Arteta'nın coşkulu tavırlarında da açıkça görülüyordu. "Takımın yardıma ihtiyacı olduğunda... orada olmalıyız," dedi.
Leverkusen için taktiksel değişiklikler
Dikkatini Şampiyonlar Ligi'ne çeviren Arteta, takımının ilk maçta Leverkusen savunmasını aşmakta zorlandığını kabul etti. Almanya'da 1-1 biten çekişmeli beraberliğin ardından teknik direktör, ilk karşılaşmada kurulan kontra atak tuzaklarından kaçınmak için daha etkili kararlar alınmasını istiyor. Arteta, "Özellikle ilk yarıda, pek çok pozisyonda atağı sonuca bağlayamadık ve bu durumlar kontra ataklara yol açtı" dedi. Neyse ki Leandro Trossard ve Ben White forma giyebilecek durumda. Teknik direktör, White'ın bu önemli maçlarda katkı sağlayabilecek "çok daha iyi bir durumda" olduğunu da sözlerine ekledi.
