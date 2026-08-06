Arteta, Guimaraes’le ilgili spekülasyonlara girmeyi reddetti. Buna rağmen, dev bir transferin son aşamalarına geldiğine dair haberler dolaşmaya devam ediyor. Arsenal’ın, Brezilyalı orta saha oyuncusu için 75 milyon sterlinlik bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardığı, ayrıca oyuncuya sağlık kontrolü için seyahat izni verildiği öne sürülüyor. Ancak Real Betis’e 3-2 kaybedilen maçın ardından konuşan Arteta, başka kulüplere ait oyuncular hakkında konuşmama yönündeki olağan tutumunu korudu.

28 yaşındaki oyuncunun kadrosuna ne kadar katkı sağlayacağı sorulduğunda Arteta yanıtında netti. İspanyol teknik adam, "Arsenal oyuncusu olmayan hiçbir oyuncu hakkında konuşmayacağım" dedi. Daha sonra ise şunları ekledi: "Şu anda size söyleyebileceğim şey, bir gelişme olursa bunu açıklayabileceğimizdir. Size doğrudan cevabımı veririm."