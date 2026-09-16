Son düdüğün ardından konuşan Arsenal teknik direktörü, Merino'yu sıra dışı futbol zekâsı ve özverili tavrıyla özellikle öne çıkardı. 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon üst düzey ligde aldığı süre ciddi şekilde kısıtlanmış olsa da kadronun önemli bir parçası hâline geldi.

"İnanılmaz biri," diyen Arteta, gazetecilere şöyle konuştu: "Her şeyden önce, gördüğüm ve birlikte çalıştığım en zeki oyunculardan biri. Sonra kişiliği de tamamen... Bilmiyorum, sadece herkes için bir şeyler vermek istiyor. Her şeyi düşünüyor, herkesi düşünüyor."

Teknik direktör ayrıca İspanyol oyuncunun taktiksel çok yönlülüğüne de dikkat çekti. Arteta şöyle ekledi: "Futbolda ve takımımızda eşine az rastlanır özelliklere sahip. Ceza sahasına girme kapasitesi var, farklı bölgeleri doldurabiliyor, farklı pozisyonlarda oynayabiliyor, takım arkadaşlarıyla bağlantı kurabiliyor.

"Ve bir orta saha oyuncusu olarak, bu geceki gibi gol atma becerisi son dönemde gördüğümüzden farklı bir özellik, ama bu da başka bir inanılmaz özellik."