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Mikel Arteta, Arsenal'ın Chelsea galibiyetinin ardından geçen sezona kıyasla daha yüksek bir seviyeye ulaştığını söyleyerek Premier League'deki rakiplerini uyardı
Arteta, şampiyonlar için daha yüksek bir potansiyel görüyor
Arsenal Teknik Direktörü, takımının geçen sezon tarihi şampiyonluk yolculuğunda ortaya koyduğu standardın ötesine geçme yönünde şimdiden işaretler verdiğine inanıyor. Pazar günü Chelsea karşısında alınan 2-1’lik net galibiyetin ardından İspanyol teknik adam, ekibinin daha da büyük seviyelere ulaşacak açlığa sahip olduğu konusunda nettİ. İkinci dakikada Morgan Rogers’ın attığı erken golle geriye düşmesine rağmen Kai Havertz ve kaptan Martin Odegaard’ın golleri gidişatı değiştirdi ve Arsenal’e hayati önemde üç puanı getirdi. Bu sonuçla Arsenal, üç maç sonunda kusursuz dereceye sahip tek takımlar olan Manchester City ile aynı noktada yer aldı.
Performansın niteliğini değerlendiren Arteta, oyuncularının Xabi Alonso’nun takımına karşı erken gelen bu zorluğu ele alış biçimine övgüler yağdırdı. “Bence olağanüstü bir performanstı. Başından sonuna kadar her dakikasından keyif aldım ve başlangıç zordu” dedi Arteta. “Bence bu, geçen sezondan bile daha yüksek bir seviyede performans gösterebilecek kapasiteye sahip olduğumuzun bizim için bir göstergesi. Bu da o arzuyu, o alçakgönüllülüğü nasıl koruyup sürdüreceğimize ve her gün kendimin ve takımın daha iyi bir versiyonunu bulmaya nasıl devam edeceğimize bağlı. Hâlâ gelişecek çok yönümüz ve sunacak çok şeyimiz var, takımın hedefi de bu.”
- AFP
Hücum kimyası yeni bir boyut kazandırıyor
Kuzey Londra kulübü, yaz transfer döneminde forvet takviyesi konusunda nispeten sakin kalıp Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli ve Leandro Trossard gibi isimlerin ayrılmasına izin vermiş olsa da, hücumdaki akıcılığı yeni bir zirveye ulaşıyor gibi görünüyor. Havertz, Odegaard ve Bukayo Saka'nın oluşturduğu kombinasyon Chelsea savunmasına sürekli sorun çıkardı, yeni transfer Christos Tzolis ise kanatlardan yaratıcılığa taze bir kıvılcım kattı.
Teknik direktör, özellikle yaratıcı merkez oyuncuları arasındaki anlayışın gelişmesini iyimserlik nedeni olarak gösterdi. Arteta, "Odegaard geçen sezondan, bu kadar çok maç kaçırdıktan sonra kendini kanıtlamak istiyor" dedi. "Bu olduğunda, Kai de aynı, Bukayo da aynı, geçen sezon çok uzun süreler boyunca çok fazla hücum oyuncumuzu kaçırdık. Son bir yıl kadar sürede o ikisinin kaç kez birlikte oynadığını bilmiyorum ama muhtemelen çok fazla değil ve aralarındaki kimyayı ve neler üretebildiklerini hissetmeye başladığınızda bu harika."
Alonso için Chelsea'de gerçeklerle yüzleşme zamanı
Chelsea için bu yenilgi, eski Liverpool ve Real Madrid orta sahası Xabi Alonso yönetimindeki parlak başlangıcın ardından önemli bir gerçeklik kontrolü anlamına geldi. Sezonun ilk puanlarını kaybetmenin hayal kırıklığına rağmen Alonso meydan okuyan tavrını korudu ve oyuncularından Stamford Bridge'deki uzun vadeli projeye odaklanmayı sürdürmelerini istedi.
Alonso, "Gol yemeden maçlar oynamaya başlamak istiyoruz, onlar da gelecek. Oyuncular çok çalışmaya, her maçta rekabet edecek yolda olduğumuzu bilmeye kendilerini adamış durumda. Bir şey alamamış olmaktan mutlu değiliz ama sakin kalmalı ve yola devam etmeliyiz" dedi.
- Getty Images Sport
Şampiyonlar Ligi yaklaşırken ivme artıyor
Bu galibiyet, Arsenal için önemli bir vites yükseltme anlamına geliyor. Arsenal, Coventry City karşısında alınan rahat açılış galibiyeti ile Aston Villa deplasmanındaki zorlu tek farklı zaferin ardından, gerçek taktiksel olgunluk sergilenen bir performans ortaya koydu. Arsenal şimdi çarşamba günü Napoli deplasmanında Şampiyonlar Ligi kampanyasına sağlam bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Ancak kadroda endişe yaratan noktalar da yok değil; Cristhian Mosquera, Chelsea maçının kadrosunda yer almayan dikkat çekici isimlerden biriydi. Arteta, savunmacının durumuyla ilgili kısa bir güncelleme vererek şunları söyledi: "Kas problemi vardı ve çok ciddi olmadığını düşünüyoruz ama bunun önümüzdeki birkaç gün içinde nasıl gelişeceğini görmek için beklememiz gerekiyor."
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