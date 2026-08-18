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Mikel Arteta, Arsenal'ın Atletico Madrid yıldızı Julian Alvarez'i kadrosuna katmak için son teklifini sunmasıyla birlikte oyuncuya bizzat telefon açtı
Arteta, Alvarez için son hamleyi başlattı
El Desmarque'ye göre Arteta, transfer penceresi kapanmadan önce ses getirecek bir anlaşmayı zorlamak isterken Alvarez'le bizzat temasa geçti. Arsenal, eski Manchester City oyuncusunu uzun süredir hücumdaki bir numaralı hedefi olarak belirlemiş durumda ve Arteta da artık oyuncuya doğrudan çağrıda bulunarak bu transferin başını çekiyor.
Viktor Gyokeres, Emirates Stadyumu'ndaki ilk sezonunda 21 gollük performansla verimli bir başlangıç yapsa da teknik ekip, geçen sezon finalde Paris Saint-Germain'e karşı alınan acı yenilginin ardından Şampiyonlar Ligi'ni nihayet kazanmak için Alvarez kalibresinde bir oyuncunun tam da ihtiyaç duyulan isim olduğuna inanıyor.
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Atletico, forveti Premier League'e dönüşe yönlendiriyor
Diego Simeone, vatandaşını takımda tutmak için kamuoyu önünde çaresizce uğraşırken, Atletico Madrid yönetimi Barcelona'daki doğrudan bir La Liga rakibini güçlendirmek yerine Arsenal'la iş yapmayı çok daha fazla istiyor. Mundo Deportivo daha önce kulübün Alvarez'i aktif olarak Premier League'e yönlendirmeye çalıştığını belirtmişti, ancak bu çabalar şu ana kadar oyuncunun kalbini değiştirmedi.
COPE'a göre Arsenal, anlaşmayı daha cazip hale getirmek için cesur bir hamleyle İsveçli milli oyuncu Gyokeres'i takas anlaşmasının bir parçası olarak teklif etti. Bu, Simeone'ye Arjantinlinin yerini hemen dolduracak bir isim sağlayabilir ve bu kadar kilit bir figürü kaybetmenin etkisini potansiyel olarak hafifletebilir. Ancak golcünün cephesi, Barca tercihinde kararlı kalmayı sürdürdü.
Barcelona'nın mali sıkıntıları Arsenal'e umut veriyor
Oyuncunun tercihine rağmen, Barcelona’nın süregelen mali istikrarsızlığı avantajı yeniden Arteta’ya verebilir. Bildirildiğine göre Hansi Flick, Ferran Torres’in Paris Saint-Germain’e ayrılmasının ardından hücum hattına takviye arayışında ve hatta dikkatini potansiyel bir alternatif olarak Gyokeres’e çevirebilir; Katalan kulübünün Alvarez için Atletico’nun biçtiği bonservis bedelini karşılayamaması ise önemli bir engel oluşturuyor.
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Arsenal, yıldız alternatif olarak Osimhen'i düşünüyor
Alvarez transferinin pamuk ipliğine bağlı olduğunun farkında olan Arsenal, tüm yumurtalarını aynı sepete koymadı ve iddiaya göre Victor Osimhen için görüşmelere başladı. Şu anda Galatasaray'da bulunan Nijeryalı forvet, Arjantinli oyuncunun Barcelona için beklemeyi sürdürmesi halinde Arsenal için üst düzey bir alternatif olmaya devam ediyor. Geçen hafta, genç yıldız Ethan Nwaneri ve Gabriel Martinelli'yi de kapsayan daha geniş çaplı görüşmelerin parçası olarak Türk kulübüyle temaslar kuruldu.
Madrid'den gelecek kesin yanıt beklenirken, önümüzdeki birkaç gün Arsenal'ın transfer stratejisi açısından kritik olacak. Arteta'nın kişisel müdahalesi, kulübün bu transfere verdiği önemin seviyesini gösteriyor ancak oyuncunun İngiltere'ye dönme konusundaki isteksizliği ana engel olmaya devam ediyor.
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