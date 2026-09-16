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Mikel Arteta, Arsenal'ın Carabao Cup'ta Ipswich'i rahat geçmesinin ardından "eşsiz" yıldızını, şimdiye kadar çalıştırdığı "en zeki oyunculardan biri" olarak övdü
Arsenal rahat şekilde dördüncü tura yükseldi
Arsenal, salı akşamı Ipswich Town karşısında aldığı rahat 4-2'lik galibiyetle sezona yaptığı mükemmel başlangıcı sürdürdü. 16 yaşındaki sansasyon Max Dowman attığı müthiş dubleyle manşetleri süslerken, Arteta daha tecrübeli oyuncularının katkısını vurgulamaya hevesliydi.
Noni Madueke ve Merino da Portman Road'da gol atan isimler arasına yazdırdı. İkincisi, üçüncü turdaki bu mücadelede kaptanlık pazubandını taktı ve Premier League şampiyonunu deplasmanda ortaya koyduğu baskın performansta öne çıkarak yönlendirdi.
- AFP
Arteta, “inanılmaz” orta saha oyuncusunu övdü
Son düdüğün ardından konuşan Arsenal teknik direktörü, Merino'yu sıra dışı futbol zekâsı ve özverili tavrıyla özellikle öne çıkardı. 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon üst düzey ligde aldığı süre ciddi şekilde kısıtlanmış olsa da kadronun önemli bir parçası hâline geldi.
"İnanılmaz biri," diyen Arteta, gazetecilere şöyle konuştu: "Her şeyden önce, gördüğüm ve birlikte çalıştığım en zeki oyunculardan biri. Sonra kişiliği de tamamen... Bilmiyorum, sadece herkes için bir şeyler vermek istiyor. Her şeyi düşünüyor, herkesi düşünüyor."
Teknik direktör ayrıca İspanyol oyuncunun taktiksel çok yönlülüğüne de dikkat çekti. Arteta şöyle ekledi: "Futbolda ve takımımızda eşine az rastlanır özelliklere sahip. Ceza sahasına girme kapasitesi var, farklı bölgeleri doldurabiliyor, farklı pozisyonlarda oynayabiliyor, takım arkadaşlarıyla bağlantı kurabiliyor.
"Ve bir orta saha oyuncusu olarak, bu geceki gibi gol atma becerisi son dönemde gördüğümüzden farklı bir özellik, ama bu da başka bir inanılmaz özellik."
Merino, kaptanlık onurunun tadını çıkarıyor
Ağustos 2024'te 31,6 milyon sterlin karşılığında Real Sociedad'dan geldikten bu yana Merino, tüm kulvarlarda çıktığı 84 maçta 16 gol kaydetti. Ancak İspanya Milli Takımı formasını 51 kez giyen oyuncu, bu sezon ligde yalnızca sonradan oyuna girdiği dört kısa süreli maçta görev alarak kenarda kalan bir isim olmayı sürdürüyor.
Rolü sınırlı olsa da orta saha oyuncusu, Tractor Boys karşısında takımı sahaya kaptan olarak çıkarmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi. Kaptanlık pazubandını takmak, kolektifi her zaman ön planda tutmayı sürdüren bir oyuncu için önemli bir dönüm noktası oldu.
"Bu çok büyük bir onur," diye konuştu Merino. "Çok gururluyum ve bu kulübü bu şekilde temsil etmek, kaptanlık pazubandını takmak... Benden önce bunu birçok efsane yaptı. Benim için bu mutluluk demek ve bu kulübü temsil etmek için yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kaptanlık pazubandını takmanın ne kadar büyük bir şey olduğunu biliyorum, bu yüzden gerçekten çok mutluyum."
- Every Second Media
Brighton, milli ara öncesinde bekliyor
Arsenal, Manchester United'ın Brighton ile oynadığı maçın sona ermesinin ardından çarşamba akşamı Carabao Cup'taki bir sonraki rakibini öğrenecek. Tottenham ve Leeds'in de aralarında bulunduğu birkaç Premier League kulübü turnuvaya erken veda etti ve bu da Arsenal'i kupa için iddialı bir konuma getirdi.
Arteta'nın ekibi şimdi dikkatini yeniden Premier League'e çevirmek zorunda; çünkü cumartesi günü Brighton deplasmanında zorlu bir maça çıkacak. Güney kıyısında alınacak olumlu bir sonuç, yaklaşan milli maç arasına girerken ivmeyi korumak açısından kritik olacak.
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