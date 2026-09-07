Arsenal Teknik Direktörü, takımının geçen sezon tarihi şampiyonluk yolculuğunda ortaya koyduğu standardın ötesine geçme yönünde şimdiden işaretler verdiğine inanıyor. Pazar günü Chelsea karşısında alınan 2-1’lik net galibiyetin ardından İspanyol teknik adam, ekibinin daha da büyük seviyelere ulaşacak açlığa sahip olduğu konusunda nettİ. İkinci dakikada Morgan Rogers’ın attığı erken golle geriye düşmesine rağmen Kai Havertz ve kaptan Martin Odegaard’ın golleri gidişatı değiştirdi ve Arsenal’e hayati önemde üç puanı getirdi. Bu sonuçla Arsenal, üç maç sonunda kusursuz dereceye sahip tek takımlar olan Manchester City ile aynı noktada yer aldı.

Performansın niteliğini değerlendiren Arteta, oyuncularının Xabi Alonso’nun takımına karşı erken gelen bu zorluğu ele alış biçimine övgüler yağdırdı. “Bence olağanüstü bir performanstı. Başından sonuna kadar her dakikasından keyif aldım ve başlangıç zordu” dedi Arteta. “Bence bu, geçen sezondan bile daha yüksek bir seviyede performans gösterebilecek kapasiteye sahip olduğumuzun bizim için bir göstergesi. Bu da o arzuyu, o alçakgönüllülüğü nasıl koruyup sürdüreceğimize ve her gün kendimin ve takımın daha iyi bir versiyonunu bulmaya nasıl devam edeceğimize bağlı. Hâlâ gelişecek çok yönümüz ve sunacak çok şeyimiz var, takımın hedefi de bu.”