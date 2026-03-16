Mikel Arteta, Arsenal'in genç oyuncusu Max Dowman'a, Everton maçında gösterdiği "neredeyse imkansız" performansı artık "önemli değil" diye uyarıyor ve ona pes etmemesi için cesaret veriyor

Arteta, Dowman’a net bir mesaj gönderdi ve Everton karşısında sergilediği rekor kıran gol performansının artık geçmişte kaldığını vurguladı. Arsenal teknik direktörü, genç oyuncunun tarihi etkisini övgüyle karşıladı; Dowman, maçın son dakikalarında gelen ilk golde kilit rol oynadıktan sonra muhteşem bir birebir hareketle maçı bitirmişti, ancak Arteta ona futbolun çok hızlı değiştiğini hatırlattı

Arteta, "Böyle bir anda onun yaptığını yapmak, çok nadir görülen ya da neredeyse imkansız bir şey" dedi. "O bunu başardı ve artık bu futbol. Birkaç gün önce yaptıkların artık önemli değil, önemli olan bir sonraki maç."