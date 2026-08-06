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Mikel Arteta, Arsenal'ın Christian Norgaard'ı Everton'a göndermesi sonrası Bruno Guimaraes'in gelişi konusunda ağzını sıkı tuttu
Arteta, Guimaraes anlaşması konusunda soğukkanlı davrandı
Arteta, Guimaraes’le ilgili spekülasyonlara girmeyi reddetti. Buna rağmen, dev bir transferin son aşamalarına geldiğine dair haberler dolaşmaya devam ediyor. Arsenal’ın, Brezilyalı orta saha oyuncusu için 75 milyon sterlinlik bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardığı, ayrıca oyuncuya sağlık kontrolü için seyahat izni verildiği öne sürülüyor. Ancak Real Betis’e 3-2 kaybedilen maçın ardından konuşan Arteta, başka kulüplere ait oyuncular hakkında konuşmama yönündeki olağan tutumunu korudu.
28 yaşındaki oyuncunun kadrosuna ne kadar katkı sağlayacağı sorulduğunda Arteta yanıtında netti. İspanyol teknik adam, "Arsenal oyuncusu olmayan hiçbir oyuncu hakkında konuşmayacağım" dedi. Daha sonra ise şunları ekledi: "Şu anda size söyleyebileceğim şey, bir gelişme olursa bunu açıklayabileceğimizdir. Size doğrudan cevabımı veririm."
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Arsenal için orta sahaya büyük bir takviye
Guimaraes'in peşine düşülmesi, halihazırda Declan Rice, Martin Odegaard ve Mikel Merino gibi isimlere sahip orta sahasına daha fazla derinlik ve kalite katmak isteyen Arsenal için stratejik bir hamle niteliği taşıyor. Brezilyalı oyuncu, Ocak 2022'de Lyon'dan St James' Park'a gelişinden bu yana Newcastle'ın projesinin temel taşlarından biri haline geldi. Liderliği, Newcastle'ın Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesinde ve 2025'teki Carabao Cup zaferinde belirleyici oldu.
Haberde belirtilen 75 milyon sterlinlik rakam, özellikle de oyuncunun Kuzey Doğu ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesinin bulunması göz önüne alındığında, Guimaraes'e ne kadar yüksek değer biçildiğini ortaya koyuyor. Arteta için Guimaraes'in sunduğu çok yönlülük önemli bir cazibe unsuru; orta saha oyuncusu, hem geriden oyun kuran bir rolde hem de daha ileride 8 numara pozisyonunda oynamakta aynı derecede rahat.
Norgaard ayrılırken orta sahada yeniden yapılanma
Guimaraes'in olası gelişi, Everton'a transferini tamamlayan Christian Norgaard'ın ayrılığıyla aynı döneme denk geliyor. Norgaard, Arsenal'ın son şampiyonluk başarısı sırasında soyunma odasında kilit bir figürdü ve Arteta da Danimarkalı milli oyuncunun kulübe katkısını övmekte gecikmedi.
Arteta, Norgaard'ın ayrılığı hakkında, "Bizim için muazzam bir rol oynadı" dedi. "Onu buraya getirdiğimde, grubumuzun oyuncusu olabileceğini söylemiştim. İnsanları bir araya getirme ve standartları yüksek tutma konusunda inanılmaz bir kapasitesi vardı. Oynadığında da gerçekten çok iyi anlar yaşadı. Ancak bu rolü uzun bir süre yerine getirmenin kolay olmadığını anlıyorum. Benim çok iyi tanıdığım bir teknik direktör ve kulüple çok büyük bir fırsat yakaladı. Ona en iyi dileklerimizi iletiyoruz ve teşekkür ediyoruz."
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Başlığın yapbozundaki son parça
Bonservis bedeli, Newcastle'ın başlangıçta talep ettiği 100 milyon sterlinlik rakamın altında kalsa da, kasım ayında 29 yaşına girecek bir oyuncu için yine de önemli bir yatırım niteliği taşıyor. Kulüp, Guimaraes'in uyum sürecine ihtiyaç duymamasının, yani Premier League'de zaten dört yıl geçirmiş olmasının, onu doğrudan ilk 11'e girecek ideal aday haline getirdiğine inanıyor. Onun istikrarı ve liderliği, birden fazla kupa hedefleyen bir kadro için temel unsurlar olarak görülüyor. Şimdilik Guimaraes'i kadroya katmak, fiziksel güç ile teknik mükemmelliği bir araya getirmesi sayesinde transfer ekibi adına büyük bir kazanım anlamına geliyor; bunu çok az oyuncu sunabiliyor.
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