El Desmarque'ye göre Arteta, transfer penceresi kapanmadan önce ses getirecek bir anlaşmayı zorlamak isterken Alvarez'le bizzat temasa geçti. Arsenal, eski Manchester City oyuncusunu uzun süredir hücumdaki bir numaralı hedefi olarak belirlemiş durumda ve Arteta da artık oyuncuya doğrudan çağrıda bulunarak bu transferin başını çekiyor.

Viktor Gyokeres, Emirates Stadyumu'ndaki ilk sezonunda 21 gollük performansla verimli bir başlangıç yapsa da teknik ekip, geçen sezon finalde Paris Saint-Germain'e karşı alınan acı yenilginin ardından Şampiyonlar Ligi'ni nihayet kazanmak için Alvarez kalibresinde bir oyuncunun tam da ihtiyaç duyulan isim olduğuna inanıyor.